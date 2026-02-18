Heaviest Snowfall of Century: নৃশংসতম স্নোফল! একুশ শতকের ভয়াবহ তুষারপাতে ৩০ মৃত্যু, শ্মশানের মতো নিঝুম...

Heaviest Snowfall of Century: নৃশংসতম স্নোফল! একুশ শতকের ভয়াবহ তুষারপাতে ৩০ মৃত্যু, শ্মশানের মতো নিঝুম...
Heaviest Snowfall of 21st Century: জাপানের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকাগুলি ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার। স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবিতে দেখা গিয়েছে, জাপানের বিপুল এলাকা সাদা বরফের চাদরে ঢাকা! যাকে বলা হচ্ছে এই শতাব্দীর অন্যতম ভয়াবহ তুষারপাত!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একুশ শতকের ভয়াবহ তুষারপাতে (Heaviest Snowfall of 21st Century) চাপা পড়ল জাপান। সেই ভয়ংকর দৃশ্য ধরা পড়ল স্যাটেলাইটে। ২০২৬ সালের শুরু থেকেই জাপান এক নজিরবিহীন এবং রেকর্ড ভাঙা তুষারপাতের কবলে পড়েছে। বিশেষ করে জাপানের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকাগুলি এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার। স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবিতে দেখা গেছে, জাপানের বিশাল এলাকা এখন সাদা বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে আছে, যাকে বলা হচ্ছে এই শতাব্দীর অন্যতম নৃশংসতম তুষারপাত (Japan's most brutal snowfall)।
রেকর্ড পরিমাণ তুষারপাত
জাপানের আওমোরি (Aomori) শহরে গত ৮১ বছরের মধ্যে জানুয়ারিতে সর্বোচ্চ ১৬৭ সেন্টিমিটার তুষারপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া নিগাতা (Niigata) প্রিফেকচারে তুষারের স্তর কোথাও কোথাও ৪.৫ মিটার (১৫ ফুট) ছাড়িয়ে গেছে, যা ১৯৮৬ সালের পর সর্বোচ্চ।
স্যাটেলাইট দৃশ্য
'ইউরোপীয় কোপার্নিকাস' প্রকল্পের সেন্টিনেল-২ (Sentinel-2) স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবিতে দেখা গিয়েছে, নিগাতা প্রিফেকচার এবং জাপান সাগর উপকূলীয় এলাকাগুলি বরফের নীচে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। শহর, কৃষিজমি এবং পাহাড়গুলি কেবল অস্পষ্ট আকৃতি হিসেবে ধরা পড়ছে।
৩০ জনের মৃত্যু
এই ভারী তুষারপাতের ফলে জাপানে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। ট্রেন ও বাস চলাচল বন্ধ হয়ে, হাজার হাজার মানুষ বিমানবন্দরে আটকে পড়েছেন। অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।
সি অফ জাপান ইফেক্ট
বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, সাইবেরিয়া থেকে আসা হিমশীতল বাতাস যখন জাপান সাগরের উষ্ণ জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশেছে, তখন এটি 'সি অফ জাপান ইফেক্ট' (Sea of Japan Effect) তৈরি করেছে। এর ফলে, অত্যন্ত কম সময়ে প্রচুর পরিমাণে তুষারপাত ঘটছে।
জলবায়ু পরিবর্তন
গবেষকদের মতে, এটি জলবায়ু পরিবর্তনের বড় উদাহরণ। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রের জল উষ্ণ হয়ে গিয়েছে। এর ফলে বায়ুমণ্ডলে আর্দ্রতা বাড়ছে এবং শীতকালে এই ধরনের বিধ্বংসী তুষারপাতের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।
