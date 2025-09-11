English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Kathmandu Signalling A Royal Return: সেনাপ্রধানের পিছনেই শোভা পাচ্ছে রাজার ছবি! কীসের গূঢ় ইঙ্গিত? তবে কি নেপালে...

মঙ্গলবার অশান্ত নেপালের উদ্দেশে শান্তি ও ধৈর্যের বার্তা দিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল অশোক রাজ সিগদেল। তবে তাঁর বক্তব্যের থেকেও বেশি আলোচনায় উঠে এল পেছনের দৃশ্য—১৮ শতকের নেপালের ঐক্যসূত্রধারী ও শাহ বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা পৃথ্বী নারায়ণ শাহের প্রতিকৃতি। প্রশ্ন উঠছে—এই হিন্দু রাজার ছবি কি নিছক ঐতিহাসিক সম্মান, নাকি এর আড়ালে লুকিয়ে আছে গভীর রাজনৈতিক বার্তা?

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 11, 2025, 08:10 PM IST
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপাল সেনাপ্রধান অশোক রাজ সিগদেল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর জোর দেন। তবে তাঁর বক্তব্যের চেয়ে বেশি আলোচনায় আসে তাঁর পেছনের দৃশ্য। তাঁর পিছনে টাঙানো ছিল রাজা পৃথ্বী নারায়ণ শাহের প্রতিকৃতি—অষ্টাদশ শতকের সেই সম্রাট, যিনি নেপালের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলোকে একত্রিত করে আধুনিক রাষ্ট্রের রূপ দিয়েছিলেন।

টেলিভিশনের সেই দৃশ্য দ্রুতই ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং শুরু হয় জল্পনা। প্রতিকৃতিটি কি শুধুই ইতিহাসের প্রতি সম্মান, নাকি এর মধ্যে ছিল রাজনৈতিক বার্তা? অনেকে এটিকে বলেছেন “একটি বড় ঘটনা”, কেউ বলেছেন “সবচেয়ে বড় প্রতীকী ইঙ্গিত”, আর এক বিশ্লেষক একে আখ্যা দিয়েছেন “অত্যন্ত স্পষ্ট বার্তা”।

নেপালে রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে সেনাপ্রধান অশোক রাজ সিগদেলের ভাষণ এবং তাঁর পেছনে ঝোলানো রাজা পৃথ্বী নারায়ণ শাহের প্রতিকৃতি ঘিরে এখন জল্পনার ঝড়। শাহ ছিলেন নেপালের আধুনিক রাষ্ট্রগঠনের স্থপতি। তাঁর ছবিই সেদিন জাতির উদ্দেশে সেনাপ্রধানের বার্তাকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছিল। অনেকেই এটিকে সম্ভাব্য রাজতন্ত্র-পুনর্জাগরণের প্রতীক হিসেবে দেখছেন।

প্রেক্ষাপট

এই বছরের শুরুতেই দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ নিয়ে ক্ষোভের জেরে নতুন করে রাজতন্ত্রপন্থী আন্দোলন শুরু হয়। এদিকে, প্রজন্ম জেডের নেতৃত্বে হওয়া বিক্ষোভে অন্তত ২০ জন নিহত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি পদত্যাগ করেন। এর পর সেনাপ্রধানের শান্তি বজায় রাখার আহ্বান, এবং পেছনে শাহের প্রতিকৃতি, স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টি কাড়ে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ লিখেছেন— “Wonder what signal this sends to the world”, আবার অন্যরা একে বলেছেন “the biggest optical signal”। অনেকে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন— এ কি রাজতন্ত্র ও হিন্দু রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত?

রাজতন্ত্র ও শাহের উত্তরাধিকার

পৃথ্বী নারায়ণ শাহ (১৭২৩-১৭৭৫) গোরখার সিংহাসনে বসে মাত্র ২০ বছর বয়সেই একে একে ৫০টিরও বেশি ছোট রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করেন। নুওয়াকট জয় থেকে শুরু করে কাঠমান্ডুর মল্ল রাজ্য দখল—তাঁর কৌশলগত সাফল্যই নেপালের ভিত্তি গড়ে দেয়। তাঁকেই বলা হয় “আধুনিক নেপালের জনক”। তাঁর সময়েই গুর্খা বাহিনী এক নিয়মতান্ত্রিক সেনাশক্তিতে রূপ নেয়, যেখানে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সেনাদের একত্রিত করা হয়। আজও নেপালের সেনা হাসপাতাল ও ব্যারাকের নাম শাহের নামেই।

রাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তনের জল্পনা

২০০৮ সালে মাওবাদী আন্দোলনের পর শাহ বংশের ২৪০ বছরের শাসনের অবসান ঘটে এবং নেপাল প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। তবু, প্রো-মনরার্কি বা রাজতন্ত্রপন্থী ভাবনা পুরোপুরি হারায়নি। সম্প্রতি দুর্গা প্রসাইয়ের নেতৃত্বে ও রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টির (RPP) সমর্থনে হওয়া আন্দোলনগুলোতে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের দাবিই সামনে এসেছে। এই আবহে সেনাপ্রধানের ভাষণের সময় শাহের প্রতিকৃতি আবার নতুন করে মনোযোগ কাড়ল। বিশ্লেষকদের মতে, এটি নিছক ইতিহাসের প্রতি সম্মান নয়, বরং বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝে “রাজতন্ত্রই স্থিতিশীলতার প্রতীক” এমন বার্তাই হয়তো প্রতিফলিত হচ্ছে।

Tags:
Nepal GenZ ProtestViolence in NepalNepal unrestnepal armyPrithvi Narayan ShahHindu KingNepal Monarchy
