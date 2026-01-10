Bangladesh Unrest: আতঙ্কের বাংলাদেশ, ইউনূসের দেশে পিটিয়ে-বিষ খাইয়ে খুন হিন্দু যুবককে

Bangladesh Unrest: আতঙ্কের বাংলাদেশ, ইউনূসের দেশে পিটিয়ে-বিষ খাইয়ে খুন হিন্দু যুবককে
Bangladesh Unrest: হাসিনা সরকারের পতনের পর প্রতিবেশী দেশটিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে সহিংসতার ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে গিয়েছে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউনূসের বাংলাদেশে সংখ্য়ালঘুদের খুনের ঘটনা যেন থামছেই না। ফের এক হিন্দু যুবক খুন হলেন সুনামগঞ্জে। বৃহস্পতিবার সুনামগঞ্জে জয় মহাপাত্র নামে ওই যুবককে একটি দোকানে ডেকে নিনে গিয়ে পিটিয়ে ও বিষ খাইয়ে খুন করা হয়। মারধরে সংকটাপন্ন জয়কে ভর্তি করা হয় সিলেট এমজিএ ওসমানি মেডিক্যাল কলেজের আইসিইউতে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।
মাত্র কয়েক দিন আগে চোর সন্দেহে একদল মানুষের তাড়া খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে খালে ঝাঁপ দিয়ে ২৫ বছর বয়সী এক হিন্দু যুবকের মৃত্যু হয়েছিল। মৃত ওই যুবকের নাম মিঠুন সরকার, তাঁর বাড়ি ভাণ্ডারপুর গ্রামে। গত মঙ্গলবার বিকেলে পুলিস তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে।
২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর, সে দেশে প্রথম সংসদীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। এর মধ্যেই সম্প্রতি প্রতিবেশী দেশটিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে সহিংসতার ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে গিয়েছে।
গত বৃহস্পতিবার,বাংলাদেশের পুলিস দীপু চন্দ্র দাস নামে এক হিন্দু যুবককে পিটিয়ে হত্যার মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। পেশায় পোশাক শ্রমিক দীপুকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে হত্যা করা হয়েছিল।
পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃত অভিযুক্তের নাম ইয়াসিন আরাফাত। তিনি একজন প্রাক্তন শিক্ষক। ধারণা করা হচ্ছে, এই হামলার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে তিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন।
গত ১৮ ডিসেম্বর ময়মনসিংহে ২৭ বছর বয়সী দীপুকে হত্যা করা হয়। অভিযোগ রয়েছে যে,কারখানার সুপারভাইজাররা তাঁকে প্রথমে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। এরপর কর্মস্থল থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে এনে স্থানীয় এক উত্তেজিত জনতার হাতে তুলে দেওয়া হয়।
সেই ভিড় তাঁকে পিটিয়ে মেরে ফেলে, তাঁর মৃতদেহ একটি গাছে ঝুলিয়ে দেয় এবং তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, দীপুর বেশ কয়েকজন সহকর্মীও এই হামলায় অংশ নিয়েছিলেন।
গত একমাসে মোট ৮ জন হিন্দু যুবককে খুন করা হল বাংলাদেশে। দেশের সংখ্যালঘু সংগঠনগুলির অভিযোগ, ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই সাম্প্রদায়িক হিংসা বাড়ছে। গত ডিসেম্বরেই ৫১টি সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটেছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে ১০ খুন, ১০টি চুরি, ২৩ জবরদখল ছাড়াও একাধিক দোকান, মন্দিরে লুট ও আগুন দেওয়ার মতো ঘটনা। ৪ জানুয়ারি সোনা ব্যবসায়ী শুভ পোদ্দারকে বেঁধে রেখে তাঁর দোকান থেকে গয়না লুট করা হয় বলে অভিযোগ। একই দিনে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ৪০ বছর বয়সী এক হিন্দু বিধবাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। তাঁকে গাছে বেঁধে চুল কেটে নেওয়া হয়। সেই ঘটনা ভিডিয়ো করে ভাইরাল করে দেওয়া হয়।
