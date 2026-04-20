Housewife death: পরকীয়ার অভিযোগে সালিশিসভা বসিয়ে জুতোপেটা, অপমানে চরম পদক্ষেপ গৃহবধূর

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  Housewife death: পরকীয়ার অভিযোগে সালিশিসভা বসিয়ে জুতোপেটা, অপমানে চরম পদক্ষেপ গৃহবধূর

Housewife death: পুলিস সূত্রে খবর, পহেলা বৈশাখের দিন নাজমা আক্তার নামে ওই গৃহবধূ এলাকারই জাকির নামে এক যুবকের সঙ্গে বেড়াতে যান  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 20, 2026, 06:17 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তরুণী গৃহবধূকে প্রকাশ্যে চরম অপমান। গ্রাম্য সালিশিসভা ডেকে জনতার সামনে জুতোপেটা করা হল এক সন্তানের মা ওই গৃহবধূকে। শুধু তাই নয়, সেই মারধরের ভিডিয়ো ভাইরাল করে দেওয়া হল সোশ্যাল মিডিয়ায়। বিচারসভার পর দিনই ফের হুমকি। তার পরেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন ওই তরুণী গৃহবধূ।

Add Zee News as a Preferred Source

কী থেকে এতবড় ঘটনা? ঘটনাটি ঘটেছে বাংলাদেশের মানিকগঞ্জের কাশাদহ গ্রামে। পুলিস সূত্রে খবর, পহেলা বৈশাখের দিন নাজমা আক্তার নামে ওই গৃহবধূ এলাকারই জাকির নামে এক যুবকের সঙ্গে বেড়াতে যান। এনিয়ে তরুণীর  পাড়ার লোকজন নাজমা আক্তারের বিরুদ্ধে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগে তোলে। এনিয়ে পাড়ায় প্রবল শোরগোল শুরু হয়ে যায়।

ওই অভিযোগের জেরে নাজমার বাপের বাড়িতে জাকিরকে নিয়ে একটি সালিশিসভা বসে। সেই সভাতেই নাজমা ও জাকিরকে বিচারকের নির্দেশ জুতোপেটা করা হয়। পাশাপাশি সালিশিসভায় আসা লোকজন ওই দুজনকে বেধড়ক মারধর করে। ওই ঘটনার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

এদিকে, সালিশি সভার পরদিন নাজমা গ্রামের পাশে একটি তালা তৈরির ফ্যাক্টরি থেকে কাজ করে ফিরছিল। সেইসময় স্থানীয় কিছু যুবক তাকে ঘিরে ধরে হুমকি দেয়, ফের তোর বিরুদ্ধে বিচারসভা বসানো হবে। সেখানে তোর হাড়গোড় ভেঙে ফেলা হবে। 

প্রকাশ্য রাস্তায় ফের অপমানিত হয়ে আর নার্ভ ধরে রাখতে পারেনি নাজমা। বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়। নাজমার বাবার অভিযোগ, সালিশিসভায় নাজমা ও জাকিরকে জুতোপেটা করার নিদান দিয়েছিল গ্রামের আজিজুজ, সফিউল ও নান্নু নামের তিনজন। 

নাজমার আত্মীয়দের বক্তব্য, মেয়ের আত্মহত্যার জন্য এলাকার মাতব্বর ও এলাকার ছেলেরা দায়ী। তারা মারধর না করে বুঝিয়ে বললে এ রকম ঘটনা ঘটত না। বিচারে মেয়েটাকে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছে। আবারও বিচার বসিয়ে মারধরের হুমকিও দিয়েছিল। জাকিরের সঙ্গে নাজমার কোনো অবৈধ সম্পর্ক তারা প্রমাণ করতে পারেনি।

পুলিস সূত্রে খবর, বিচারের মাতব্বর ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনায় নিহতের বাবা ১১ জনকে আসামি করে একটি মামলা করেছেন। আসামিদের জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
পরবর্তী
খবর

Louisiana Shooting: মহিলাকে গুলি, নিজের ৭ সন্তান-সহ ৮ শিশুকে হত্যা করল স্বয়ং বাবা'ই; ছাদে মেঝেতে রক্তগঙ্গা
.

পরবর্তী খবর

Biswanath Pariyal Joins BJP: 'তৃণমূল কংগ্রেসে পচন ধরে গিয়েছে', ভোটের মাত্র ৪ দিন...