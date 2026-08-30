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ভয়ংকর প্লাবনের ধ্বংসস্তূপের নীচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তবু বেঁচে ফিরলেন ৯৭ বছরের বৃদ্ধা! নেপালে মিরাকল

Guna Maya Bohara Face Of Nepal Floods: গুন মায়া বোহারা একটি বৃদ্ধাশ্রমে ছিলেন। নেপালের রসুয়ায় বন্যাকাদার ঢলে গুণ মায়া বোহারা যে বৃদ্ধাশ্রমে ছিলেন, সেটি ধসে পড়ে। তিনি কাদা ও ধ্বংসস্তূপের নীচে প্রায় ২৪ ঘণ্টা আটকে ছিলেন। নেপাল সেনাবাহিনী ও পুলিসের চার ঘণ্টার একটানা উদ্ধার-অভিযানে তাঁকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 30, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 02:53 PM IST
ভয়ংকর প্লাবনের ধ্বংসস্তূপের নীচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তবু বেঁচে ফিরলেন ৯৭ বছরের বৃদ্ধা! নেপালে মিরাকল

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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