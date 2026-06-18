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Holy Kaaba: কাবায় বিরাট বদল! কেন এভাবে বদলে যাচ্ছে পবিত্র কাবা? বড় কী ঘটল? দীর্ঘ ১১ মাস ধরে ১৫০ জন...

Holy Kaaba: নতুন কিসওয়া তৈরিতে কাজ করেছেন প্রায় দেড়শো কারিগর। দীর্ঘ ১১ মাস ধরে। কিসওয়ায় খোদাই করা হয়েছে পবিত্র কোরআনের ৩০টি আয়াত। রুপোলি সুতোর উপর ২৪ ক্যারেট সোনার প্রলেপ ব্যবহার করা হয়েছে এতে। পুরো গিলাফটির ওজন ১৪১০ কেজি।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 18, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:18 PM IST
Holy Kaaba: কাবায় বিরাট বদল! কেন এভাবে বদলে যাচ্ছে পবিত্র কাবা? বড় কী ঘটল? দীর্ঘ ১১ মাস ধরে ১৫০ জন...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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কাবায় বিরাট বদল! কেন বদলে যাচ্ছে পবিত্র কাবা? বড় কী ঘটল? দীর্ঘ ১১ মাস ধরে ১৫০
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