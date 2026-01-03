English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Khokan Chandra Das Murder: ইউনূস আপনার মুখে শান্তির বাণী মানায় না! মৌলবাদের বাংলাদেশে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হল খোকন দাসকে...

Bangladesh Hindu Minority Attack: বাংলাদেশে ফের নৃশংসতার চরম সীমা। ওষুধ ব্যবসায়ী খোকন চন্দ্র দাসকে কুপিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে খুন করল দুষ্কৃতীরা। ইউনূসের দেশে আইন কানুন শিকেয় উঠেছে, শুধু মুখেই শান্তির বানী। দীপু দাসের পর এবার চরম পরিণতি আরেক হিন্দুর। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Jan 3, 2026, 02:22 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বরোচিত হামলা (Bangladesh Hindu Minority Attack) থামার লক্ষণ নেই। ইউনূসের (Yunus) দেশে আইন কানুন শিকেয় উঠেছে, শুধু মুখেই শান্তির বানী। দীপু দাসের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার শরীয়তপুরের ডামুড্যায় এক হিন্দু ব্যবসায়ীকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে এবং শরীরে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে খুনের ঘটনা ঘটল। নিহত ব্যবসায়ীর নাম খোকন চন্দ্র দাস (Khokan Chandra Das)। শনিবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

জানা যায়, পেশায় ওষুধ ব্যবসায়ী ও এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের সঙ্গে যুক্ত খোকন চন্দ্র দাস গত বুধবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন। রাত সাড়ে ন’টা নাগাদ ডামুড্যার তিলই এলাকায় একদল দুষ্কৃতী তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অভিযোগ, প্রথমে তাঁকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে জখম করা হয় এবং পরে তাঁর সারা শরীরে পেট্রলের মতো দাহ্য পদার্থ ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। আর্তনাদ শুনে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল ও পরে বার্ন ইনস্টিটিউটে স্থানান্তরিত করা হয়। শরীরের ৩০ শতাংশ পুড়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত যমে-মানুষে লড়াইয়ে হার মানেন তিনি।

মৃত্যুর আগে খোকন দাস হামলাকারী হিসেবে সোহাগ খান ও রাব্বি মোল্যা নামে দুই যুবকের নাম জানিয়ে গেছেন। পুলিশ পলাশ সরদার নামে আরও একজনের নাম জানতে পেরেছে। এই ঘটনায় নিহতের বাবা পরেশ চন্দ্র দাস থানায় মামলা দায়ের করেছেন। ওসি মোহাম্মদ রবিউল হক জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং আসামিদের ধরতে তল্লাশি চলছে।

এদিকে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর জানাজানি হতেই ডামুড্যার কেউরভাঙা বাজারের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। তাঁরা দ্রুত অপরাধীদের গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। ওপার বাংলায় হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন খাড়া করল এই মর্মান্তিক ঘটনা।

