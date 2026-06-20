শ্রী রামচন্দ্রের অবমাননার প্রতিবাদে উত্তাল ঢাকা, মশাল মিছিল থেকে উঠল 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান, সরকারকে ৭২ ঘণ্টার আল্টিমেটাম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শ্রী রামচন্দ্রের-এর অবমাননাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠল ঢাকা। বাংলাদেশের রাজধানীর রাস্তায় উঠল জয় শ্রীরাম স্লোগান। শুক্রবার সন্ধেয় বাংলাদেশের একাধিক হিন্দু সংগঠনের সামাবেশে উত্তপ্ত হয়ে উঠল ঢাকার শাহবাগ চত্ত্বর। কট্টর ইসলামপন্থীদের কঠোর শাস্তির দাবি উঠল সমাবেশ থেকে। এনিয়ে গোটা দেশেই তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।
কেন এই বিক্ষোভ? বাংলাদেশের গাইবান্ধা জেলায় তৈরি হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু শ্রীরামের মূর্তি। সেই মূর্তি তৈরির কাজ ৮০ শতাংশ শেষ। গাইবান্ধার পলাশবাড়ীর রাধা গোবিন্দ মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ওই মূর্তি তৈরি হচ্ছিল। মন্দির কমিটির অভিযোগ বেশকিছু ইসলামি সংগঠন ওই মূর্তি ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। সম্প্রতি কট্টরপন্থী ইসলামি প্রচারকদের উস্কানিমূলক ভিডিয়ো ভাইরাল হয়,যেখানে মূর্তিটি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এরপরই গাইবান্ধায় কট্টরপন্থীদের একটি মিছিলে রামের ছবি অবমাননা করার অভিযোগ ওঠে। চরম আতঙ্কের আবহে ‘সামাজিক সম্প্রীতি ও আইনশৃঙ্খলা’ বজায় রাখার দোহাই দিয়ে মন্দির কমিটি আপাতত নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে। বলে হচ্ছে প্রশাসনের তরফে মন্দির নির্মাণ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। এর প্রতিবাদে শুক্রবার বিক্ষোভ আছড়ে পড়ে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের।
শুক্রবার সন্ধেয় হিন্দু ধর্মালম্বী হাজার হাজার মানুষ শাহাবাগে কাছে জড়ো হন, এরপর মশাল মিছিল করে ঢাকা প্রেসক্লাব পর্যন্ত যান। তাদের দাবি যেসব ইসলামি সংগঠন শ্রীরামের অপমান করেছে তাদের লোকজনদের গ্রেফতার করতে হবে। রংপুরের হিন্দুরা মিছিল বের করলে পুলিসের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়।
ঢাকার মিছিল থেকে স্লোগান ওঠে, 'জঙ্গিবাদের আস্তানা ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও', 'আমার মাটি,আমার মা,বাংলাদেশ ছাড়ব না', 'এক দেশ দুই বিচার, চলবে না চলবে না'। অধিকাংশ বক্তা সমাবেশে বলেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগলে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। ইললামপন্থীদের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। এদের শাস্তি দিতে হবে। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে শ্রীরামকে অপমানকারীদের শাস্তি না দিলে আরও বড় আন্দালন হবে। গাইবান্ধায় শ্রীরামের মূর্তি না হলে গোটা দেশের প্রতিটি জেলায় রামের মূর্তি তৈরি করা হবে।
শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির কমিটির সভাপতি হরিদাস চন্দ্র দাস জানান যে, কিছু কট্টরপন্থী ইসলামিক দল এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের হুমকি দেওয়ায় কাজটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি একজন উগ্র ইসলামিক প্রচারক বুলডোজার দিয়ে মূর্তিটি ভেঙে ফেলারও হুমকি দিয়েছে। হরিদাস চন্দ্র দাস বলেন, "আতঙ্কের মধ্যে আছি, আর এই ভয়ের কারণেই আমরা কাজ বন্ধ রেখেছি।" তিনি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছেও আবেদন জানান। দাস আরও বলেন যে, সনাতন ধর্মের অন্যতম প্রধান এক ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই এই মূর্তিটি তৈরি করা হচ্ছিল।
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