Iran Blast: ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ইরানের বন্দরনগরী বন্দর আব্বাস, হতাহত বহু...

Iran Blast: গত বছরের এপ্রিলেও এই বন্দরে একটি ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছিল, যাতে কয়েক ডজন মানুষ নিহত এবং এক হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হন

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 31, 2026, 09:39 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিকট বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ইরানের বন্দরনগরী বন্দর আব্বাস। এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী একজন নিহত এবং আরও ১৪ জন আহত হয়েছেন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে। এমনটাই বলছে ইরানের সংবাদমাধ্যম। বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

স্থানীয় এক কর্মরর্তা ইরানের সংবাদ সংস্থাগুলোকে জানিয়েছেন, বিস্ফোরণ হয়েছে বন্দর আব্বাসে। এটি ইরানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কন্টেইনার বন্দর। বিস্ফোরণের কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। 

ইরানের সংবাদ সংস্থা তাসনিম সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি দাবি নাকচ করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করা হয়, বিস্ফোরণে ইসলামি বিপ্লবী গার্ড কোরের (IRGC) নৌবাহিনীর কোনো কমান্ডারকে লক্ষ্য করা হয়েছিল। খবরটিকে "সম্পূর্ণ মিথ্যা" বলে দাবি করা হয়েছে। অন্যদিকে, ইসরায়েলের ২ কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন যে, শনিবার ইরানে ঘটে যাওয়া এই বিস্ফোরণের সঙ্গে ইসরায়েলের কোনো যোগাযোগ নেই।

বন্দর আব্বাস শহরটি হরমুজ প্রণালীতে অবস্থিত। এটি ইরান ও ওমানের মধ্যবর্তী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ। এই পথ দিয়ে বিশ্বের সমুদ্রপথে যাতায়াতকারী তেলের প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ পরিবহন করা হয়।

গত বছরের এপ্রিলেও এই বন্দরে একটি ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছিল, যাতে কয়েক ডজন মানুষ নিহত এবং এক হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হন। সেই সময় একটি তদন্ত কমিটি জানিয়েছিল যে, সিভিল ডিফেন্স বা নাগরিক সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার নিয়মগুলো ঠিকঠাক না মানার কারণেই সেই দুর্ঘটনা ঘটেছিল।

অন্যদিকে, পৃথকএকটি দুর্ঘটনায় ইরাক সীমান্তের কাছে ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর আহভাজে একটি আবাসিক ভবনে গ্যাস বিস্ফোরণ ঘটেছে। এই ঘটনায় অন্তত ৫ জন নিহত হয়েছেন। 

ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম তেহরান টাইমস জানিয়েছে, এই বিস্ফোরণটি গ্যাস লিকেজ বা গ্যাস নিঃসরণের কারণে ঘটেছে। ইরানি গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, উদ্ধারকারীরা ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে একটি শিশুকে জীবিত উদ্ধার করছেন। হতাহতদের পরিচয় এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

ইরানের সম্প্রতিক বিক্ষোভ ও আমেরিকার সঙ্গে তার চাপ উত্তেজনার মধ্যে এই বিস্ফোরণের ঘটনাগুলো যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ।  ইরানের সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল আমির হাতামি বলেছেন, দেশের সামরিক ও পারমাণবিক সক্ষমতা পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য শত্রুদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ইরান সম্পর্কে তাদের ধারণা যে ‘ভুল’, তা প্রমাণিত হয়েছে।

হাতামি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে কোনো ধরনের হামলা না করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি জানান, পারস্য উপসাগরে ওয়াশিংটনের ব্যাপক সামরিক উপস্থিতির কারণে ইরানের সশস্ত্র বাহিনী এখন ‘হাই অ্যালার্ট’-এ রয়েছে।

