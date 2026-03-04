Iran Israel War: ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে আমেরিকার দৈনিক খরচ কত হাজার কোটি? কত কোটি টাকার ক্ষতি ট্রাম্পের? ভারতীয় মুদ্রায় প্রায়...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
US expenditure in Iran Israel War: ট্রাম্প জানিয়েছেন, চার সপ্তাহের বেশি চলতে পারে যুদ্ধ। যুদ্ধ আরও দীর্ঘায়িত হলে ২১০ বিলিয়ন ডলার খরচ হতে পারে আমেরিকার। গত চার দিনে পশ্চিম এশিয়ায় একাধিক সম্পত্তিহানিও হয়েছে আমেরিকার। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 4, 2026, 12:07 PM IST
অয়ন ঘোষাল: ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দৈনিক বিপুল ব্যয়ের তথ্য জানলে চমকে উঠতে হয়। প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৭৭৯ মিলিয়ন ডলার খরচ হচ্ছে আমেরিকার। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৬ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। মার্কিন জনগণের ট্যাক্সের টাকায় ইরান আক্রমণ করে কি প্রমাণ করতে চাইছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প? ঘরে বাইরে বাড়ছে চাপ।

ইরানকে টার্গেট বা নিউট্রালাইজ করতে ৫ দিনে ইতিমধ্যেই কমবেশি প্রায় ২০০০ হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি আমেরিকার। সাবমেরিন-সহ ইরানের ১৭টি জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেছে তারা। পাল্টা হামলায় উপসাগরীয় দেশগুলিতে আমেরিকার ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইরানও। চারদিনের যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ায় কত সম্পত্তিহানি হয়েছে আমেরিকার, কত টাকার ক্ষতি হয়েছে, তা নিয়ে যে তথ্য সামনে এসেছে, তা চমকে ওঠার মতো। 

সেন্টার ফর ইউ এস সিউকিউরিটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে একাধিক সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, শুধুমাত্র যুদ্ধবিমান বহনকারী জাহাজ সক্রিয় রাখতেই দৈনিক ৬.৫ মিলিয়ন ডলার খরচ হচ্ছে আমেরিকার। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৫৮ কোটি টাকা। পশ্চিম এশিয়ায় দু’টি ক্যারিয়ার মোতায়েন রয়েছে আমেরিকার। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে হামলা চালাতে নামানো হয় বিমান, জাহাজ। সব মিলিয়ে যুদ্ধ শুরুর আগেই খরচ হয় ৫ হাজার ৫৫৬ কোটি টাকা। 

ট্রাম্প জানিয়েছেন, চার সপ্তাহের বেশি চলতে পারে যুদ্ধ। প্রয়োজনে সারাজীবন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে আমেরিকা। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, যুদ্ধ আরও দীর্ঘায়িত হলে ২১০ বিলিয়ন ডলার খরচ হতে পারে আমেরিকার। ভারতীয় মুদ্রায় যা ১৮.৮৭ লক্ষ কোটি টাকা। গত চার দিনে পশ্চিম এশিয়ায় একাধিক সম্পত্তিহানিও হয়েছে আমেরিকার। বাহরাইনের মানামায় আমেরিকার নৌবাহিনীর ঘাঁটিতে আঘাত হেনেছে ইরান। রেডার ব্যবস্থা, যোগাযোগের মাধ্যম সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। স্যাটেলাইটের তোলা ছবিতে ধ্বংসাবশেষ ধরা পড়েছে। সেখানে ক্ষেপণাস্ত্রের পাশাপাশি ড্রোন হামলাও চালানো হয় বলে খবর। 

ওদিকে আবার নৈতিকভাবে চিনকে পাশে পেয়েছে ইরান। গোটা বিশ্বের কাছে ইরান বলে বেড়াচ্ছে, বিনা প্ররোচনায় ইরানের ওপর আক্রমণ শুরু করেছে আমেরিকা। ফলে এই যুদ্ধে কূটনৈতিকভাবেও খুব একটা ভালো জায়গায় নেই হোয়াইট হাউস। একদিকে বিপুল ব্যয়। অন্যদিকে কূটনীতির চাপ। যুদ্ধ চলতে থাকলে ঘরে বাইরে ট্রাম্প কোণঠাসা হয়ে পড়বেন এমন আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

