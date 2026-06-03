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Iran Attack Kuwait Airport: ধেয়ে এল ইরানের বিধ্বংসী ড্রোন-মিসাইল, ভয়াল হামলায় তছনছ বিমানবন্দর! ভারতীয় দূতাবাসের বুক কাঁপানো আপডেট

Iran Drone Attack on Kuwait Airport: বুধ ভোরে ধেয়ে এল ইরানের বিধ্বংসী ড্রোন-মিসাইল, ভয়াল হামলায় তছনছ হয়ে গেল বিমানবন্দর। ভারতীয় দূতাবাসের বুক কাঁপানো আপডেটে ঝড়...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 03, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 07:04 PM IST
Iran Attack Kuwait Airport: ধেয়ে এল ইরানের বিধ্বংসী ড্রোন-মিসাইল, ভয়াল হামলায় তছনছ বিমানবন্দর! ভারতীয় দূতাবাসের বুক কাঁপানো আপডেট

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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