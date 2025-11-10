Helicopter Crash: মাঝ আকাশে আগুন, ভাঙল লেজ! ইর্মাজেন্সি ল্যান্ডিংয়ে ব্যর্থ, হেলিকপ্টারে মৃত কমপক্ষে...

Helicopter Crash: মাঝ আকাশে আগুন, ভাঙল লেজ! ইর্মাজেন্সি ল্যান্ডিংয়ে ব্যর্থ, হেলিকপ্টারে মৃত কমপক্ষে...
Russian Helicopter Crash: হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত কমপক্ষে পাঁচ। হেলিকপ্টারে ছিল প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারা। পাইলট জরুরি অবতরণের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হেলিকপ্টার একটি বাড়ির উঠোনে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার কারণে আরও দুইজন আহত হয়েছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনা। মাঝপথে আচমকাই আগুন ধরে যায় হেলিকপ্টারে। পাইলট জরুরি অবতরণের চেষ্টা করেন। তিনি সমুদ্রের কাছে ল্যান্ড করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হেলিকপ্টার একটি বাড়ির উঠোনে গিয়ে আছড়ে পড়ে। দুর্ঘটনায় কমপক্ষে পাঁচজনের মৃত্যু হয়। ঘটনার রাশিয়ার ডাগেস্তানের।
জানা গিয়েছে, ধ্বংসের সময় হেলিকপ্টারের লেজ ভেঙে যায়। আগুন লাগার পরে জরুরি দমকল কর্মীরা আগুন নিভিয়ে দেন। সৌভাগ্যবশত, ঘটনার সময় বাড়িতে তখন কেউ ছিল না। হেলিকপ্টারটি কিজলিয়ার থেকে ইজবারবাশ যাচ্ছিল। এই হেলিকপ্টারটি পরিচালনা করছিল কিজলিয়ার ইলেকট্রোমেকানিক্যাল প্ল্যান্ট (KEMZ), যা রাশিয়ার সামরিক বিমানগুলিতে ব্যবহৃত সিস্টেম সরবরাহ করে। CHOPPER CRASH KILLS KEY FIGURES AT KEY RUSSIAN MILITARY PLANT
আরও জানা গিয়েছে, নিহতদের মধ্যে কোম্পানির উপ-জেনারেল পরিচালক, প্রধান ইঞ্জিনিয়ার, প্রধান ডিজাইনার এবং হেলিকপ্টারের ফ্লাইট মেকানিক ছিলেন। আরও দুইজন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, একজনের অবস্থা গুরুতর।
প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছিল যে হেলিকপ্টারে পর্যটক ছিলেন, কিন্তু পরে কোম্পানি নিশ্চিত করে তাদের কর্মচারিরা ছিলেন। হেলিকপ্টারটি দুর্ঘটনার হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।
ডাগেস্তানে অবস্থিত KEMZ রাশিয়ার প্রতিরক্ষা উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই প্ল্যান্ট সুকhoi ও মিগ যুদ্ধবিমানগুলির জন্য গ্রাউন্ড কন্ট্রোল, ডায়াগনস্টিক এবং সাসপেনশন সিস্টেম তৈরি করে, যা প্রিসিশন-গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র যেমন Kh-29 ও X-31 ব্যবহারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
এই কোম্পানিকে ইউএস নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা হয়েছে কারণ এটি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সামরিক কার্যক্রমে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ও উপকরণ সরবরাহ করেছে। ২০২৪ সালে, KEMZ Tekhmet-এর সাথে মিলিত হয়ে Taifun-VDV বর্মবাহী যানবাহনের ওপর ভিত্তি করে একটি স্ব-চালিত প্রতিরক্ষা বিমান ব্যবস্থা প্রকাশ করে।
