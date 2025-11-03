English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Gujarati Women Caught Shoplifting In US: মার্কিন শপিং মলে 'ভুল করে' দাম না দেওয়ায় গুজরাতি মহিলা গ্রেফতার...

US officers has gone viral on social claiming that she was caught shoplifting: মার্কিন শপিং মলে দাম না দিয়ে জামাকাপড় কেনাকাটা করার অভিযোগে এক ভারতীয় গুজরাতি মহিলাকে পুলিশ গ্রেফতার করে, যদিও পরে তদন্তে তাঁর চোর হওয়ার প্রমাণ মেলেনি। ভাইরাল হওয়া ক্ষমা চাওয়ার ভিডিওতে মহিলাটি বারবার ভুল শোধরানোর সুযোগের আবেদন করেন, যা নিয়ে নেট মাধ্যমে মার্কিন প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা চলছে।  

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 3, 2025, 04:53 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক শপিংমলে ভাবতীয় মহিলাকে গ্রেফতার করল পুলিস। শোস্যাল মিডিয়াতে এই ভারতীয় গুজরাতি মহিলার ক্ষমা চাওয়ার ভিডিয়ো প্রকার্শে আসায়,নেট পাড়ায়ে চর্চা তুঙ্গে। ভিডিও সুত্রে জানা যায়, শপিংমল থেকে মহিলাটি নিজে ও তার ভাইয়ের জন্য জামাকাপড় কেনাকাটা করছিল,তারপর সেই পোশাকের দাম না দেওয়ায় পুলিস তাকে গ্রেফতার কিরে এরং তাকে প্রশ্ন করায়ে মহিলা জানান, সে পোশাকের দাম দিতে তখন ভুলে গিয়েছিলেন।

প্রকাশ্যে আশা সেই ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়,একাধিক বার মহিলাটিকে হাত জোর করে ক্ষমা চাইতে দেখতে পাওয়া যায় এরং তিনি বলেন তাঁর ভাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য ব্যবহার করতে পছন্দ করে তাই ভাইয়ের জন্য তিনি শপিংমলে জামাকাপড় কেনাকাটা করতে গিয়েছিলেন। তিনি একাধিক বার পুলিসের কাছে 'নিজের ভূল সোধরানোর সুজোগের আবেদন করে', কিন্তু পুলিস সেই মহিলাকে একাধিক বার করায় মহিলা ঘাবড়ে যায় তারপর আতঙ্কে মহিলা পুলিসকে প্রশ্ন করে যে তার সাথে পরবর্তী কালে কী হতে পারে? 

আতঙ্কগ্রস্ত মহিলাকে পুলিস আশ্বাস দেয় যে তাকে থানায়ে কিছুক্ষুনের জন্য রেখে প্রশ্ন করে ছেড়ে দেওয়া হরে।তবে তদন্তের তথ্যে কোথাও প্রমান হয়নি যে তিনি চোর অথবা তিনি চুরি করেছেন।নেট পাড়ায় এই ঘটনা নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের উপর চলছে নিন্দার ঝর। এই ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ চলে শোস্যাল মিডিয়াতেও।

বর্তমান সময় মহিলাটি পুলিসের সামনে আসতে ভয় পায় এবং তিনি ঠিক করে কথা বলতে পারে না পুলিসের সামনে। শুধু তাই নয়, পুলিস অ্য়ফিস্যার মহিলাটিকে বলেন ' এখন আপনি স্বাধিন ভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন না' এবং পুলিস অ্য়ফিসার আরও বলে এই রকম মহিলাটি ভয় পেলে তাকে প্রশ্ন করা সম্ভব নয়। এই ঘটনার পর মহিলাটির সামাজিক জীবনে তৈরি হয়েছে একাধিক সমস্যা।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Gujarati woman arrested for mistakenly not paying price at US mallGujarati Girl In USGujarati Women Caught Shoplifting In US
