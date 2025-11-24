English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Pakistan Gunman Attack: রক্তাক্ত 'সন্ত্রাসের আঁতুরঘর' পাকিস্তান! আধাসেনার সদর দফতরেই আত্মঘাতী বোমারু-বন্দুকবাজদের হামলা, বইল রক্তগঙ্গা...

 Pakistan Peshawar Attack: প্রথমে হামলা চালায় একজন আত্মঘাতী বোমারু। সে দফতরের মূল ফটকে হামলা চালায়। পাক সেনা সূত্রে খবর, দফতরের ভিতর এখনও কিছু সন্ত্রাসী রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 24, 2025, 11:25 AM IST
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রক্তাক্ত পাকিস্তান (Pakistan Blast)। রক্তাক্ত 'সন্ত্রাসের আঁতুরঘর'! পাকিস্তানের পেশোয়ারে আধাসামরিক বাহিনীর সদর দফতরে বন্দুকধারীদের হামলা (Pakistan Para military force head quarter attacked)। হামলার জেরে ইতিমধ্যেই তিনজন নিহত বলে খবর (Gunmen attack Pakistan Para military force head quarter)। 

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর পেশোয়ারের একটি নির্জন স্থানে পাকিস্তান সেনার সেনানিবাসের কাছেই অবস্থিত আধাসামরিক বাহিনীর সদর দফতরটি। সোমবার সকালে সেখানেই অতর্কিতে হামলা চালায় অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স সূত্রে খবর, ২ জন আত্মঘাতী বোমারুও হামলা চালায়। প্রথমে হামলা চালায় একজন আত্মঘাতী বোমারু। সে দফতরের মূল ফটকে হামলা চালায়। তখন অন্য বোমারু ভিতরে  ঢুকে পড়ে। সেইসঙ্গে বন্দুধারীরাও দফতরের ভিতর প্রবেশ করে। 

হামলায় ৩ জন নিহত হয়েছে বলে খবর। হামলার পরই সেনাবাহিনী ও পুলিস এলাকাটি ঘিরে রেখেছে। পাক সেনা সূত্রে খবর, দফতরের ভিতর এখনও কিছু সন্ত্রাসী রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সামরিক সেনানিবাসের সামনের রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেনাবাহিনী, পুলিস এবং নিরাপত্তা কর্মীরা এলাকা ঘিরে রেখেছে।

Tags:
pakistan attackPakistan Gunman AttackPakistan Para military force head quarter
