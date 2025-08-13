Hindu Temple Vandalised: এই নিয়ে চতুর্থবার! বিদেশে আক্রান্ত হিন্দুমন্দির! মন্দিরের গায়ে ভারতবিরোধী গ্রাফিত্তি! রইল ভিডিয়ো...

Hindu Temple Vandalised: এই নিয়ে চতুর্থবার! বিদেশে আক্রান্ত হিন্দুমন্দির! মন্দিরের গায়ে ভারতবিরোধী গ্রাফিত্তি! রইল ভিডিয়ো...
Hindu Temple in US Vandalised:
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই নিয়ে চারবার! বিদেশের মাটিতে আক্রান্ত হিন্দুমন্দির (Hindu temple in US vandalised)। শিকাগোতে নয়, বরং আমেরিকার গ্রিনউড ইন্ডিয়ানাতে একটি হিন্দু মন্দিরে ভারত-বিরোধী গ্রাফিতি (anti-India graffiti) লিখে ভাঙচুর করা হয়েছে। এক বছরেরও কম সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো হিন্দু মন্দিরের ওপর এই নিয়ে এটি চতুর্থ হামলা।
ইন্ডিয়ানার গ্রিনউডে
এই ঘটনাটি ১০ই আগস্ট রাতে ঘটেছিল এবং এটি ইন্ডিয়ানার গ্রিনউডে অবস্থিত বিএপিএস স্বামীনারায়ণ মন্দিরে হয়েছে। মন্দিরের দেওয়ালে ভারত-বিরোধী স্লোগান এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য লেখা ছিল। এই নিন্দনীয় কাজের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে শিকাগোতে অবস্থিত ভারতের কনস্যুলেট জেনারেল।
ঘৃণ্য অপরাধ
তারা এটিকে একটি "ঘৃণ্য" কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। কনস্যুলেট জানিয়েছে, তারা স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সেখানকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। এছাড়া, হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন (HAF) এই ঘটনাকে একটি "ঘৃণ্য অপরাধ" (hate crime) বলে নিন্দা জানিয়েছে। তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্দিরের ক্ষতিগ্রস্ত দেওয়ালের ছবি পোস্ট করে এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তারা আরও বলেছেন যে, এই ধরনের হামলাগুলি সম্ভবত খলিস্তানপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ঘটাচ্ছে।
উপাসনালয়ের নিরাপত্তা
কনস্যুলেট জেনারেলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "গ্রিনউডের বিএপিএস স্বামীনারায়ণ মন্দিরের প্রধান সাইনবোর্ডটি অপবিত্র করা অত্যন্ত নিন্দনীয়।" তারা অবিলম্বে স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির কাছে এই বিষয়ে তদন্ত করার এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। এই ধরনের ধারাবাহিক হামলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিন্দুদের মধ্যে তাদের উপাসনালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলেছে।
