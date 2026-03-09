ChatGPT Suicide: কীভাবে করব? ChatGPT–তে উপায় খুঁজে নিজেদের শেষ ২ কলেজছাত্রীর, প্রতিক্রিয়া এলন মাস্কের

ChatGPT Suicide: কীভাবে করব? ChatGPT–তে উপায় খুঁজে নিজেদের শেষ ২ কলেজছাত্রীর, প্রতিক্রিয়া এলন মাস্কের
Elon Musk reacts on Surat College girls ChatGPT Suicide: ChatGPT–তে উপায় খুঁজে গুজরাটের সুরাটে আত্মঘাতী ২ কলেজছাত্রী। জানতে পেরে এলন মাস্ক এক্স হ্যান্ডেলে লিখলেন একটাই শব্দ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চ্যাটজিপিটির সঙ্গে কথোপকথনের পরই গুজরাটের সুরাটে আত্মঘাতী ২ কলেজছাত্রী। সেই ঘটনায় এবার প্রতিক্রিয়া জানালেন এলন মাস্ক। গুজরাটের সুরাটে দুই কলেজছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনায় পুলিস জানিয়েছে, মৃত্যুর আগে তারা এআই চ্যাটবট ChatGPT–তে আত্মহত্যার উপায় নিয়ে খোঁজ করেছিলেন। এই ঘটনা সামনে আসার পরই তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। আর তারপরই এক্স হ্যান্ডেলে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এলন মাস্ক লিখেছেন, “Yikes.” (বাংলায় যার অর্থ করলে দাঁড়ায় আশঙ্কা ও শঙ্কা)
পুলিস সূত্রে জানা গেছে, আত্মঘাতী দুই তরুণীর বয়স ১৮ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। শুক্রবার দুপুর থেকে তারা নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে দিনদোলি থানায় অভিযোগ জানান। যদিও তাদের মোবাইল ফোন চালু ছিল, কিন্তু তাঁরা ফোন ধরছিলেন না। তদন্তকারীরা মোবাইল ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করে সুরাট শহরের উপকণ্ঠে সানিয়া গ্রামে পৌঁছান। সেখানে খোঁজ চালানোর সময় পুলিস স্বামীনারায়ণ মন্দিরের কাছে দুই তরুণীর স্কুটিটি পার্ক করা অবস্থায় দেখতে পায়।
এরপর মন্দিরের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা যায়, দুই তরুণী মন্দিরের শৌচালয়ে ঢুকছেন। কিন্তু তারপর আর শৌচালয় থেকে বের হননি। শৌচালয় থেকে ওই ২ কলেজছাত্রী বের না হওয়ায় দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকে পুলিস ও স্থানীয়রা। সেই শৌচালয়ের ভিতরই দুই তরুণীকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায়। পুলিস তাদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায়। একজনকে সুরাট সিভিল হাসপাতালে এবং আরেকজনকে এসএমআইএমইআর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুই হাসপাতালেই চিকিৎসকেরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।
এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। কী কারণে ও কেন ওই দুই কলেজছাত্রী আত্মঘাতী হল, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিস। এর পিছনে সমপ্রেমের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিস। পাশাপাশি, তদন্তে উঠে আসে আত্মঘাতী হওয়ার আগে তাঁরা ChatGPT–তে আত্মহত্যা করার উপায়ের খোঁজ করেছিল। আর তা সামনে আসার পরই স্বামী নারায়ণ মন্দিরের এই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেছে AI সেফটি নিয়ে। এবার সেই ঘটনায় টেক দুনিয়ার সম্রাট এলন মাস্ক প্রতিক্রিয়া জানানোয় স্বাভাবিকভাবেই ঘটনাটি অন্য মাত্রা পেয়ে গিয়েছে।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
