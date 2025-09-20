H-1B Visa: শীর্ষে অ্যামাজন, দ্বিতীয় TCS, তালিকায় গুগল-মেটা-মাইক্রোসফট ও... ট্রাম্পের H-1B 'বোমায়' মার্কিন মুলুকে 'ঘোর বিপদে' হাজার হাজার ভারতীয় IT কর্মী....

H-1B Visa: শীর্ষে অ্যামাজন, দ্বিতীয় TCS, তালিকায় গুগল-মেটা-মাইক্রোসফট ও... ট্রাম্পের H-1B 'বোমায়' মার্কিন মুলুকে 'ঘোর বিপদে' হাজার হাজার ভারতীয় IT কর্মী....
H-1B Visas in 2025: ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত ১০,০৪৪টি অনুমোদিত H-1B ভিসা নিয়ে অ্যামাজন তালিকার একদম শীর্ষে রয়েছে। ওদিকে ৫,৫০৫টি অনুমোদন নিয়ে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। আর কোন কোম্পানির কত?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: H-1B ভিসা নিয়ে বড় খবর। ভারতীয় আইটি সংস্থাগুলির মধ্যে H-1B ভিসা অনুমোদনের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে অ্যামাজন। তারপরেই রয়েছে TCS। টিসিএস হল এইচ-১বি ভিসার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী। মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা (USCIS)-এর তথ্য অনুসারে, ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত ১০,০৪৪টি অনুমোদিত H-1B ভিসা নিয়ে অ্যামাজন তালিকার একদম শীর্ষে রয়েছে। ওদিকে ৫,৫০৫টি অনুমোদন নিয়ে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে।
এই এইচ-১বি ভিসার প্রাপক অন্যান্য প্রধান আইআইটি সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে মাইক্রোসফট (৫,১৮৯), মেটা (৫,১২৩), অ্যাপল (৪,২০২), গুগল (৪,১৮১), ডেলয়েট (২,৩৫৩), ইনফোসিস (২,০০৪), উইপ্রো (১,৫২৩) এবং টেক মাহিন্দ্রা আমেরিকা (৯৫১)। এই H-1B ভিসা হল যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার সবচেয়ে জনপ্রিয় উপায়গুলির মধ্যে একটি। প্রতি বছর হাজার হাজার ভারতীয়, বিশেষ করে আইটি কর্মীরা, এই ভিসার মাধ্যমে মার্কিন কোম্পানির স্পনসরের সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান।
এখন শুক্রবার H-1B ভিসা নিয়ে বড় ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। শুক্রবার ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়েছেন, এবার থেকে বিদেশি কর্মচারীদের আমেরিকায় নিয়ে আসা মার্কিন মুলুকে অপারেশনাল সব কোম্পানিকে বার্ষিক ১ লাখ ডলার করে দিতে হবে। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ৯০ লাখ টাকা। ২১ সেপ্টেম্বর থেকেই কার্যকর হবে এই বার্ষিক ফি। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, বিভিন্ন কোম্পানি এই H-1B ভিসার 'অপব্যবহার' করছে। যার ফলে ক্ষতি হচ্ছে মার্কিন কর্মচারীদের। একদিকে কোম্পানিগুলি মার্কিন কর্মীদের ছাঁটাই করছে, অন্যদিকে H-1B ভিসার অনুমোদন নিয়ে যাচ্ছে। তাই যাতে শুধু সবচেয়ে দক্ষ কর্মীরাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজের জন্য আসতে পারেন, আমেরিকান কর্মচারীদের কর্মসংস্থানের জায়গা যাতে নষ্ট না হয়, তাই এই সিদ্ধান্ত।
ট্রাম্প প্রশাসন মার্কিন মুলুকে বিদেশি STEM কর্মীদের সংখ্যার প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধির দিকে ইঙ্গিত করে বলে, তাদের সংখ্যা ২০০০ সালে ছিল ১.২ মিলিয়ন। সেখান থেকে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ২০১৯ সালে ২.৫ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। কম্পিউটার এবং গণিত পেশার মধ্যে, বিদেশি কর্মীদের মধ্যে অংশ ১৭.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৬.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এদিকে একই সময়ে সামগ্রিক STEM কর্মসংস্থান মাত্র ৪৪.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৫ অর্থবছরে একটি কোম্পানি ৫,০০০-এরও বেশি H-1B ভিসার অনুমোদন পায়, কিন্তু ১৫,০০০-এরও বেশি মার্কিন কর্মীকে ছাঁটাই করে।
ঠিক সেরকমই আরেকটি কোম্পানি প্রায় ১,৭০০ H-1B ভিসার অনুমোদন পায়, কিন্তু ২,৪০০ মার্কিন কর্মীকে ছাঁটাই করে। তৃতীয় আরেকটি কোম্পানি ২০২২ সাল থেকে তাঁদের মার্কিন কর্মী সংখ্যা প্রায় ২৭,০০০ কমিয়েছে। কিন্তু ২৫,০০০-এরও বেশি H-1B ভিসার অনুমোদন পায়। চতুর্থ আরও একটি কোম্পানি একই অর্থবছরে ১,১০০ H-1B ভিসার অনুমোদন পায় এবং ১,০০০ জন কর্মী ছাঁটাই করে। এই পরিস্থিতি বদলাতেই H-1B ভিসা নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। যার জেরে মার্কিন মুলুকে চাকরিরত ভারতীয়রা সমস্যায় পড়তে চলেছেন বলে আশঙ্কা।
আরও পড়ুন, Fatal disease outbreak with 90% death rate: মৃত্যু হার ৯০ শতাংশ! ভয়ংকর 'মারণরোগে' হু হু করে বাড়ছে সংক্রমণ... লকডাউন বহু শহরে...
আরও পড়ুন, Yoga Guru Niranjana Murthy Arrested: 'শরীর দাও, মেডেল দেব!' নাবালিকা ছাত্রীর সঙ্গে বার বার জোর করে যৌনতা বিশিষ্ট যোগগুরুর... যোগকেন্দ্রে যেন লীলাভূমি...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)