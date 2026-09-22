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'আমরা জিতলে এটা ভেঙে ফেলব'! কেন এত রাগ ৯০ ফুটের হনুমানমূর্তির উপর? রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে...

Texas Hanuman Statue Row: কেন টেক্সাসে ৯০ ফুট উঁচু হনুমান মূর্তি রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে? এই চরমপন্থী হুমকির পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিন্দু সম্প্রদায় ভারতীয়-আমেরিকান এবং সেনাসদস্যদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 22, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 04:32 PM IST
'আমরা জিতলে এটা ভেঙে ফেলব'! কেন এত রাগ ৯০ ফুটের হনুমানমূর্তির উপর? রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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'জিতলে এটা ভেঙে ফেলব'! কেন এত রাগ ৯০ ফুটের হনুমানমূর্তির উপর? রাজনৈতিক বিতর্কের
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