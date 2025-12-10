H1B visa interviews for Indians: হাজার হাজার ভারতীয়র মাথায় হাত! ট্রাম্পের হঠকারিতায় ৮৫ হাজার H1B ভিসায় বাতিল...কী হবে অগণিত পড়ুয়া আর চাকুরীজীবিদের?

H1B visa interviews for Indians: হাজার হাজার ভারতীয়র মাথায় হাত! ট্রাম্পের হঠকারিতায় ৮৫ হাজার H1B ভিসায় বাতিল...কী হবে অগণিত পড়ুয়া আর চাকুরীজীবিদের?
Trumps new Visa Policy: H-1B ভিসা হলো একটি অ-অভিবাসী ভিসা, যার সাহায্যে বিদেশি পেশাদাররা সাময়িকভাবে আমেরিকায় কাজ করতে পারেন। ভারত থেকে বহু পেশাদার প্রতি বছর এই ভিসায় আমেরিকায় যান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন ভিসা নীতিতে কড়াকড়ি, H-1B ইন্টারভিউ স্থগিত ও ৮৫,০০০ ভিসা বাতিল।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের ভিসা নীতিতে উল্লেখযোগ্য কড়াকড়ি আরোপ করেছে, যার ফলে হাজার হাজার ভারতীয় আবেদনকারী-সহ বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা এবং জনসুরক্ষার জন্য 'ঝুঁকিপূর্ণ' নন, এমন ব্যক্তিদেরই শুধুমাত্র আমেরিকায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে
H-1B ইন্টারভিউ স্থগিত ও নতুন নিয়ম
মার্কিন বিদেশ দফতর এইচ-১বি ভিসা প্রদানের আগে একটি কঠোর যাচাই ব্যবস্থা (enhanced vetting) চালু করতে চলেছে। এই নতুন নিয়ম কার্যকর করার প্রস্তুতি হিসেবেই ভারতে বহু ভারতীয়ের H-1B ভিসার ইন্টারভিউয়ের নির্ধারিত তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।
স্থগিতের কারণ: আবেদনকারীদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট এবং অনলাইন প্রোফাইলগুলি (যেমন বায়োডাটা, লিঙ্কডইন প্রোফাইল) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করার জন্য অতিরিক্ত সময় নেওয়া হচ্ছে।
সময়সূচি পরিবর্তন: ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে যাঁদের সাক্ষাৎকার হওয়ার কথা ছিল, তাঁদের অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি মূলত আগামী বছরের মার্চ মাসে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
দূতাবাসের নির্দেশিকা: ভারতে মার্কিন দূতাবাস জানিয়েছে, যাঁরা তারিখ বদলের ই-মেল পেয়েছেন, 'মিশন ইন্ডিয়া' তাদের নতুন তারিখ সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতা করবে। তবে, পুনরায় নির্ধারিত তারিখ জানার পরেও যদি কেউ পুরনো দিনে কনস্যুলেটে উপস্থিত হন, তবে তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না।
নজরদারির ক্ষেত্র: আবেদনকারীর ব্যক্তিগত তথ্য, বায়োডেটা, লিঙ্কডইন প্রোফাইল, পরিবারের কেউ ভুল তথ্যের সঙ্গে জড়িত কিনা—সবকিছু যাচাই করা হবে। এমনকি কেউ অন্যের মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা দিলে তাতেও ভিসার আবেদন বাতিল হতে পারে।
গণহারে ভিসা বাতিল (৮৫,০০০)
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন নীতির অংশ হিসেবে এই ভিসা কাটছাঁট করা হয়েছে:
মোট বাতিল: গত জানুয়ারি মাস থেকে আমেরিকান সরকার মোট ৮৫,০০০ ভিসা বাতিল করেছে।
উদ্দেশ্য: আমেরিকাকে ‘সুরক্ষিত’ রাখা।
বাতিলের কারণ:
১. সবচেয়ে বেশি ভিসা বাতিল হয়েছে অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে (যেমন— মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো, মারপিট, চুরি)।
২. ৮,০০০-এরও বেশি ভিসা বাতিল হয়েছে পড়ুয়াদের।
৩. কিছু ক্ষেত্রে মেয়াদের চেয়ে অতিরিক্ত সময় থেকে যাওয়া, অপরাধমূলক ঘটনায় সংযোগ, এবং সন্ত্রাসের পক্ষে সমর্থনের কথাও উঠে এসেছে।
মার্কিন বিদেশ বিভাগের বক্তব্য:
স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে তারা এই বিষয়ে কঠোর নীতি মেনে চলবে এবং ভিসা যাচাই ও বাতিলের প্রক্রিয়া এখানেই থামবে না। বর্তমানেও লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিসায় নজরদারি চলছে, যার ফলে যেকোনো সময় আরও ভিসা বাতিল হতে পারে।
অনেক ভিসা আবেদনকারী বেনামী পোস্টের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের দুর্ভোগ ভাগ করে নিয়েছেন।
এক আবেদনকারী বলেছেন, 'আমার এইচ-১বি কনস্যুলার অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেন্নাইয়ে, যা মূলত ১৮ ডিসেম্বরের জন্য ছিল, তা মঙ্গলবার (ডিসেম্বর ৯, ২০২৫) আমি বায়োমেট্রিক্স প্রক্রিয়া শেষ করার ঠিক পরেই বাতিল হয়ে যায় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৩০ এপ্রিল, ২০২৬-এর জন্য পুনঃনির্ধারিত হয়েছে।' হিউস্টন-ভিত্তিক অভিবাসন অ্যাটর্নি এমিলি নিউম্যান ভারতে এইচ১বি ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিলের সমালোচনা করেছেন।
মিসেস নিউম্যান সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছেন, 'ভিসা স্ট্যাম্পিং এখন ফাঁদের গোলকধাঁধার মতো মনে হচ্ছে। এখন, অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি কোনো সতর্কতা ছাড়াই বাতিল হচ্ছে এবং মাসখানেক পিছিয়ে যাচ্ছে।'
তিনি আরও বলেন, 'এই প্রক্রিয়াতে কোনো পূর্বাভাস নেই এবং এটি ব্যবসা ও ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক কর্মীদের জন্য বাস্তব চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।'
ট্রাম্প প্রশাসন অভিবাসন যাচাই করার বৃহত্তর নীতির অধীনে এইচ১বি ভিসা কর্মসূচিকে আরও কঠোর করছে। এখন ভিসা আবেদনকারীদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট এবং প্রোফাইলগুলির উপর ব্যাপক যাচাই করা হচ্ছে।
এইচ-১বি ভিসা কর্মসূচির অধীনে, কোম্পানিগুলি বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন বিদেশী কর্মীদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার জন্য নিয়োগ করে, প্রাথমিকভাবে তিন বছরের জন্য যা আরও তিন বছরের জন্য পুনর্নবীকরণ করা যেতে পারে।
মার্কিন সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (USCIS) অনুসারে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অনুমোদিত সমস্ত এইচ-১বি আবেদনের মধ্যে ভারতীয়রা আনুমানিক ৭১% ছিল।
সেপ্টেম্বরে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন যেখানে এইচ১-বি ভিসার ফি বাড়িয়ে ১,০০,০০০ ডলার করা হয়েছিল।
