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১৩২ বছরের মধ্যে সবচেয়ে উষ্ণ গ্রীষ্মকাল! ভয়াবহ দাবদাহে ঝলসে পুড়ে ছারখার হবে এশিয়া-সহ সারা পৃথিবীই? ৭৫.৬ ডিগ্রি...

Hottest Summer in Over a Century: আগস্ট ছিল পশ্চিম ইউরোপেরও সবচেয়ে উষ্ণ গ্রীষ্মের এক মাস। এবারের গরম সেখানে ২০০৩ সালের প্রাণঘাতী তাপপ্রবাহকেও ছাড়িয়েছে। এবার তীব্র গরমের মধ্যে পুরো গ্রীষ্মকাল কাটিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। হাঁসফাঁস অবস্থা ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশের। আমেরিকার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়েও বয়ে গিয়েছে ভয়াবহ তাপপ্রবাহ।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 10, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:53 PM IST
১৩২ বছরের মধ্যে সবচেয়ে উষ্ণ গ্রীষ্মকাল! ভয়াবহ দাবদাহে ঝলসে পুড়ে ছারখার হবে এশিয়া-সহ সারা পৃথিবীই? ৭৫.৬ ডিগ্রি...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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