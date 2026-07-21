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বিরাট বিপদে পড়তে পারে ভারত! হরমুজের পর এবার লোহিত সাগরও বন্ধ করবে ইরান?

Red Sea Shut Down by Iran: হরমুজের পরে এবার লোহিত সাগরও বন্ধ করে দিতে চাইছে ইরান? ইউরোপের জ্বালানি সরবরাহ বিপর্যস্ত করতেই লোহিত সাগর বন্ধের পরিকল্পনা ইরানের। আর এই পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বেগে নয়া দিল্লিও। কারণ যুদ্ধের আঁচ লোহিত সাগর, সুয়েজ প্রণালী বা ক্যানালে ছড়ালে তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়বেই।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 21, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:55 PM IST
বিরাট বিপদে পড়তে পারে ভারত! হরমুজের পর এবার লোহিত সাগরও বন্ধ করবে ইরান?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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