/১৩২ বছরের মধ্যে সবচেয়ে উষ্ণ গ্রীষ্মকাল! ভয়াবহ দাবদাহে ঝলসে পুড়ে ছারখার হবে এশিয়া-সহ সারা পৃথিবীই? ৭৫.৬ ডিগ্রি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার তীব্র গরমের মধ্যে পুরো গ্রীষ্মকাল কাটিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। হাঁসফাঁস অবস্থা ট্রাম্পের দেশের। দেশটির বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বয়ে গিয়েছে তাপপ্রবাহ। দেখা দিয়েছে খরাও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমসফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনওএএ) বুধবার জানিয়েছে, গত জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে গড় তাপমাত্রা ছিল ২৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ৭৪.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এই তাপমাত্রা পুরো ২০ শতকের গড়ের চেয়ে ১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট বেশি। এর আগে ১৯৩৬ ও ২০২১ সালের গ্রীষ্মকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল। এবারের গ্রীষ্মকালের তাপমাত্রা সেই রেকর্ডের চেয়েও ০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ০.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট বেশি।
এমন গ্রীষ্ম আগে কখনও আসেনি
আগস্ট ছিল পশ্চিম ইউরোপেরও সবচেয়ে উষ্ণ গ্রীষ্মের একটি মাস। এবারের গরম সেখানে ২০০৩ সালের প্রাণঘাতী তাপপ্রবাহকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। এনওএএ গত ১৩২ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবহাওয়ার তথ্য সংরক্ষণ করছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, এ সময়ের মধ্যে কোনো গ্রীষ্মকালে এবারের মতো এত বেশি তাপমাত্রা দেখা যায়নি। আমেরিকার ইতিহাসে গত আগস্ট ছিল সবচেয়ে উষ্ণ মাস। ওই মাস জুড়ে দেশটিতে গড় তাপমাত্রা ছিল ২৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ৭৫.৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট।
আগুনে ৫
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ড তাপমাত্রা ক্রমেই বেশি হতে দেখা যাচ্ছে। এনওএএর তথ্য অনুযায়ী, দেশটির পাঁচটি উষ্ণতম গ্রীষ্মের চারটিই ছিল গত পাঁচ বছরের মধ্যে! বিশেষজ্ঞদের মতে, জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর কারণে বিশ্ব-উষ্ণতা ক্রমেই বাড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধিও সেই বৃহত্তর প্রবণতার অংশ।
৫৯ শতাংশ
১৯৩৬ সালের রেকর্ড তাপমাত্রার সময়ে গ্রেট প্লেইনস অঞ্চলে তীব্র গরম ও খরার সঙ্গে ক্ষতিকর কৃষিপদ্ধতি পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছিল। অন্য দিকে, এবারের গ্রীষ্মকাল জুড়ে আমেরিকার বিস্তীর্ণ এলাকায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি শুষ্ক আবহাওয়া ক্রমেই তীব্রতর হয়েছে। গত ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের প্রায় ৫৯ শতাংশ এলাকাই খরার কবলে ছিল। এক মাসের ব্যবধানে দেশটিতে খরাকবলিত এলাকার পরিমাণ ১০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। গ্রেট প্লেইনস, মধ্য-পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের কিছু এলাকায় পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে।
অন্যতম শক্তিশালী এল নিনো
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাপপ্রবাহের তীব্রতা এখনই কমছে না। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডব্লিউএমও) জানিয়েছে, এল নিনো পরিস্থিতি আরও সক্রিয় আর শক্তিশালী হচ্ছে। এটি ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী এল নিনোতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এর প্রভাব ২০২৭ সালের শুরুর দিক পর্যন্ত থাকতে পারে। ডব্লিউএমওর প্রধান বলেছেন, এখনকার প্রবণতা অব্যাহত থাকলে এটি আমাদের পর্যবেক্ষণ শুরুর পর থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী এল নিনো হতে পারে। অর্থাৎ, চার দশক ধরে আমরা যে মাত্রা দিয়ে এটি পরিমাপ করে আসছি, এবার আক্ষরিক অর্থেই সেই মাত্রার বাইরে চলে যেতে পারে।’
তাপপ্রবাহ, খরা ও বন্যা
এল নিনো একটি প্রাকৃতিক জলবায়ু পরিস্থিতি। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, বেশি বেশি জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমেই বাড়ছে। এর মধ্যে এল নিনো পরিস্থিতি বৈশ্বিক তাপমাত্রা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। ডব্লিউএমও সতর্ক করে বলেছে, এখনকার এল নিনোর কারণে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও তীব্র তাপপ্রবাহ, খরা ও বন্যা দেখা দিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম, মধ্য-পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের বেশ কিছু এলাকায় বড় ধরনের দাবানলের ঝুঁকি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকবে।
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