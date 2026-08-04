Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /ফের খেপেছেন ট্রাম্প, বিরাট বাড়তে চলেছে H1B ভিসার ফি: ভারতীয়দের দেশ থেকে বের করার পাকা তোড়জোড়

ফের খেপেছেন ট্রাম্প, বিরাট বাড়তে চলেছে H1B ভিসার ফি: ভারতীয়দের দেশ থেকে বের করার পাকা তোড়জোড়

H1B, L1 Visa fees hike: নতুন প্রস্তাবে 'নির্দিষ্ট কিছু আবেদনকারী' (certain petitioners)-র পরিবর্তে 'সকল আবেদনকারীর'কথা বলা হয়েছে (all petitioners)। এর ফলে যেকোনও মার্কিন সংস্থাকে তাদের বিদেশি কর্মীদের কাজের মেয়াদ বাড়ানোর সময়ও এই মোটা অঙ্কের বর্ধিত ফি গুণতে হবে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 04, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:30 PM IST
ফের খেপেছেন ট্রাম্প, বিরাট বাড়তে চলেছে H1B ভিসার ফি: ভারতীয়দের দেশ থেকে বের করার পাকা তোড়জোড়

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে 'শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ' কে হচ্ছেন BJP প্রার্থী? শুরু দেওয়াল লিখন
2
3
4
5