Indian IT specialist in USA: কোনও আবেদনকারী যাতে আমেরিকানদের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে না পারেন, তা নিশ্চিত করতে এই নিয়ম। সেই কারণে গোটা প্রক্রিয়া। জানানো হয়েছে। এইচ-১বি একটি অ-অভিবাসী ভিসা। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের দক্ষ কর্মীরা সর্বোচ্চ ছ’বছর পর্যন্ত আমেরিকায় থেকে সেখানকার সংস্থার হয়ে কাজ করতে পারেন। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন, অতি দক্ষ কর্মীদেরই এই সুযোগ দেওয়া হয়।

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 21, 2025, 10:01 PM IST
H1B Visa appointment cancel for Indians: ছুটিতে দেশে আসা লক্ষ লক্ষ ভারতীয়র আমেরিকায় ফেরা অনিশ্চিত! ভিসা ইন্টারভিউ বাতিল করল ট্রাম্প সরকার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অনিশ্চয়তায় হাজার হাজার আইটি কর্মী। ট্রাম্পের কড়াকড়িতে আমেরিকায় ফেরা অনিশ্চিত। চলতি মাসে ভারতে ছুটি কাটাতে আসা প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য বিরাট দুঃসংবাদ। মার্কিন ভিসা সংক্রান্ত নতুন জটিলতা। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির কড়াকড়িতে হাজার হাজার ভারতীয় পেশাজীবীর এইচ-১বি (H-1B) এবং এইচ-৪ (H-4) ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আচমকা বাতিল বা কয়েক মাস পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে ভারতে এসে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এই দক্ষ কর্মীরা।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল ও দীর্ঘসূত্রতা 

ওয়াশিংটন পোস্ট এবং ডেকান ক্রনিকলের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৫ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্ধারিত হাজার হাজার ভারতীয়র ভিসার ইন্টারভিউ বাতিল করা হয়েছে। অনেকের ক্ষেত্রে ২০২৬ সালের শুরুতেই (ফেব্রুয়ারি বা মার্চ) অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার কথা থাকলেও, তা পিছিয়ে সরাসরি অক্টোবর ২০২৬ করে দেওয়া হয়েছে।

সাধারণত ছুটির মরসুমে প্রবাসী ভারতীয়রা দেশে ফেরেন এবং এই সময়েই ভিসার পুনর্নবীকরণ (Renewal) বা স্ট্যাম্পিং সারতে পছন্দ করেন। কিন্তু এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে বহু কর্মী এখন ভারতে আটকে পড়েছেন, এবং তাঁদের কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

কেন এই বিলম্ব? মার্কিন প্রশাসনের নতুন নিয়ম

মার্কিন বিদেশ দফতর এবং অভিবাসন আইনজীবীদের মতে, এই দেরির পেছনে মূল কারণ হলো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চালু করা সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রিনিং-এর নতুন নিয়ম। মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আবেদনকারীদের সামাজিক মাধ্যমের কার্যকলাপ অত্যন্ত গভীরভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে, যা সম্পন্ন করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, এই কঠোর নজরদারি আমেরিকার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জরুরি।

এইচ-১বি ভিসার ওপর ট্রাম্পের কোপ

সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসন এইচ-১বি ভিসার ওপর একাধিক কড়াকড়ি আরোপ করেছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্টের একটি প্রতিবেদনে তিন জন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীকে উল্লেখ করে এই তথসূত্রের খবর, ১৫ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বরের মধ্যে যাঁদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, তেমন হাজার হাজার ভারতীয়ের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল হয়ে গিয়েছে। এইচ-১বি ভিসার গ্রাহকেরা অধিকাংশই আমেরিকান ওয়ার্ক পারমিট পুনর্নবীকরণের জন্য এই সময়টিকে বেছে নেন। কারণ, আমেরিকায় এটা ছুটির মরসুম। মার্কিন বিদেশ দফতর ভিসা গ্রাহকদের ইমেলে জানিয়েছে, ওয়ার্ক পারমিটের জন্য সাক্ষাৎকার আয়োজন করতে দেরি হচ্ছে। বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সমাজমাধ্যম সংক্রান্ত একটি নতুন নিয়ম চালু করেছেন। কোনও আবেদনকারী যাতে আমেরিকানদের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে না পারেন, তা নিশ্চিত করতে এই নিয়ম। সেই কারণে গোটা প্রক্রিয়া। জানানো হয়েছে। এইচ-১বি একটি অ-অভিবাসী ভিসা। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের দক্ষ কর্মীরা সর্বোচ্চ ছ’বছর পর্যন্ত আমেরিকায় থেকে সেখানকার সংস্থার হয়ে কাজ করতে পারেন। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন, অতি দক্ষ কর্মীদেরই এই সুযোগ দেওয়া হয়।

  • অতিরিক্ত ফি: দক্ষ বিদেশি কর্মীদের নিয়োগের জন্য মার্কিন সংস্থাগুলোর ওপর ১ লক্ষ ডলার (প্রায় ৮৮ লক্ষ টাকা) ফি চাপানো হয়েছে।

  • নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নজরদারি: কাদের নিয়োগ করা হচ্ছে এবং কেন—সেই বাছাই প্রক্রিয়ায় এখন সরাসরি হস্তক্ষেপ করছে ট্রাম্প প্রশাসন।

  • আমেরিকানদের অগ্রাধিকার: ট্রাম্প ঘনিষ্ঠদের দাবি, বিদেশি কর্মীদের কারণে মার্কিন নাগরিকরা বেকারত্বের শিকার হচ্ছেন। যদিও আমাজনসহ অনেক বহুজাতিক সংস্থা এই যুক্তির বিরোধিতা করে বলেছে, বিদেশি দক্ষ কর্মীদের ছাড়া আমেরিকার অর্থনীতিরই ক্ষতি হবে।

আতঙ্কে বহুজাতিক সংস্থা ও কর্মীরা

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আমাজনের মতো বড় সংস্থাগুলো তাদের কর্মীদের সতর্ক করেছে। জানুয়ারি বা ডিসেম্বরে যাঁদের ইন্টারভিউ আছে, তাঁদের দেশ না ছাড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এমনকি যাঁদের বৈধ ভিসা স্ট্যাম্প রয়েছে, তাঁদেরও মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই দ্রুত আমেরিকায় ফিরে আসতে বলা হয়েছে।

এদিকে, অনেক আবেদনকারী মরিয়া হয়ে অন্যদের অনুরোধ করছেন যাতে তাঁরা ২০২৬-এর শুরুর অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো বাতিল করেন, যাতে আটকে পড়া কেউ সেই জায়গাটি নিতে পারেন।

এই পরিস্থিতি কেবল ভারতীয় পেশাজীবীদের ভবিষ্যৎকেই প্রশ্নের মুখে ফেলেনি, বরং ভারত-আমেরিকা কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এক নতুন অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে।

