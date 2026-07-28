/তীব্র মাত্রার ভয়ংকর ভূমিকম্পের পরে প্রবল ধ্বংসের চিহ্ন দিকে দিকে; সুনামি অ্যালার্ট, প্রতি ৫ মিনিটে একটি করে ভূমিকম্প?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জাপানের দক্ষিণাঞ্চলীয় কুমামোতো অঞ্চলে আজ মঙ্গলবার ৭.১ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে বলে জানিয়েছে জাপানের আবহাওয়া সংস্থা জেএমএ। তীব্র ভূমিকম্পের পরে সেখানে ১ মিটার, মানে প্রায় ৩.৩ ফুট, উচ্চতার সুনামি ঢেউয়ের আশঙ্কায় জারি হয়েছে সতর্কতাও। জাপান সরকার কুমামোতো, নাগাসাকি, কাগোশিমা, ফুকুওকা, সাগা, ওইতা ও মিয়াজাকি অঞ্চলের জন্য জরুরি ভূমিকম্প-সতর্কতা জারি করেছে।
সবচেয়ে ভূমিকম্পপ্রবণ
বিশ্বের সবচেয়ে ভূমিকম্পপ্রবণ দেশগুলির একটি এই জাপান। ফলে, ভূমিকম্প তো সেখানে হবেই, হচ্ছেও। জাপানে গড়ে অন্তত প্রতি ৫ মিনিটে একটি করে ভূমিকম্প অনুভূত হয়! প্রশান্ত মহাসাগরকে আংশিকভাবে ঘিরে থাকা আগ্নেয়গিরি ও সমুদ্রগর্ভস্থ খাতসমৃদ্ধ ‘রিং অব ফায়ার’-এর ওপর অবস্থান করায় বিশ্বের ৬ বা তার বেশি মাত্রার প্রায় ২০ শতাংশ ভূমিকম্প জাপানেই ঘটে।
ক্ষয়ক্ষতি
জাপানের ওই এলাকার বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কিউশু ইলেকট্রিক পাওয়ার জানিয়েছে, ভূমিকম্পের পরে তাদের সেনদাই ও গেনকাই পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে কোনো ধরনের সমস্যার খবর পাওয়া যায়নি। রেল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান জেআর কিউশু জানিয়েছে, ভূমিকম্পের পরে তারা সব ধরনের ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে। এর মধ্যে উচ্চগতির ট্রেন পরিষেবাও রয়েছে।
সপ্তাহের দ্বিতীয় ভূমিকম্প
এটা এক সপ্তাহের মধ্যেই দ্বিতীয় বড় ভূমিকম্প জাপানে। গত ২৫ জুন জাপানের উত্তরে ৭.২ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্প হয়েছিল। সেই ঘটনায় অবশ্য বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির কোনো খবর মেলেনি। তারও আগে, গত ২০ এপ্রিল জাপানের উত্তরাঞ্চলে ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছিলেন।
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