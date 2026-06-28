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হাড়হিম 'ওমেগা ব্লকে' প্রাণঘাতী তাপপ্রবাহ! লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু! ক্লাইমেট চেঞ্জের ভয়াবহ অভিশাপ ফলছে?

Severe Heatwave: ফুটছে ইউরোপ! উদ্বিগ্ন বিজ্ঞানীরা! ফ্রান্সে প্রায় ১০০০ অতিরিক্ত মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। যেসব অঞ্চল 'রেড অ্যালার্টে'র আওতায় ছিল, সেগুলিই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কীভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 28, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:31 PM IST
হাড়হিম 'ওমেগা ব্লকে' প্রাণঘাতী তাপপ্রবাহ! লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু! ক্লাইমেট চেঞ্জের ভয়াবহ অভিশাপ ফলছে?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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