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বাথরুমে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইল দেখা যাবে না: কে, কতক্ষণ টয়লেটে থাকবে সময় বেঁধে দিল সরকার

New York City public bathrooms 10 minute limit: প্রশাসনের দাবি, এই নিয়মের ফলে একের পর এক মানুষ দ্রুত বাথরুম ব্যবহারের সুযোগ পাবেন এবং কেউ ভিতরে অসুস্থ হয়ে পড়লে তৎক্ষণাৎ সাহায্য পৌঁছনো যাবে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 21, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:49 PM IST
বাথরুমে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইল দেখা যাবে না: কে, কতক্ষণ টয়লেটে থাকবে সময় বেঁধে দিল সরকার

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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