  • Israel vs Iran: ইরানের সাপের মাথা কেটে ফেলা হয়েছে, আত্মসমর্পণ করো নয়তো..., ট্রাম্পের হুমকি...

Israel vs Iran: ইরানের 'সাপের মাথা' কেটে ফেলা হয়েছে, আত্মসমর্পণ করো নয়তো..., ট্রাম্পের হুমকি...

US attack Iran: 'অপারেশন এপিক ফিউরি'-র আওতায় ইরানের এক হাজারের বেশি সামরিক ও প্রশাসনিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে মার্কিন বাহিনী। এর জবাবে ইরান পাল্টা মিসাইল হামলা চালালে কয়েকজন মার্কিন ও ইসরায়েলি নাগরিক নিহত হন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 2, 2026, 10:20 AM IST
Israel vs Iran: ইরানের 'সাপের মাথা' কেটে ফেলা হয়েছে, আত্মসমর্পণ করো নয়তো..., ট্রাম্পের হুমকি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরানের শক্তিশালী সামরিক বাহিনী 'ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস' (আইআরজিসি)-এর প্রধান কার্যালয় সম্পূর্ণ ধ্বংস করার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সোমবার মার্কিন সামরিক বাহিনী এই অভিযানের কথা জানিয়ে একে 'সাপের মাথা কেটে ফেলা'র সঙ্গে তুলনা করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ এই অভিযানে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেইনি-সহ দেশটির শীর্ষ পর্যায়ের অনেক নেতা নিহত হয়েছেন। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে একটি যুদ্ধজাহাজ থেকে ছোড়া মিসাইলে আইআরজিসি-র প্রধান কার্যালয় গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শনিবার থেকে শুরু হওয়া 'অপারেশন এপিক ফিউরি'-র অধীনে এখনও পর্যন্ত ইরানের এক হাজারের বেশি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো হয়েছে। এর মধ্যে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ব্যালিস্টিক মিসাইল সাইট এবং নৌবাহিনীর সম্পদ অন্যতম।

ট্রাম্পের হুমকি:

ইরানের বিরুদ্ধে ফের হুমকি ডোনাল্ড ট্রাম্পের। ‘সব লক্ষ্যপূরণ না হওয়া পর্যন্ত ইরানে অপারেশন চলবে’। ‘আত্মসমর্পণ করো নয়তো মৃত্যু নিশ্চিত’। ইরানি বাহিনীর উদ্দেশে হুমকি মার্কিন প্রেসিডেন্টের।

কেন এই হামলা?
মার্কিন সামরিক বাহিনীর দাবি, গত ৪৭ বছরে আইআরজিসি এক হাজারের বেশি আমেরিকানকে হত্যা করেছে। বর্তমানে তেহরানের পক্ষ থেকে আসা 'আসন্ন হুমকি' নির্মূল করতেই এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে ওয়াশিংটন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন, যারা শুরুতে বিদেশি যুদ্ধে না জড়ানোর অঙ্গীকার করেছিল, তাদের পক্ষ থেকে এটি একটি অভাবনীয় সামরিক শক্তি প্রদর্শন।

ছড়িয়ে পড়া যুদ্ধ ও বর্তমান পরিস্থিতি:
মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে এখন পুরোদমে যুদ্ধ চলছে। ইরান পালটা ব্যবস্থা হিসেবে ইসরায়েল ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে মিসাইল হামলা চালিয়েছে। এতে ৩ জন মার্কিন সেনা সদস্য এবং ইসরায়েলে অন্তত ১১ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে জেরুজালেমের একটি সিনাগগে (ধর্মীয় উপাসনালয়) হামলায় ৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

অন্যদিকে, লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ ইসরায়েলে হামলার দায় স্বীকার করেছে, যার জবাবে ইসরায়েল লেবাননে হিজবুল্লাহর অবস্থানে বিমান হামলা চালাচ্ছে।

ইরানি কর্তৃপক্ষের মতে, শুরু থেকে এখন পর্যন্ত দেশটিতে ২০০-র বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। ইউরোপীয় শক্তিগুলো মার্কিন বাহিনীকে সমর্থন জানালেও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো এই রক্তক্ষয়ী সংঘাত আরও ছড়িয়ে পড়া নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে, লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

