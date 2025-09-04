Dingo of Australia: ৪০০০ বছর আগে ৭০০০ কিমি রাস্তা পেরিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ভারতের পথকুকুর হল হিংস্র 'অজি' ডিংগো!

Dingo of Australia: ৪০০০ বছর আগে ৭০০০ কিমি রাস্তা পেরিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ভারতের পথকুকুর হল হিংস্র 'অজি' ডিংগো!
Indias Desi Dogs Became Dingo of Australia: ডিঙ্গোদের প্রাচীনতম জীবাশ্ম রেকর্ড থেকে দেখা যায়, তারা প্রায় ৪০০০ বছর আগে হঠাৎ করে অস্ট্রেলিয়ার ভূখণ্ডে আবির্ভূত হয়। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার কোনো জীবাশ্মে ডিঙ্গোর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। আর এটিই ইঙ্গিত দেয়, ডিঙ্গোরা বাইরে থেকে এসেছিল। কোথা থেকে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের দেশি কুকুর থেকে (Indias desi dogs) অস্ট্রেলিয়ার ডিঙ্গো (Dingo of Australia)। এক বিরাট যাত্রাপথ। তা, যাত্রাই বটো! ৭০০০ কিমি পথ কি চাট্টিখানি কথা? ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ৪০০০ বছরের পুরনো সম্পর্কের মধ্যে এ এক আশ্চর্য প্রাণিবিদ্যাগত উপাখ্যান। অস্ট্রেলিয়ার ডিঙ্গো (Dingo) কুকুরকে প্রায়ই সেখানকার বন্য প্রাণীর প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। আশ্চর্য যে, এর সঙ্গে ভারতের দেশি কুকুর বা 'ইন্ডিজে'র (Indies) এক গভীর ও ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে।
ডিঙ্গোদের ভারতীয় উৎস
সাম্প্রতিক গবেষণা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে জানা গিয়েছে যে, প্রায় ৪০০০ বছর আগে ভারতীয় দেশি কুকুরেরা সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেছিল এবং সেখানেই ডিঙ্গো হিসেবে তাদের নতুন জীবন শুরু করল। বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে, ডিঙ্গোদের জিনগত উপাদান মূলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে এসেছে। তবে, তাদের শারীরিক গঠন এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্য ভারতের দেশি কুকুরদের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মেলে। বৈজ্ঞানিকদের মতে, প্রায় ৪,০০০ বছর আগে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে একদল মানুষ সমুদ্রপথে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিয়েছিল, এবং তাদের সঙ্গেই এই কুকুরগুলিও সেখানে গিয়েছিল।
প্রত্নতাত্ত্বিক ও জিনগত প্রমাণ
ফসিল রেকর্ড: ডিঙ্গোদের প্রাচীনতম ফসিল বা জীবাশ্ম রেকর্ড থেকে দেখা যায়, তারা প্রায় ৩৫০০ থেকে ৪০০০ বছর আগে হঠাৎ করে অস্ট্রেলিয়ার ভূখণ্ডে আবির্ভূত হয়। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার কোনো জীবাশ্মে ডিঙ্গোর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, ডিঙ্গোরা বাইরে থেকে এসেছিল।
জিনগত বিশ্লেষণ: Proceedings of the National Academy of Sciences জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় জিনোমের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, প্রায় ৪২০০ বছর আগে ভারতীয় জনসংখ্যার জিন অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জিনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এই গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, এই জিনগত মিশ্রণের পাশাপাশি কুকুরদের মধ্যেও একই ধরনের পরিবর্তন দেখা গিয়েছে।
ডিঙ্গোদের প্রভাব
অস্ট্রেলিয়ার ইকোসিস্টেমে ডিঙ্গোদের আগমনের ফলে গভীর পরিবর্তন আসে। তারা নতুন ধরনের শিকারী হিসেবে কাজ শুরু করে এবং স্থানীয় প্রাণীদের বাস্তুতন্ত্রে একটি নতুন ভারসাম্য স্থাপন করে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে ডিঙ্গোরা ঘনিষ্ঠভাবে মিশে যায়। তারা শিকারের সঙ্গী হিসেবে এবং এমনকি পোষা প্রাণী হিসেবেও মানুষের সঙ্গে থাকতে শুরু করে। প্রাচীন গুহাচিত্র এবং আদিবাসী উপকথায় ডিঙ্গোর উপস্থিতিও লক্ষ্য করার মতো।
কেন এই যোগসূত্র গুরুত্বপূর্ণ?
এই গবেষণাটি শুধু দুটি ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে ঐতিহাসিক যোগসূত্রই প্রমাণ করে না, বরং এটি মানুষের পরিযানের ইতিহাস এবং প্রাণী জগতের বিবর্তন সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ ধারণা তৈরি করে দেয়। এটি প্রমাণ করে, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা আসার বহু আগে থেকেই মানুষ এবং তাদের সঙ্গী প্রাণীরা বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করত।
সুপ্রিমনির্দেশ
কদিন আগে সুপ্রিম কোর্ট দিল্লি-এনসিআর (Delhi-NCR) অঞ্চলের পথকুকুরদের বিষয়ে কিছু বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিল। কোর্ট বলেছিল, কুকুরদের টিকা এবং কৃমিনাশক দেওয়ার পরে তাদের নিজেদের নিজেদের এলাকায় ফিরিয়ে দিতে হবে। এই রায়কে পশুকল্যাণ সংস্থাগুলি স্বাগত জানিয়েছে। রায়ে আদালত আরও স্পষ্ট করে বলেছে যে, জলাতঙ্ক আক্রান্ত বা আক্রমণাত্মক কুকুরদের আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা হবে। তবে সামগ্রিক ভাবে পথকুকুরদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তে প্রাথমিক ভাবে কিছুটা অসন্তোষও তৈরি হয়েছিল। পরে সেটা মিটে যায়। যাই হোক, সেই আবহে ভারতীয় পথকুকুরদের নিয়ে এরকম একটা তথ্যপ্রকাশ খুবই চিত্তাকর্ষক।
