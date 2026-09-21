/বাথরুমে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইল দেখা যাবে না: কে, কতক্ষণ টয়লেটে থাকবে সময় বেঁধে দিল সরকার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত শহর নিউ ইয়র্কে পথচলতি মানুষ ও পর্যটকদের জন্য শৌচাগার খুঁজে পাওয়া যেন এক দুঃসাধ্য লড়াই। কফি শপ বা রেস্তোরাঁর কর্মীদের কাছে অনুরোধ করে কিংবা গোপন পাসওয়ার্ড চেয়ে বাথরুম ব্যবহারের দিন এবার হয়ত শেষ হতে চলেছে। শহরবাসীর এই বহুদিনের ভোগান্তি দূর করতে একটি উচ্চপ্রযুক্তি সম্পন্ন এবং অভিনব পাইলট প্রকল্প চালু করেছে নিউ ইয়র্ক সিটি প্রশাসন। তবে স্বস্তির পাশাপাশি এই শৌচাগার ঘিরে তৈরি হয়েছে তীব্র কৌতূহল ও বিতর্ক। কারণ, এখানে প্রবেশের পর শৌচকর্ম সারতে সময় মিলবে ঠিক ১০ মিনিট; সময়সীমা পেরোলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যাবে দরজা!
৪ মিলিয়ন ডলারের পাইলট প্রকল্প
শহরের ব্যস্ত এলাকাগুলোতে বিনামূল্যে ও সহজে শৌচাগার পরিষেবা দিতে প্রায় ৪ মিলিয়ন (৪০ লাখ) মার্কিন ডলার ব্যয়ে একটি এক বছর মেয়াদী প্রকল্প চালু করা হয়েছে। ‘থ্রোন ল্যাবস’ (Throne Labs)-এর সহযোগিতায় নিউ ইয়র্কের পাঁচটি বরোতেই মোট ১৭টি আধুনিক, স্বয়ংসম্পূর্ণ পাবলিক টয়লেট বসানো হয়েছে।
এই ইউনিটগুলির জন্য আলাদা নিকাশি বা জলের পাইপলাইনের ওপর নির্ভর করতে হয় না। এতে রয়েছে স্পর্শহীন (টাচ-ফ্রি) বেসিন, ফ্লাশ, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং শিশুদের ডায়াপার বদলানোর বিশেষ বেবি-চেঞ্জিং স্টেশন।
সকাল ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এগুলো সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। কিউআর কোড স্ক্যান, টেক্সট মেসেজ, বিশেষ অ্যাপ কিংবা ট্যাপ কার্ডের মাধ্যমে দরজা খুলে প্রবেশ করা যাবে।
১০ মিনিটের সতর্কবার্তা ও স্বয়ংক্রিয় দরজা
এই শৌচাগারগুলোর সবচেয়ে বড় দিক হল এর ১০ মিনিটের সময়সীমা। প্রশাসনের সাফ বার্তা-- ' বাথরুম বসে বসে মোবাইলে স্ক্রল করার জায়গা নয়।'
দীর্ঘ লাইন আটকানো এবং বাথরুমের অপব্যবহার বা মাদক সেবনের মতো অসামাজিক কার্যকলাপ রুখতে এই টাইমার বসানো হয়েছে।
ভিতরে প্রবেশের পর:
৫ মিনিটে: প্রথম অডিও বার্তার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে যে নির্ধারিত সময়ের অর্ধেক পার হয়েছে।
৮ মিনিটে: ব্যবহারকারীকে কাজ দ্রুত শেষ করার দ্বিতীয় সতর্কবার্তা দেওয়া হবে।
১০ মিনিটে: ফ্ল্যাশিং লাইট জ্বলে উঠবে এবং অডিও বার্তায় জানিয়ে দেওয়া হবে সময় শেষ।
১০ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে: ব্যবহারকারী বের না হলেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যাবে বাথরুমের স্লাইডিং দরজা।
পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক
প্রশাসনের দাবি, এই নিয়মের ফলে একের পর এক মানুষ দ্রুত বাথরুম ব্যবহারের সুযোগ পাবেন এবং কেউ ভিতরে অসুস্থ হয়ে পড়লে তৎক্ষণাৎ সাহায্য পৌঁছনো যাবে।
তবে সাধারণ নাগরিকদের একাংশ এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এই কঠোর নিয়মে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি, বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক, গর্ভবতী নারী বা পেটের সমস্যায় ভোগা রোগীদের জন্য ১০ মিনিট অত্যন্ত কম সময়।
সময়মতো কাজ শেষ না হলে চরম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হতে পারে বলে অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। যদিও শহর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিষয়টি পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে এবং অতিরিক্ত সময় বরাদ্দের মতো বিকল্প ব্যবস্থার চিন্তাভাবনা চলছে।
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