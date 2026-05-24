White House Shooting: ট্রাম্পের 'সাদা বাড়ি' রক্তে লাল: ভিতরে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে নিয়ে এল বুক কাঁপানো খবর, নড়ে গেল বিশ্ব

White House shooting: হোয়াইট হাউসের ভিতরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আচমকাই হাউসের বাইরে সিকিউরিটি চেক পয়েন্টের সামনে এলোপাথাড়ি গুলি। সিক্রেট সার্ভিসের কর্মকর্তাদের পালটা গুলিতে খতম অভিযুক্ত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক মাসের মধ্যে এই নিয়ে তিনবার। হোয়াইট হাউসের সামনে শুটআউট, তীব্র চাঞ্চল্য ওয়াশিংটন ডিসিতে। জানা গিয়েছে, ২১ বছর বয়সী এক যুবক আচমকাই ব্যাগ থেকে বন্দুক বের করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। হোয়াইট হাউসের সিকিউরিটি চেক পয়েন্টে কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। সিক্রেট সার্ভিস কর্মকর্তারাও পালটা গুলি চালান। যার ফলে ওই বন্দুকধারী গুরুতর আহত হয় এবং পরে হাসপাতালে চিকিত্সাধীন অবস্থায় মারা যায়। দুর্ভাগ্যবশত, গোলাগুলিতে এক পথচারী গুলিবিদ্ধ হন।
নিরাপত্তা কর্মকর্তারা প্রাথমিকভাবে জানিয়েছেন, গত শনিবার সন্ধ্যে ৬টার কিছু পরে হোয়াইট হাউসের কাছের একটি রাস্তায় (১৭ নম্বর স্ট্রিট এবং পেনসিলভেনিয়া অ্যাভিনিউ) এক যুবক হঠাৎ তার ব্যাগ থেকে একটি বন্দুক বের করে এবং এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। সেখানে উপস্থিত সিক্রেট সার্ভিসের কর্মকর্তারা সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বন্দুক বের করে পালটা গুলি চালান। কর্মকর্তাদের গুলিতে ওই যুবক লুটিয়ে পড়ে। তাকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তদন্তের দায়িত্বে থাকা একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, নিহত ওই যুবকের নাম নাসিরে বেস্ট এবং তার বয়স ছিল মাত্র ২১ বছর।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সেই সময় কোথায় ছিলেন?
এই ঘটনার সময় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসের ভেতরেই ছিলেন। তবে সিক্রেট সার্ভিস জানিয়েছে, এই গোলাগুলির কারণে প্রেসিডেন্টের কোনও ক্ষতি হয়নি। এর পাশাপাশি, সিক্রেট সার্ভিসের কোনও কর্মকর্তাও এই ঘটনায় আহত হননি। তবে এই ঘটনায় সেখানে উপস্থিত একজন সাধারণ পথচারী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তিনি হামলাকারীর গুলিতে আহত হয়েছেন নাকি পুলিসের পালটা গুলিতে আহত হয়েছেন, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তিনি এখন চিকিত্সাধীন।
আতঙ্কের ছায়া হোয়াইট হাউসে
শনিবার সন্ধ্যেবেলা হোয়াইট হাউসের ভেতরে যেসব সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা কাজ করছিলেন, তারা হঠাৎ পর পর অনেকগুলো গুলির শব্দ শুনতে পান। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে নিরাপত্তারক্ষীরা সাংবাদিকদের দ্রুত প্রেস ব্রিফিং রুমের ভেতরে চলে যেতে বলেন এবং দরজা বন্ধ করে আশ্রয় নিতে বলেন।
আমেরিকার বিখ্যাত সংবাদমাধ্যমের সিনিয়র সাংবাদিক সেই ভয়ংকর মুহূর্তের একটি ভিডিয়ো এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন। তিনি প্রতিদিনের মতো নিজের মোবাইল ফোন দিয়ে হোয়াইট হাউসের ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে একটি খবর রেকর্ড করছিলেন। তিনি যখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ইরান নীতি নিয়ে কথা বলছিলেন, ঠিক তখনই ব্যাকগ্রাউন্ডে ধুমধাম করে অনেকগুলো গুলির শব্দ শোনা যায়। গুলির শব্দ শুনে তিনি ভীষণ ভয় পেয়ে যান এবং ক্যামেরার সামনেই মাথা নিচু করে মিডিয়া তাঁবুর নিচে লুকিয়ে পড়েন। এই ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে এবং লাখ লাখ মানুষ এটি দেখেছেন।
বর্তমানে ঘটনার জায়গাটি ক্রাইম সিন টেপ দিয়ে ঘিরে রেখেছে পুলিস। এফবিআই (FBI) প্রধান কাশ প্যাটেল জানিয়েছেন যে, তাদের কর্মকর্তারা পুরো ঘটনাটি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছেন এবং নতুন কোনও তথ্য পেলে তা দ্রুত সাধারণ মানুষকে জানানো হবে।
এক মাসের মধ্যে তৃতীয়বারের মতো আতঙ্ক
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কেন্দ্র করে বা তার আশেপাশে গত এক মাসে এই নিয়ে তিনবার গুলির ঘটনা ঘটল, যা আমেরিকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বড় প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।
প্রথম ঘটনা (২৫ এপ্রিল): প্রায় এক মাস আগে ওয়াশিংটনের একটি নামী হোটেলে 'হোয়াইট হাউস করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন'-এর একটি অনুষ্ঠান চলছিল। সেখানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও উপস্থিত ছিলেন। জানা যায়, সেদিন ট্রাম্পকে খুনের চেষ্টা করা হয়েছিল। এই ঘটনায় কোল টমাস অ্যালেন নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং সে এখন জেল হেফাজতে আছে।
দ্বিতীয় ঘটনা (৪ মে): মে মাসের শুরুর দিকে ওয়াশিংটন মনুমেন্টের কাছে (যা হোয়াইট হাউসের খুব কাছেই অবস্থিত) মাইকেল মার্কস নামের টেক্সাসের এক ব্যক্তি সিক্রেট সার্ভিস কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। তখন কর্মকর্তারাও পালটা গুলি চালিয়ে তাকে ধরে ফেলেন। সেই দিনের ঘটনাতেও একজন কিশোর পথচারী আহত হয়েছিলেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)