/ভয়ংকর প্লাবনের ধ্বংসস্তূপের নীচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তবু বেঁচে ফিরলেন ৯৭ বছরের বৃদ্ধা! নেপালে মিরাকল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ধ্বংসস্তূপ থেকে 'যোদ্ধার' মতো বেঁচে ফিরলেন ৯৭ বছরের বৃদ্ধা, হয়ে উঠলেন নেপাল বন্যার আশার প্রতীক। নেপালের ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে ফিরেছেন ৯৭ বছর বয়সী বৃদ্ধা গুণ মায়া বোহারা। উদ্ধার হওয়ার পরে এক্সকাভেটর বা জেসিবি-র বাকেটে-- যেটিকে বেলচা বলে-- বসে থাকা অবস্থায় তাঁর ছবি মহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে। তিনিই এখন নেপালের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে মরণপণ জীবনসংগ্রাম ও আশার প্রতীক হয়ে উঠেছেন। দিকে দিকে আলোচিত হচ্ছেন তিনি। এখনও নিজে কিছু বলে উঠতে পারেননি। হাসপাতালে ভর্তি তিনি।
ধ্বংসস্তূপের নীচে ২৪ ঘণ্টা
মায়া বোহারা একটি কেয়ারহোমে বা বৃদ্ধাশ্রমে ছিলেন। নেপালের রসুয়ায় বন্যাকাদার ঢলে গুণ মায়া বোহারা যে বৃদ্ধাশ্রমে ছিলেন, সেটি ধসে পড়ে। তিনি কাদা ও ধ্বংসস্তূপের নীচে প্রায় ২৪ ঘণ্টা আটকে ছিলেন। পরে নেপাল সেনাবাহিনী ও পুলিসের চার ঘণ্টার একটানা উদ্ধার-অভিযানে তাঁকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়।
ভাইরাল দৃশ্য ও পরিবারের প্রতিক্রিয়া
উদ্ধারের সময়ে এক্সকাভেটর বাকেটের ভেতর কাদামাখা পোশাক এবং ক্লান্ত মুখে বসে থাকা তাঁর ছবি ও ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। কাঠমান্ডু থেকে উদ্ধারে আসা তাঁর দূরসম্পর্কের নাতি দীপক বোহারা জানান, ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে আসার পর তাঁর ঠাকুমাকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জয়ী হয়ে ফেরা এক যোদ্ধা-- ওয়ারিয়ার! গুণ মায়া বোহারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অত বড় বিপর্যয়ের পরেও যে তিনি কীভাবে জীবিত রইলেন, সে কথা যদিও নিজে মুখে প্রকাশ করার মতো অবস্থায় তিনি নেই। হয়তো ক্রমে জানা যাবে তাঁর হাড়হিম অভিজ্ঞতার কথা!
পুনর্নির্মাণে বিলিয়ন বিলিয়ন মার্কিন ডলার
নেপালের রসুয়া জেলার হিমবাহ ধসের কারণে ভোট কোশী নদীতে যে-আকস্মিক তীব্র বন্যা দেখা দেয় তাতে এখনও পর্যন্ত অন্তত ৬৭৬ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ৩০০ জন ভারতীয় নাগরিক-সহ প্রায় ৩০০০ মানুষ এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। নেপালের অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, বন্যাপরবর্তী দেশের পরিকাঠামো পুনর্নির্মাণ করতে প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হতে পারে, যা নেপালের মোট অর্থনীতির প্রায় এক-দশমাংশ!
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