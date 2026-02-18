English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Heaviest Snowfall of Century: নৃশংসতম স্নোফল! একুশ শতকের ভয়াবহ তুষারপাতে ৩০ মৃত্যু, শ্মশানের মতো নিঝুম...

Heaviest Snowfall of Century: নৃশংসতম স্নোফল! একুশ শতকের ভয়াবহ তুষারপাতে ৩০ মৃত্যু, শ্মশানের মতো নিঝুম...

Heaviest Snowfall of 21st Century: জাপানের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকাগুলি ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার। স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবিতে দেখা গিয়েছে, জাপানের বিপুল এলাকা সাদা বরফের চাদরে ঢাকা! যাকে বলা হচ্ছে এই শতাব্দীর অন্যতম ভয়াবহ তুষারপাত!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 18, 2026, 02:06 PM IST
Heaviest Snowfall of Century: নৃশংসতম স্নোফল! একুশ শতকের ভয়াবহ তুষারপাতে ৩০ মৃত্যু, শ্মশানের মতো নিঝুম...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একুশ শতকের ভয়াবহ তুষারপাতে (Heaviest Snowfall of 21st Century) চাপা পড়ল জাপান। সেই ভয়ংকর দৃশ্য ধরা পড়ল স্যাটেলাইটে। ২০২৬ সালের শুরু থেকেই জাপান এক নজিরবিহীন এবং রেকর্ড ভাঙা তুষারপাতের কবলে পড়েছে। বিশেষ করে জাপানের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকাগুলি এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার। স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবিতে দেখা গেছে, জাপানের বিশাল এলাকা এখন সাদা বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে আছে, যাকে বলা হচ্ছে এই শতাব্দীর অন্যতম নৃশংসতম তুষারপাত (Japan's most brutal snowfall)।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Rajya Sabha Elections: আরও এক ভোট ঘোষণা কমিশনের, বিধানসভা নির্বাচনের আগেই! কোন ভোট? কী রয়েছে তার নির্ঘণ্টে? বাংলায়...

রেকর্ড পরিমাণ তুষারপাত

জাপানের আওমোরি (Aomori) শহরে গত ৮১ বছরের মধ্যে জানুয়ারিতে সর্বোচ্চ ১৬৭ সেন্টিমিটার তুষারপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া নিগাতা (Niigata) প্রিফেকচারে তুষারের স্তর কোথাও কোথাও ৪.৫ মিটার (১৫ ফুট) ছাড়িয়ে গেছে, যা ১৯৮৬ সালের পর সর্বোচ্চ।

স্যাটেলাইট দৃশ্য

'ইউরোপীয় কোপার্নিকাস' প্রকল্পের সেন্টিনেল-২ (Sentinel-2) স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবিতে দেখা গিয়েছে, নিগাতা প্রিফেকচার এবং জাপান সাগর উপকূলীয় এলাকাগুলি বরফের নীচে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। শহর, কৃষিজমি এবং পাহাড়গুলি কেবল অস্পষ্ট আকৃতি হিসেবে ধরা পড়ছে।

৩০ জনের মৃত্যু 

এই ভারী তুষারপাতের ফলে জাপানে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। ট্রেন ও বাস চলাচল বন্ধ হয়ে, হাজার হাজার মানুষ বিমানবন্দরে আটকে পড়েছেন। অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

সি অফ জাপান ইফেক্ট 

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, সাইবেরিয়া থেকে আসা হিমশীতল বাতাস যখন জাপান সাগরের উষ্ণ জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশেছে, তখন এটি 'সি অফ জাপান ইফেক্ট' (Sea of Japan Effect) তৈরি করেছে। এর ফলে, অত্যন্ত কম সময়ে প্রচুর পরিমাণে তুষারপাত ঘটছে।

আরও পড়ুন:  Gold Rate Today: সোনার দামে চোখ-ধাঁধানো পতন! এক ধাক্কায় প্রায় ২৫ হাজার টাকা কমে মূল্যের শিখর থেকে নেমে তা ধরা দিল...

জলবায়ু পরিবর্তন

গবেষকদের মতে, এটি জলবায়ু পরিবর্তনের বড় উদাহরণ। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রের জল উষ্ণ হয়ে গিয়েছে। এর ফলে বায়ুমণ্ডলে আর্দ্রতা বাড়ছে এবং শীতকালে এই ধরনের বিধ্বংসী তুষারপাতের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Heaviest Snowfall of CenturyHeaviest Snowfall of 21st CenturyJapan under heaviest snowfallJapan buried under heaviest snowfallheaviest snowfall of 21st centuryNasa satellite imageJapan's most brutal snowfall
পরবর্তী
খবর

YouTube Outage: বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ বাড়িয়ে বসে গেল ইউটিউব! ভিডিয়ো তোলাও যাচ্ছে না, দেখতেও চাপ...
.

পরবর্তী খবর

Veteran Actor Pravina Deshpande Passes Away: ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই শেষ, ষাটেই প্রয়াত অ...