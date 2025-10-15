English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Heavy Rains Flood: ভয়াল বৃষ্টিবন্যাধস! কাদাস্রোতে ঢেকেছে সেতু-সড়ক, ভেঙেছে ১০০০০০ ঘরবাড়ি, বিপুল মৃত্যু...ভয়াবহ পরিস্থিতি...

Heavy Rains Flood in Mexico: স্থানীয় লোকজন খাবার ও জিনিসপত্র পৌঁছানোর জন্য পথ পরিষ্কার করছেন। প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাউম সোমবার বলেন, উদ্ধারকাজে সহায়তার জন্য প্রায় ১০ হাজার সেনাসদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। উদ্ধারকাজে নৌকা, উড়োজাহাজ ও হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Oct 15, 2025, 12:52 PM IST
Heavy Rains Flood: ভয়াল বৃষ্টিবন্যাধস! কাদাস্রোতে ঢেকেছে সেতু-সড়ক, ভেঙেছে ১০০০০০ ঘরবাড়ি, বিপুল মৃত্যু...ভয়াবহ পরিস্থিতি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অল্প সময়ের মধ্যে আচমকা বিপুল বৃষ্টি (Torrential rain)! ভেসে গেল মেক্সিকো (Mexico)। মারা গেলেন ১৩০ জন! আতঙ্কের চেহারা সর্বত্র। গত সপ্তাহ থেকেই অবশ্য বিপর্যয় চলছে সেখানে। তখনই প্রায় ৬৪ জনের মৃত্যুর খবর এসেছিল। জনাপঁয়ষট্টি ছিলেন নিখোঁজ (65 missing)! বলা হচ্ছে ট্রপিক্যাল ডিপ্রেশনের (tropical depression) জেরে এরকম ঘটেছে। বৃষ্টিবন্যার জেরে নেমেছে ধস (landslides) প্লাবিত হয়েছে বহু এলাকা (flooding in parts of Gulf Coast)।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Dhanteras 2025: এবার কবে ধনতেরাস? কখন শুরু শুভ মুহূর্ত? কোন সময়ের মধ্যে কেনাকাটা করতেই হবে? কী কী দীপ জ্বালতে হয়, জানেন তো?

মেক্সিকোয়

মেক্সিকোর মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে বন্যায় মারা গিয়েছেন ১৩০ জন। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছিল অন্তত ৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ ছিলেন ৬৫ জন। সেই নিখোঁজদের কোনও খোঁজ এখনও মেলেনি। ফলে ধরে নেওয়া হচ্ছিল তাঁরা মারা গিয়েছেন। গত সপ্তাহে মেক্সিকোর কয়েকটি প্রদেশে ভারী বৃষ্টির কারণে রাস্তাঘাট প্লাবিত হয়, ভূমিধস নামে, সড়ক ও সেতু ভেঙে যায়। অনেক ছোট গ্রামেই রাস্তাঘাট দিয়ে পৌঁছনো যায়নি। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সেগুলি। স্থানীয় লোকজন অবশ্য খাবার ও জিনিসপত্র পৌঁছনোর জন্য পথ তৈরির আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। 

উদ্ধারকাজে

মেক্সিকো প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাউম সোমবারই বলেছিলেন, উদ্ধারকাজে সহায়তার জন্য প্রায় ১০ হাজার সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। উদ্ধারকাজে নৌকা, উড়োজাহাজ ও হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছে।

আরও পড়ুন: Dhanteras 2025: সোনা-রুপো নয়, ছোট্ট ক'টি জিনিস কিনলেই কেল্লা ফতে! লক্ষ্মীকে এই সামান্য বস্তুটি দিলেই অঢেল সম্পদলাভ, বিপুল অর্থপ্রাপ্তি...

ত্রাণ

বন্যায় বিপর্যস্তদের জন্য জরুরি খাবার ও জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বন্যায় যাঁরা বাড়ি হারিয়েছেন, তাঁদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। প্রায় ১ লক্ষ বাড়ি ভেঙে পড়েছে। হেলিকপ্টার দিয়ে দূরবর্তী মানুষদের কাছে খাবার ও জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Heavy rains FloodTorrential rain lashed Mexico130 dead in floodtropical depressionlandslidesFloodingGulf CoastPresident Claudia Sheinbaum
পরবর্তী
খবর

Layoff in Amazon: আসছে বিশাল ধাক্কা! বিপুল কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে অ্যামাজন
.

পরবর্তী খবর

WB Assembly Election 2026: 'শওকত মোল্লা নটোরিয়াস ক্রিমিনাল...', বিস্ফোরক নওশাদের ভ...