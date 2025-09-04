Harvard University Donald Trump: মামলায় ডাহা হারলেন ট্রাম্প! মুখ পুড়ল ট্রাম্প প্রশাসনের, বিচারক বললেন ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত ভুল...

Harvard University Donald Trump: মামলায় ডাহা হারলেন ট্রাম্প! মুখ পুড়ল ট্রাম্প প্রশাসনের, বিচারক বললেন ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত ভুল...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একটি মার্কিন ফেডারেল বিচারক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (Harvard University) পক্ষে রায় দিয়েছেন, যেখানে তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের বিলিয়ন ডলারের গবেষণা তহবিল আটকে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। ম্যাসেচুসেটসের ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারক অ্যালিসন বারোজ (Allison Burroughs) তাঁর রায়ে বলেছেন, ট্রাম্প প্রশাসন মতাদর্শগত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণের জন্য ইহুদি-বিদ্বেষকে একটি ধোঁয়াশা ব্যাপার হিসেবে ব্যবহার করেছে!
ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি
ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, গত ১১ এপ্রিল, ট্রাম্প প্রশাসন হার্ভার্ডকে একটি চিঠি পাঠায়, যেখানে ১০টি দাবি পেশ করা হয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল-- আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভর্তি সীমাবদ্ধ করা, যারা আমেরিকান মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি বৈরী। নির্দিষ্ট বিভাগগুলির জন্য তৃতীয় পক্ষ দ্বারা নিরীক্ষা করানো। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ডাইভার্সিটি, ইক্যুইটি ও ইনক্লুশন (DEI) প্রোগ্রাম বন্ধ করে দেওয়া। হার্ভার্ড এই দাবিগুলি প্রত্যাখ্যান করলে, ট্রাম্প প্রশাসন ১৪ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়টির জন্য ২.২ বিলিয়ন ডলারের বহু-বছরের অনুদান এবং ৬০ মিলিয়ন ডলারের চুক্তিমূল্য স্থগিত করার কথা ঘোষণা করে।
বিচারকের রায়
বিচারক বারোজ তার রায়ে বলেন, প্রশাসনের এই পদক্ষেপগুলি Administrative Procedure Act, First Amendment এবং Civil Rights Act of 1964 এর Title VI লঙ্ঘন করেছে। তিনি তার রায়ে আরও উল্লেখ করেন, আমাদের অবশ্যই ইহুদি-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের অধিকার, যার মধ্যে বাকস্বাধীনতাও অন্তর্ভুক্ত, তা রক্ষা করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি হার্ভার্ডকে এতদিন ধরে বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ সহ্য করার জন্য ভুল বললেও, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টি ইহুদি-বিদ্বেষ মোকাবিলার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। বারোজ একটি সংক্ষিপ্ত রায় প্রদান করে হার্ভার্ডের পক্ষে রায় দেন, যার ফলে কোনো বিচার ছাড়াই মামলাটির নিষ্পত্তি হয়।
প্রতিক্রিয়া
হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র লিজ হাস্টন বিচারকের রায়কে অগ্রাহ্য করে বলেন, হার্ভার্ডের করদাতার অর্থে কোনো সাংবিধানিক অধিকার নেই এবং ভবিষ্যতে অনুদানের জন্য যোগ্য নন এঁরা। শিক্ষা বিভাগের মুখপাত্র ম্যাডি বিডারম্যান এই রায়কে আশ্চর্যজনক নয় বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, একই বিচারক এর আগেও হার্ভার্ডের অবৈধ জাতিভিত্তিক ভর্তির পক্ষে রায় দিয়েছিলেন, যা পরে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে।
