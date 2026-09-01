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মাদ্রাসা সম্প্রসারণের জন্য ভয়ংকর কাণ্ড! পাকিস্তানের গুঁড়িয়ে দেওয়া হল ১২৫ বছরের পুরনো মন্দির

Pakistan Temple Demolished: স্থানীয় প্রশাসনের দাবি, এলাকায় প্রবল বর্ষণের কারণে ১০০-১২৫ বছরের পুরোনো মন্দিরটি ভেঙে পড়েছে 

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 01, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:43 PM IST
মাদ্রাসা সম্প্রসারণের জন্য ভয়ংকর কাণ্ড! পাকিস্তানের গুঁড়িয়ে দেওয়া হল ১২৫ বছরের পুরনো মন্দির

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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