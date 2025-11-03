Gujarati Women Caught Shoplifting In US: মার্কিন শপিং মলে 'ভুল করে' দাম না দেওয়ায় গুজরাতি মহিলা গ্রেফতার...

Gujarati Women Caught Shoplifting In US: মার্কিন শপিং মলে 'ভুল করে' দাম না দেওয়ায় গুজরাতি মহিলা গ্রেফতার...
US officers has gone viral on social claiming that she was caught shoplifting: মার্কিন শপিং মলে দাম না দিয়ে জামাকাপড় কেনাকাটা করার অভিযোগে এক ভারতীয় গুজরাতি মহিলাকে পুলিশ গ্রেফতার করে, যদিও পরে তদন্তে তাঁর চোর হওয়ার প্রমাণ মেলেনি। ভাইরাল হওয়া ক্ষমা চাওয়ার ভিডিওতে মহিলাটি বারবার ভুল শোধরানোর সুযোগের আবেদন করেন, যা নিয়ে নেট মাধ্যমে মার্কিন প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা চলছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক শপিংমলে ভাবতীয় মহিলাকে গ্রেফতার করল পুলিস। শোস্যাল মিডিয়াতে এই ভারতীয় গুজরাতি মহিলার ক্ষমা চাওয়ার ভিডিয়ো প্রকার্শে আসায়,নেট পাড়ায়ে চর্চা তুঙ্গে। ভিডিও সুত্রে জানা যায়, শপিংমল থেকে মহিলাটি নিজে ও তার ভাইয়ের জন্য জামাকাপড় কেনাকাটা করছিল,তারপর সেই পোশাকের দাম না দেওয়ায় পুলিস তাকে গ্রেফতার কিরে এরং তাকে প্রশ্ন করায়ে মহিলা জানান, সে পোশাকের দাম দিতে তখন ভুলে গিয়েছিলেন।
আরও পড়ুন: Earthquake: ভোরেই ভয়ংকর কেঁপে উঠল পড়শি দেশ! একাধিক মৃত্যু... এখনও বাড়বে সংখ্যা...
প্রকাশ্যে আশা সেই ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়,একাধিক বার মহিলাটিকে হাত জোর করে ক্ষমা চাইতে দেখতে পাওয়া যায় এরং তিনি বলেন তাঁর ভাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য ব্যবহার করতে পছন্দ করে তাই ভাইয়ের জন্য তিনি শপিংমলে জামাকাপড় কেনাকাটা করতে গিয়েছিলেন। তিনি একাধিক বার পুলিসের কাছে 'নিজের ভূল সোধরানোর সুজোগের আবেদন করে', কিন্তু পুলিস সেই মহিলাকে একাধিক বার করায় মহিলা ঘাবড়ে যায় তারপর আতঙ্কে মহিলা পুলিসকে প্রশ্ন করে যে তার সাথে পরবর্তী কালে কী হতে পারে?
আতঙ্কগ্রস্ত মহিলাকে পুলিস আশ্বাস দেয় যে তাকে থানায়ে কিছুক্ষুনের জন্য রেখে প্রশ্ন করে ছেড়ে দেওয়া হরে।তবে তদন্তের তথ্যে কোথাও প্রমান হয়নি যে তিনি চোর অথবা তিনি চুরি করেছেন।নেট পাড়ায় এই ঘটনা নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের উপর চলছে নিন্দার ঝর। এই ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ চলে শোস্যাল মিডিয়াতেও।
আরও পড়ুন: Sheikh Hasina: ট্রাম্পের ইশারায় হাসিনার পতন, CIA আর বাংলাদেশ সেনাপ্রধানের মিলিজুলি চক্রান্তে গণ-অভ্যুত্থান? বিস্ফোরক রিপোর্ট...
বর্তমান সময় মহিলাটি পুলিসের সামনে আসতে ভয় পায় এবং তিনি ঠিক করে কথা বলতে পারে না পুলিসের সামনে। শুধু তাই নয়, পুলিস অ্য়ফিস্যার মহিলাটিকে বলেন ' এখন আপনি স্বাধিন ভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন না' এবং পুলিস অ্য়ফিসার আরও বলে এই রকম মহিলাটি ভয় পেলে তাকে প্রশ্ন করা সম্ভব নয়। এই ঘটনার পর মহিলাটির সামাজিক জীবনে তৈরি হয়েছে একাধিক সমস্যা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)