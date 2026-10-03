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আমেরিকায় তছনছ হিন্দু মন্দির, ফিরল ২০২৪ সালের স্মৃতি

US Temple Vandalised: ওহায়োয় বসবাসকারী হিন্দুরা নবরাত্রি উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ঠিক তখনই এই ঘটনাটি ঘটল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 03, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 07:19 PM IST
আমেরিকায় তছনছ হিন্দু মন্দির, ফিরল ২০২৪ সালের স্মৃতি

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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