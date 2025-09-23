H-1B visa: গুনতে হবে না ৯০ লাখ! ট্রাম্পের চড়া মূল্যের 'H-1B ভিসা বোমা' থেকে ছাড় মিলতে চলেছে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'H-1B ভিসা বোমা' থেকে মিলতে চলেছে ছাড়! দিতে হবে না ১ লাখ ডলার, মানে ৯০ লাখ টাকা (H-1B visa fee)! এমনটাই ইঙ্গিত মিলেছে হোয়াইট হাউস সূত্রে। কারা পাচ্ছেন এই ছাড়?
হোয়াইট হাউজ সূত্রে খবর, ট্রাম্পের 'H-1B ভিসা বোমা' থেকে ছাড় মিলতে চলেছে ডাক্তারদের। ব্লুমবার্গ নিউজকে দেওয়া এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র টেলর রজার্স বলেছেন, "এই H-1B ভিসা ফি থেকে চিকিৎসক এবং ডাক্তারি আবাসিক পড়ুয়ারা ছাড় পেতে পারেন।" প্রসঙ্গত মার্কিন মুলুকে কর্মরত ডাক্তার ও হাউজস্টাফরা যদি ফি দেওয়ার জন্য প্র্যাকটিস ছেড়ে চলে আসেন, তবে আমেরিকায় স্বাস্থ্য পরিষেবায় বড়সড় আঘাত নামতে পারে। সেই আশঙ্কা থেকেই এই ছাড় মিলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
প্রসঙ্গত, আমেরিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবা বিদেশি প্রশিক্ষিত ডাক্তারদের উপরই নির্ভরশীল। সেখানে হাসপাতালগুলিতে কাজ করার জন্য H-1B ভিসা প্রোগ্রাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রত্যন্ত এলাকায় পরিষেবা দেওয়ার জন্য মার্কিন-প্রশিক্ষিত পেশাদার চিকিৎসকদের পেতে সমস্যা হয়। প্রায় ৭ কোটি ৬০ লক্ষেরও বেশি মার্কিন নাগরিক এহেন প্রত্যন্ত এলাকায় বাস করেন। তাই H1-B ভিসাধারীরা যদি আমেরিকা ছেড়ে চলে যায়, তাহলে এই বিশাল সংখ্যক মানুষের চিকিৎসকের অভাবে প্রাথমিক চিকিৎসায় অসুবিধা হবে।
ফেডারেল ইমিগ্রেশন রেকর্ড দেখলে দেখা যায় যে মায়ো ক্লিনিক, ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক এবং সেন্ট জুড চিলড্রেন'স রিসার্চ হসপিটালের মতো নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি H-1B ভিসার শীর্ষ স্পনসরদের মধ্যে রয়েছে। শুধুমাত্র মায়োতেই ৩০০ টিরও বেশি অনুমোদিত ভিসা রয়েছে। প্রসঙ্গত, হোয়াইট হাউস নিশ্চিত করেছে যে ১০০,০০০ মার্কিন ডলার চার্জ শুধুমাত্র ২১ সেপ্টেম্বর বা তার পরে দাখিল করা নতুন এইচ-১বি আবেদনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। ২১ সেপ্টেম্বর তারিখের আগে দায়ের করা আবেদনগুলির ক্ষেত্রে নয়। ট্রাম্প প্রশাসন এটাও স্পষ্ট করেছে যে এই ফি কেবল এককালীন, বার্ষিক চার্জ নয়।
