/ফের খেপেছেন ট্রাম্প, বিরাট বাড়তে চলেছে H1B ভিসার ফি: ভারতীয়দের দেশ থেকে বের করার পাকা তোড়জোড়

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকায় H-1B ও L-1 ভিসা নবীকরণে বাড়তি ফি-র প্রস্তাব... আশঙ্কায় ভারতীয় পেশাজীবী ও প্রযুক্তি সংস্থাগুলি
আমেরিকায় কর্মরত ভারতীয় আইটি চাকুরিজীবী এবং বিভিন্ন মার্কিন প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দপ্তর (DHS)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিয়মে বড় পরিবর্তন। বর্ধিত ফি আরোপের প্রস্তাবের কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন সেখানে থাকা ভারতীয় দক্ষ কর্মী এবং তাদের অফিস।
৯/১১ রেসপন্স এবং বায়োমেট্রিক ফি আরোপের প্রস্তাব
মার্কিন ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (DHS)-র নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, এখন থেকে কেবল নতুন ভিসার আবেদনের ক্ষেত্রেই নয়, বরং H-1B এবং L-1 ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি বা নবীকরণের (Extension/Renewal) ক্ষেত্রেও '৯/১১ রেসপন্স অ্যান্ড বায়োমেট্রিক এন্ট্রি-এক্সিট ফি' (9/11 Response and Biometric Entry-Exit Fee) বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।
২০১৫ সালে চালু হওয়া এই নিয়ম অনুযায়ী, যেসব মার্কিন সংস্থায় ৫০ শতাংশের বেশি কর্মী H-1B বা L-1 ভিসা আছে, তাদের নতুন কর্মীদের আবেদনের জন্য চার হাজার থেকে সাড়ে চার হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত অতিরিক্ত ফি দিতে হত।
নতুন প্রস্তাবে 'নির্দিষ্ট কিছু আবেদনকারী' (certain petitioners)-র পরিবর্তে 'সকল আবেদনকারীর'কথা বলা হয়েছে (all petitioners)। এর ফলে যেকোনও মার্কিন সংস্থাকে তাদের বিদেশি কর্মীদের কাজের মেয়াদ বাড়ানোর সময়ও এই মোটা অঙ্কের বর্ধিত ফি গুণতে হবে।
কেন এই অতিরিক্ত ফি?
মার্কিন প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বায়োমেট্রিক এন্ট্রি-এক্সিট ট্র্যাকিং সিস্টেম পরিচালনা, ভিসা জালিয়াতি রোধ, জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করা এবং অভিবাসন প্রক্রিয়া আরও আধুনিক করতে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন। বর্তমান তহবিলে ঘাটতি থাকার কারণে ভিসা মেয়াদের আবেদন বাড়ানোর ক্ষেত্রেও এই ফি চালুর যুক্তি দর্শানো হয়েছে।
ভারতীয় কর্মী ও বিনিয়োগকারীদের ওপর প্রভাব
আমেরিকায় কর্মরত বিদেশি প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের একটি বিশাল অংশই ভারতীয় নাগরিক। তাই এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে আমেরিকান প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ব্যবসা খাতের ওপর আর্থিক চাপ বহুগুণ বেড়ে যাবে।
নিয়োগ ব্যয়ে বৃদ্ধি: মার্কিন নিয়োগকারীদের ভারতীয় পেশাজীবীদের ভিসা বাড়ানোর খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাবে।
নিয়োগনীতিতে পুনর্বিবেচনা: কাজের মেয়াদ বাড়ানো ব্যয়বহুল হওয়ায় অনেক মার্কিন প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে বা ভারতীয় কর্মীদের চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে বাধ্য হতে পারে।
ভারতীয় কর্মীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা: যেসব ভারতীয় কর্মী দীর্ঘমেয়াদের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত বা ভবিষ্যতে ভিসা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের কর্মসংস্থান ও কাজের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হতে পারে।
সার্বিকভাবে, মার্কিন প্রশাসনের এই পদক্ষেপে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি খাত এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী দক্ষ ভারতীয় কর্মীদের মধ্যে চরম উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।
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