/Iran Attack Kuwait Airport: ধেয়ে এল ইরানের বিধ্বংসী ড্রোন-মিসাইল, ভয়াল হামলায় তছনছ বিমানবন্দর! ভারতীয় দূতাবাসের বুক কাঁপানো আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একদিকে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে সংঘর্ষবিরতির আলোচনা! আরেকদিকে নতুন করে দুই দেশের যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ফের অশান্ত পশ্চিম এশিয়া! মার্কিন ঘাঁটিতে যেমন ইরান ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। তেমনই আবার হরমুজ প্রণালীতে ইরানের কেশম দ্বীপপুঞ্জে হামলা চালিয়েছে মার্কিন সেনা। আর এবার কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশন-সহ বেসামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে ইরান ড্রোন হামলা চালিয়েছে। আর তাতেই প্রাণ গিয়েছে এক ভারতীয়র। কুয়েতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে বুধবার জানিয়েছে যে, তারা নিহত ব্যক্তির শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কুয়েতি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করছে। তবে দূতাবাস নিহত ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ করেনি।
কুয়েতি কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে, এই হামলায় একজনই নিহত হয়েছেন। ইরান-আমেরিকা-ইসরায়েলের মধ্যে চলমান সাম্প্রতিক আঞ্চলিক সংঘাতের জেরে কোনও ভারতীয় নাগরিকের নিহত হওয়ার ঘটনা এই প্রথম। কুয়েতের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ইরানের ছোড়া মিসাইল ও ড্রোনগুলি বেসামরিক স্থাপনাগুলিকেও লক্ষ্যবস্তু করেছিল—যার মধ্যে দেশের প্রধান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই হামলার তীব্র নিন্দা জানালেও, ঠিক কোন কোন কূটনৈতিক মিশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য প্রদান করেনি। কুয়েতের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, ভোরবেলার এই হামলায় কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল ওয়ানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বেশ কয়েকজন আহতও হয়েছেন এবং বিমান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। নিরাপত্তা পরিস্থিতি মূল্যায়নের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ সাময়িক ভাবে বিমানগুলির গতিপথ পরিবর্তন করে এবং বিমানবন্দরের কার্যক্রম স্থগিত রাখে। পরে কুয়েত এয়ারওয়েজ জানায় যে, বুধবারের নির্ধারিত ফ্লাইটগুলির সময়সূচি পুনর্বিন্যাস করা হবে। এরপর বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জানায় যে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরই টার্মিনাল ফোর থেকে বিমানবন্দরের কার্যক্রম পুনরায় চালু করা হয়েছে। তেলসমৃদ্ধ এই উপসাগরীয় দেশের জন্য এই হামলায় এক উল্লেখযোগ্য তীব্রতা রয়েছে।
কুয়েত এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্যান্য রাষ্ট্রের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন নিক্ষেপ করেছে ইরান। আমেরিকার ঘনিষ্ঠ মিত্র এবং মার্কিন সেনার সদস্যদের আশ্রয়দাতা রাষ্ট্র কুয়েত সাধারণত এই সংঘাতের সরাসরি লক্ষ্যবস্তু হওয়া থেকে নিজেকে দূরেই রেখেছে। মার্কিন বাহিনী জানিয়েছে, কুয়েতের উদ্দেশ্যে ছোড়া দু'টি ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র লক্ষ্যস্থলের আসার আগেই ভূপতিত হয়েছে, অথবা মাঝপথে ভেঙে টুকরো হয়ে গিয়েছে। ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড আরও জানিয়েছে যে, কুয়েতে মোতায়েন মার্কিন বাহিনীকে লক্ষ্য করে পাঠানো ইরানি ড্রোনের একটি বহর তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে। আঞ্চলিক প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর উদ্দেশ্যে ছোড়া ইরানিয়ান ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলিও তাদের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে পারেনি। বাহারিন জানিয়েছে, মার্কিন বাহিনীর পাশাপাশি কাজ করা তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এই দ্বীপরাষ্ট্রটিকে লক্ষ্য করে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনগুলোকে প্রতিহত করেছে। এই কুয়েতেই মার্কিন নৌবাহিনীর পঞ্চম নৌবহরের সদর দফতর রয়েছে।
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