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শ্রী রামচন্দ্রের অবমাননার প্রতিবাদে উত্তাল ঢাকা, মশাল মিছিল থেকে উঠল 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান, সরকারকে ৭২ ঘণ্টার আল্টিমেটাম

Jai Shree Ram in Dhaka:  শুক্রবার সন্ধেয় হিন্দু ধর্মালম্বী হাজার হাজার মানুষ শাহাবাগে কাছে জড়ো হন, এরপর মশাল মিছিল করে ঢাকা প্রেসক্লাব পর্যন্ত যান

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 20, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:08 PM IST
শ্রী রামচন্দ্রের অবমাননার প্রতিবাদে উত্তাল ঢাকা, মশাল মিছিল থেকে উঠল 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান, সরকারকে ৭২ ঘণ্টার আল্টিমেটাম

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Sekender Abu Zafar

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শ্রী রামচন্দ্রের অবমাননার প্রতিবাদে উত্তাল ঢাকা, মশাল মিছিল থেকে উঠল 'জয় শ্রীরাম'
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