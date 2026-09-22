'আমরা জিতলে এটা ভেঙে ফেলব'! কেন এত রাগ ৯০ ফুটের হনুমানমূর্তির উপর? রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের সুগার ল্যান্ডে শ্রী অষ্টলক্ষ্মী মন্দিরে অবস্থিত ৯০ ফুট উঁচু হনুমানের মূর্তি-- যেটি স্ট্যাচু অব ইউনিয়ন নামে পরিচিত-- এই মুহূর্তে সে দেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। মার্কিন দেশের মিডটার্ম নির্বাচনের আগে ধর্মীয় স্বাধীনতা, অভিবাসন এবং আমেরিকান পরিচয়কে কেন্দ্র করে এই বাকযুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করেছে। কেন টেক্সাসে ৯০ ফুট উঁচু হনুমান মূর্তি রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে?
জেসি হিউজের হুমকি
এক রক্ষণশীল ইউটিউবার জেসি হিউজ সোশ্যাল মিডিয়ায় এই হনুমানমূর্তির একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন-- 'আমরা জিতলে এটি ভেঙে ফেলব' (When we win, we're tearing this down)! চরমপন্থী এই হুমকির পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিন্দু সম্প্রদায়, ভারতীয়-আমেরিকান এবং সেনার মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কমব্যাট ভেটেরান রুচির বক্সী এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, অন্য কোনো সম্প্রদায়ের উপাসনালয় ধ্বংস করার হুমকি কোনো আমেরিকান মূল্যবোধ হতে পারে না এবং এটি সরাসরি হিন্দুধর্মের ওপর আক্রমণ।
'কোহনা'
'কোয়ালিশন অব হিন্দুস অব নর্থ আমেরিকা' (CoHNA)-সহ বিভিন্ন প্রবাসী হিন্দু সংগঠন এবং স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা রুচির বক্সীর বক্তব্যকে সমর্থন জানান এবং এইরকম খোলাখুলি ভাবে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর তীব্র নিন্দা করেন।
বিভাজনের প্রতীক
টেক্সাসে বর্তমানে ৫ লক্ষেরও বেশি ভারতীয়-আমেরিকান বসবাস করেন। নির্বাচনের সময় যত এগিয়ে আসছে, অভিবাসী ও দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূতদের লক্ষ্য করে ডানপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের আক্রমণাত্মক ও বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যক্তিগত জমিতে বৈধ অনুমোদন নিয়ে নির্মিত এই বিশাল মূর্তিটি এখন মার্কিন রাজনীতির বিভাজনের প্রতীকে পরিণত হয়েছে।
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