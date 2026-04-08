Air Canada Flight: ৪১ হাজার ফুট উঁচুতে অচল ইঞ্জিন, নেই জ্বালানি: ৬৯ যাত্রী নিয়ে ভয়াবহ বিপর্যয়ের রোমহর্ষক স্মৃতি

Air Canada Flight: ৪১ হাজার ফুট উঁচুতে অচল ইঞ্জিন, নেই জ্বালানি: ৬৯ যাত্রী নিয়ে ভয়াবহ বিপর্যয়ের রোমহর্ষক স্মৃতি
Gimli Glider: পুরনো রানওয়েটি তখন একটি রেসিং ট্র্যাকে পরিণত হয়েছে, যেখানে প্রচুর মানুষ এবং গাড়ি ছিল। বিমানের চাকা ফেটে যায় এবং সামনের অংশ মাটিতে ঘষতে ঘষতে ঠিক মানুষের ভিড়ের ১০০ ফুট দূরে এসে থেমে যায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কল্পনা করুন, আপনি মাঝ-আকাশে একটি বিমানে বসে আছেন এবং হঠাৎ জানতে পারলেন বিমানের সব ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সাধারণত এমন ঘটনা হলিউডের সিনেমায় দেখা যায়, কিন্তু ১৯৮৩ সালের ২৩ জুলাই কানাডার আকাশে ঠিক এই ভয়াবহ পরিস্থিতিই তৈরি হয়েছিল। যা ইতিহাসে 'গিমলি গ্লাইডার' (Gimli Glider) নামে পরিচিত।
যেভাবে শুরু বিপত্তির
এয়ার কানাডার ফ্লাইট ১৪৩ (মন্ট্রিল থেকে এডমন্টন) ৪১,০০০ ফুট উচ্চতায় ওড়ার সময় হঠাৎ জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ার সংকেত পায়। অথচ ওড়ার আগে সব হিসাব ঠিকই ছিল। আসল সমস্যাটি ছিল একটি ছোট কিন্তু মারাত্মক গাণিতিক ভুলে। সেই সময় কানাডায় পরিমাপের একক 'ইম্পেরিয়াল' থেকে 'মেট্রিক' পদ্ধতিতে নেওয়া হচ্ছিল। বিমানের কর্মীরা জ্বালানির হিসাব 'কিলোগ্রাম'-এর বদলে ভুলে 'পাউন্ড'-এ করে ফেলেন। ফলে যতটুকু জ্বালানি দরকার ছিল, বিমানে ছিল তার অর্ধেকেরও কম।
আরও পড়ুন:Accident in Kolkata Airport: বিমানের ইঞ্জিনে সজোরে ধাক্কা গাড়ির: দমদম এয়ারপোর্টে হুলস্থুল কাণ্ড
ইঞ্জিনহীন যখন বিশাল বিমান
মাঝ-আকাশে একে একে দুটি ইঞ্জিনই নিস্তব্ধ হয়ে যায়। আধুনিক বোয়িং ৭৬৭ বিমানের ককপিট অন্ধকার হয়ে পড়ে, স্ক্রিনগুলো বন্ধ হয়ে যায় এবং দিকনির্ণয় ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। একটি যাত্রীবাহী বিশাল বিমান তখন স্রেফ একটি ইঞ্জিনহীন কাগজের নৌকার মতো ভাসতে শুরু করে।
গ্লাইডার পাইলটের কারিশমা
বিমানের ক্যাপ্টেন রবার্ট পিয়ারসন ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ‘গ্লাইডার’ (ইঞ্জিনহীন ছোট বিমান) চালক। তিনি জানতেন ইঞ্জিন ছাড়াও বিমান ওড়ানো সম্ভব, যদি উচ্চতা আর গতির ভারসাম্য রাখা যায়। তিনি বুঝতে পারলেন সাধারণ কোনো বিমানবন্দরে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তখন ফার্স্ট অফিসার মরিস কুইন্টাল ম্যানিটোবার ‘গিমলি’ নামক একটি পুরনো বিমানঘাঁটিতে অবতরণের পরামর্শ দেন।
রানারওয়েতে তখন রেসিং কার!
পাইলটরা যখন গিমলি ঘাঁটির কাছে পৌঁছালেন, তখন দেখলেন সেখানে এক ভয়াবহ অবস্থা। পুরনো রানওয়েটি তখন একটি রেসিং ট্র্যাকে পরিণত হয়েছে, যেখানে প্রচুর মানুষ এবং গাড়ি ছিল। কোনো শব্দ ছাড়া নিঃশব্দে ধেয়ে আসা বিশাল বিমানটিকে দেখে নিচের মানুষরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।
আরও পড়ুন:Air Fare Hike: জ্বালানির উপর সারচার্জ একলাফে বাড়াল একাধিক এয়ারলাইন্স, এবার লাফিয়ে বাড়ছে বিমানের টিকিটের দাম
বিমানের গতি কমানোর জন্য ক্যাপ্টেন পিয়ারসন 'ফরওয়ার্ড স্লিপ' নামক একটি বিশেষ কৌশল ব্যবহার করেন, যা সাধারণত ছোট বিমানে ব্যবহৃত হয়। বিমানের চাকা ফেটে যায় এবং সামনের অংশ মাটিতে ঘষতে ঘষতে ঠিক মানুষের ভিড়ের ১০০ ফুট দূরে এসে থেমে যায়।
অলৌকিক রক্ষা ও শিক্ষা
বিমানের ৬৯ জন আরোহীর মধ্যে কেউ গুরুতর আহত হননি। তদন্তে দেখা যায়, সিস্টেমের ত্রুটি এবং একক পরিবর্তনের ভুলের কারণেই এই ঘটনা ঘটেছিল। তবে দুই পাইলটের অসীম সাহসিকতা ও দক্ষতার প্রশংসা করে তাঁদের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা দেওয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্ত বিমানটি মেরামত করার পর আরও ২৫ বছর আকাশে উড়েছিল।
এই ঘটনা আজও এভিয়েশন সেক্টরে একটি বড় শিক্ষা হিসেবে পড়ানো হয়- কীভাবে ঠান্ডা মাথায় অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়।