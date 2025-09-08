English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Indian Shot dead in USA: রাস্তায় প্রস্রাব কোরো না! ট্রাম্পের আমেরিকায় যুবককে নিষেধ করায় গুলিতে উড়ে গেল ভারতীয় যুবক...

Indian Shot dead in USA: ২০২২ সালে ডাঙ্কি রুটে আমেরিকায় যান কপিল। এর জন্য তার খরচ হয় ৪৫ লাখ টাকা। পরিবারে সে-ই ছিল একমাত্র রোজগেরে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 8, 2025, 03:14 PM IST
Indian Shot dead in USA: রাস্তায় প্রস্রাব কোরো না! ট্রাম্পের আমেরিকায় যুবককে নিষেধ করায় গুলিতে উড়ে গেল ভারতীয় যুবক...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রোজগারের জন্য আমেরিকায় গিয়ে বেঘোড়ে প্রাণ গেল হরিয়ানার এক যুবকের। ক্যালিফোর্নিয়ায় কপিল(২৬) নামে ওই যুবককে গুলি করে মারল এক দুর্বৃত্ত। কোনও ছিনতাই বা ডাকাতির ঘটনা নয়, গুলি করার কারণ জানলে তাজ্জব হয়ে যাবেন। আমেরিকার মতো সভ্য দেশে প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করছিল এক ব্যক্তি। কপিল তাকে নিষেধ করেছিল। তার কোনও কথা না শুনে কপিলকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দেয় ওই ব্যক্তি।

Add Zee News as a Preferred Source

হরিয়ানার জিন্দ জেলায় ভরতকালা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন কপিল। গুলি খেয়ে রাস্তাতেই  পড়ে যান কপিল। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। কপিলের আত্মীয়দের এমনটাই জানিয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ায় পুলিস।

২০২২ সালে ডাঙ্কি রুটে আমেরিকায় যান কপিল। এর জন্য তার খরচ হয় ৪৫ লাখ টাকা। পরিবারে সে-ই ছিল একমাত্র রোজগেরে। আমেরিকায় গিয়ে ধীরে ধীরে সংসারের হাল ফোরাচ্ছিল কপিল। তার মধ্যেই এমন দুর্ঘটনা। কপিলের এক আত্মীয় সংবাদমাধ্যমে জানান, কপিল শুধুমাত্র একজনকে প্রকাশ্য রাস্তায় প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছিল। তাতেই সে গুলি চালিয়ে দেয়।

আরও পড়ুন-প্রেমিকা ডেকে নিয়ে যাওয়ার ৩ দিন পর মিলল যুবকের ঝুলন্ত দেহ

আরও পড়ুন- বড়সড় কোনও আশঙ্কা! সীমান্ত এলাকার দুর্গা পুজোয় নিরাপত্তার দায়িত্বে এবার সীমান্তরক্ষী বাহিনী

প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিসে ফোন করে। তাকে হাসপাতালেও নিয়ে যায় পুলিস। কিন্তু ততক্ষণে অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছে। চিকিত্সকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

হরিয়ানায় কপিলের পরিবার কৃষিজীবী। অনেক কষ্টে টাকা জোগাড় করে আমেরিকায় পাঠিয়েছিল পরিবারের লোকজন। এখন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে কপিলের দেহ নিয়ে আসাই এখন তাদের কাছে বড় চ্য়ালেঞ্জ। কারণ জমিজমা বিক্রি করে তারা কপিলকে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। মার্কিন পুলিস এখনও হামলাকারীর নাম পরিচয় প্রকাশ করতে পারেনি।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Indian Shot deadIndian in USAHaryanaIndian Attacked in USA
পরবর্তী
খবর

Nepal: কুরুক্ষেত্র কাঠমান্ডু! সোশ্যাল মিডিয়া ব্যানের প্রতিবাদে জনসমুদ্র রাজপথে, কারফিউ-গুলি... মৃত্যু...
.

পরবর্তী খবর

UP Horror: ১৭-র কিশোরের সঙ্গে যৌনতা ৩০-র যুবতীর! 'ঘনিষ্ঠ' দেখে ফেলায় হাড়হিম পরিণত...