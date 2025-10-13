English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Hamas Releases Istraeli Hostage: টানা ৭৩৮ দিনের বিভীষিকা, ৭ ইজরায়েলি পণবন্দিকে মুক্তি হামাসের, ছাড়া পাচ্ছেন কতজন ফিলিস্তিনি?

Hamas Releases Istraeli Hostage: আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (আইসিআরসি) জানিয়েছে, প্রায় উভয় পক্ষের বন্দির মুক্তি তদারকি করার জন্য কাজ করছে তারা

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 13, 2025, 02:09 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টানা ৭৩৮ দিনের বন্দিদশা পার করে ঘরে ফিরছেন ৭ ইজরায়েলি। সোমবার ইজরায়েলি বন্দিদের মধ্যে ৭ জনের প্রথম ব্যাচকে মুক্তি দিল হামাস। শোনা যাচ্ছে ইজরায়েলের হাতে বন্দি ২০০০ ফিলিস্তিনিকে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়ে তাদের হাতে আটক ২০ ইজরায়েলি পণবন্দিদের ছেড়ে দিচ্ছে হামাস। এরকম এক পরিস্থিতিতে ইতিমধ্য়েই গাজায় পৌঁছে গিয়েছে ২০০ মার্কিন সেনা। এবার সোমবার ইজরায়েলে পৌঁছলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সের(IDF) বিবৃতি অনুযায়ী ওই ৭ ইজরায়েলিকে গাজায় রেড ক্রসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আরও ১৩ ইজরায়েলি বন্দি ও ২৬ মৃত বন্দির দেহ ফেরত আসবে কয়েক দিনের মধ্য়েই। তবে ওই ৭ জনের  ঘরে ফেরার খবর উত্সব শুরু হয়ে গিয়েছে ইজরায়েলে।

মিশরের শরম আল সেখ-এ এক শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওই বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন ২০ দেশের প্রধানরা। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী এনিয়ে বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এলাকায় শান্তি ফেরাতে বদ্ধ পরিকর।  মধ্যপ্রাচ্যের শান্তির ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত বড় ঘটনা। 

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (আইসিআরসি) জানিয়েছে, প্রায় উভয় পক্ষের বন্দির মুক্তি তদারকি করার জন্য কাজ করছে তারা। টাইমস অব ইসরায়েলের খবরে বলা হয়, মাতান অ্যাংরেস্ট, দুই ভাই গালি ও জিভ বারম্যান, অ্যালন ওহেল, এইতান মোর, ওমরি মিরান এবং গাই গিলবোয়া-দালাল নামে ৭ জনকে গাজা শহরের রেড ক্রসের কাছে হস্তান্তর করেছে হামাস। ইসরায়েলি বিশেষ বাহিনী জিম্মিদের প্রাথমিক চেকআপ এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার জন্য সীমান্তবর্তী একটি সামরিক কেন্দ্রে নিয়ে যাবে।

অন্যদিকে, প্রিয়জনের মুক্তির জন্য ভোর থেকেই অপেক্ষা করছেন বহু ফিলিস্তিনি পরিবার। এদের মধ্যে একশ এর মতো মানুষকে পশ্চিম তীরে ও বাকিদের গাজা ও মিসরে মুক্তি দেওয়া হবে। আজ সকাল ৮টার পরে সাত জিম্মিকে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের হাতে হস্তান্তর করে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস।

জিম্মি মুক্তির প্রক্রিয়া শুরুর খবরে তেলআবিবে জড়ো হওয়া মানুষের মধ্যে অশ্রুসজল উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে আনন্দের পাশাপাশি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন অনেকে।

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, হামাসের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সাত জিম্মি কিছুক্ষণ আগে সীমান্ত অতিক্রম করে ইসরায়েলে প্রবেশ করেছেন। তারা এখন প্রাথমিক অভ্যর্থনা কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছেন।

