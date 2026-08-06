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সকাল ৮টা ১৫! মৃত্যুদূত! বিরক্ত আমেরিকার পরমাণু-হামলায় লক্ষ লক্ষ মৃত্যু! তীব্র শকওয়েভ, ভয়ংকর তাপপ্রবাহ, বিকিরণ

Atomic Bombing Changed History: ৮১ বছর আগে আজকের দিনে সকালে লিটল বয়কে হিরোশিমা শহরের উপর ফেলার পরে গোটা শহর ডুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল তীব্র এক শকওয়েভ, ভয়ংকর তাপপ্রবাহ, তীব্র তেজস্ক্রিয় বিকিরণ! হিরোশিমায় মোট ৩ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষের বসবাস। হিরোশিমায় সেদিন মারা গিয়েছিলেন প্রায় ১৪০০০০ জন!

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 06, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 03:12 PM IST
সকাল ৮টা ১৫! মৃত্যুদূত! বিরক্ত আমেরিকার পরমাণু-হামলায় লক্ষ লক্ষ মৃত্যু! তীব্র শকওয়েভ, ভয়ংকর তাপপ্রবাহ, বিকিরণ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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