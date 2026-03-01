Ayatollah Ali Khamenei: খামেইনির উপস্থিতি কীভাবে টের পেল ইজরায়েল-আমেরিকা? কীভাবে একই কম্পাউন্ডে ফেলা হল ৩০ বোমা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ayatollah Ali Khamenei: গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী ইজরায়েলি গোয়েন্দারা শনিবার তিনটি বিশেষ বৈঠক এবং খামেনির অবস্থান খুঁজে পান  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 1, 2026, 02:55 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডোনাল্ড ট্রাম্পের মূল লক্ষ্যই ছিল আয়োতোল্লা খামেইনিকে হত্যা করা। একটি স্বাধীন দেশের নেতাকে খুন করা, কারণ সে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করছে। অজুহাত ইজরায়েল। তার হাত ধরেই ইরানে হামলা চালাল আমেরিকা-ইজরায়েল। কিন্তু যে খামেইনিকে হত্যার করার এতদিন ধরে চেষ্টা হচ্ছে তাকে খুঁজে বের করা হল কীভাবে?

গত বছর ইজরায়েল নিজেদের ইন্টেলিজেন্সের উপরে ভরসা করেই ইরানের একাধিক সেনা জেনারেলকে হত্যা করেছিল। এবার সেই একই গোয়েন্দা তথ্যের উপরে ভিত্তি করেই তেহরানে আয়াতোল্লা আলি খামেইনির বাসভবন চিহ্নিত করে ফেলে ইসরায়েল। সেইসময় ওই কম্পাউন্ডে খামেইনি ছাড়াও তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁকে মেয়ে, জামাই ও নাতি নাতনির। এরকম এক পরিস্থিতিতে ইজরায়েলি ফাইটার জেটগুলি খামেইনির কম্পাউন্ডের উপরে ৩০টি বোমা ফেলে। এই অপারেশনে ইজরায়েলকে সাহায্য করে আমেরিকা।   

ইজরায়েল ও আমেরিকার কাছে খবর ছিল জরুরি মিটিংয়ের জন্য মিলিত হবেন ইরানের নেতা ও সেনা জেনারেলরা। শনিবারর এমনই একটি বৈঠকে মিলিত হওয়ার কথা ছিল ইরানের প্রভাবশালী নেতা ও সেনা জেনারেলদের। সেই খবর পেয়েই খামেইনির কম্পাউন্ডে বোমা বর্ষণ করা হয়। এমনটাই দাবি ওয়ার্ল্ড স্ট্রিট জার্নালের।

গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী ইজরায়েলি গোয়েন্দারা শনিবার তিনটি বিশেষ বৈঠক এবং খামেনির অবস্থান খুঁজে পান। বিষয়টিকে হামলা করার জন্য একটি মোক্ষম সুযোগ হিসেবে দেখা হয়। সুযোগ হাতছাড়া না করতে তারা রাতের অপেক্ষা না করে দিনের বেলাতেই আক্রমণ চালায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সূত্রে সংবাদমাধ্যমের খবর, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হামলার নির্দেশ দেওয়ার আগেই ওয়াশিংটনের কাছে এমন কিছু গোয়েন্দা তথ্য ছিল যা থেকে বোঝা যাচ্ছিল ইরান মার্কিন লক্ষ্যবস্তুগুলোর ওপর হামলার কথা ভাবছে। ওই গোয়েন্দা তথ্যের কারণেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল গত শনিবার ইরানে একটি যৌথ সামরিক অভিযান চালিয়েছে। এই হামলায় বেশ কিছু সামরিক স্থাপনা, সরকারি দপ্তর এবং দেশটির শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের কার্যালয়কে লক্ষ্যবস্তু করা হয়। এর মধ্যে সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেইনি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী আমির নাসেরজাদেহ এবং প্রধান সেনাপতি মোহাম্মদ পাকপুরের দপ্তরও ছিল। এই হামলায় ৮৬ বছর বয়সী খামেনি নিহত হয়েছেন। ১৯৮৯ সাল থেকে ইরান শাসন করে আসছিলেন।

ইরানও শেষপর্যন্ত নিশ্চিত করে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের এক বিশাল বিমান হামলায় সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনি নিহত হয়েছেন। গত কয়েক দশকের মধ্যে ইরানের মাটিতে চালানো এই ভয়াবহতম হামলার পর দেশটিতে ৪০ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। এই হামলার পর ইরান সতর্ক করে বলেছে যে, আলি খামেনিকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে তারা পশ্চিম এশিয়া জুড়ে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোতে পাল্টা হামলা চালাবে।

অন্যদিকে, ডোনাল্ড ট্রাম্প রবিবার ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। খামেনির মৃত্যুর পর ইরান যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলে হামলা চালানোর যে হুমকি দিয়েছে, তার প্রেক্ষিতেই তিনি এই সতর্কবার্তা দেন। ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েলের ওপর যদি কোনো হামলা হয়, তবে তার জবাবে ইরানকে এমন ভয়াবহ শক্তির মোকাবিলা করতে হবে যা আগে কখনো দেখা যায়নি।

খামেনির স্ত্রী ছিলেন মানসুরেহ খোজাসতেহ বাঘেরজাদেহ। তাঁদের ছয়জন সন্তান রয়েছে— মোস্তফা, মোজতবা এবং মাসুদ; তবে বাকিদের সম্পর্কে জনসমক্ষে তেমন কোনো তথ্য নেই।
বর্তমানে জানা গেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের এই হামলায় খামেনির এক জামাতা (মেয়ের জামাই) এবং এক পুত্রবধূ নিহত হয়েছেন। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর ছেলে মোজতবা খামেনি নিহত হওয়ার যে দাবি করা হচ্ছে, সেটি এখনও নিশ্চিত নয় এবং একে চূড়ান্ত খবর হিসেবে ধরা উচিত হবে না।

