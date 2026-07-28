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তীব্র মাত্রার ভয়ংকর ভূমিকম্পের পরে প্রবল ধ্বংসের চিহ্ন দিকে দিকে; সুনামি অ্যালার্ট, প্রতি ৫ মিনিটে একটি করে ভূমিকম্প?

Deadly Earthquake and Tsunam: ফের ভূমিকম্প। মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণের কিউশু উপকূলে শক্তিশালী কম্পন অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৭.১। সুনামির সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৫০ জন আহত হয়েছেন বলে খবর। তবে, তীব্র ভূমিকম্পে কোথায়, কতটা ক্ষতিগ্রস্থ, সেই বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 28, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:27 PM IST
তীব্র মাত্রার ভয়ংকর ভূমিকম্পের পরে প্রবল ধ্বংসের চিহ্ন দিকে দিকে; সুনামি অ্যালার্ট, প্রতি ৫ মিনিটে একটি করে ভূমিকম্প?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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