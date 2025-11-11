Islamabad Blast: রক্তাক্ত ইসলামাবাদ! বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল নিরাপত্তায় মোড়া আদালত চত্বর, নিহত বহু....

Islamabad Blast: রক্তাক্ত ইসলামাবাদ! বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল নিরাপত্তায় মোড়া আদালত চত্বর, নিহত বহু....
Islamabad Blast: ইসলামাবাদ বিস্ফোরণের পাশাপাশি এদিনই খাইবার পাখতুনখাওয়ায় এক এলইডি বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হন ১৬ সেনা কর্মী
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির লালকেল্লা চত্বরের বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টা পরই গাড়ি বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ। রাজধানী শহরের জি-১১ সেক্টরের আদালত চত্বর কেঁপে উঠল বিকট বিস্ফোরণ ও দাউদাউ আগুনে। এখনওপর্যন্ত পাক মিডিয়ার খবর অনুযায়ী ওই বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন ৫ জন। আহত কমপক্ষে ২০ জন। এদের অনেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক।
স্থানীয় পুলিসের দাবি, রাজধানীর জি-১১ সেক্টরের আদালত চত্বরে সেইসময় প্রচুর মানুষের ভিড়। অনেকের বাড়ি ফিরছেন, রাস্তায় প্রচুর গাড়ি। আদালত চত্বরের সেইসময় বহু আইনজীবী ও সাধারণ মানুষ থাকথিক করছেন। সেইসময় বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা আদালত চত্বর। সম্ভবত একটি সিলিন্ডার থেকেই বিস্ফোরণ ঘটেছে। প্রবল ওই বিস্ফোরণে অনেকের দেহ চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। অনেকের দেহ ঝলসে যায়।
ঘটনার পরপরই ছুটে আসে জরুরি সহায়তা দল। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিভিয়ে ফেলে দমকল। পুলিসের দাবি, একটি গাড়ি বিকট বিস্ফোরণে উড়ে যায়। ওই গাড়িটিতে আগুন লেগে যায় একটি সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হওয়ার পর। গোটা এলাকা ধোঁয়ায় ভরে যায়। আগুন লেগে যায় চারদিকে।
ইসলামাবাদ বিস্ফোরণের পাশাপাশি এদিনই খাইবার পাখতুনখাওয়ায় এক এলইডি বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হন ১৬ সেনা কর্মী। সোমবার বিকেলের দিকে একটি গাড়িতে চড়ে ওইসব সেনাকর্মীরা ডেরা ইসমাইল খান থেকে লোনি পোস্টের দিকে আসছিলেন। সেইসময় লোনি গ্রামে ওই বিস্ফোরণ ঘটে যায়।
আরও পড়ুন-গাড়ির জানলায় হাত দিয়ে বসে হামলাকারী! দিল্লি বিস্ফোরণে 'ফিদায়েঁ' ডা. উমর মহম্মদের প্রথম ছবি প্রকাশ্যে...
আরও পড়ুন-নিখোঁজ পরিজনই কি লালকেল্লার বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন? হাসপাতালের সামনে ভিড়ের হাহাকার!
উল্লেখ্য, সোমবার সন্ধেয় দিল্লির লালকেল্লা এলাকায় লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে যায়। এখনওপর্যন্ত ওই বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। আহত হয়েছেন ২০ জন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার একটি উচ্চ-নিরাপত্তা পর্যালোচনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছেন। আশা করা হচ্ছে যে, মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা কমিটি (CCS) বুধবার সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিটে মিলিত হবে। খবর অনুযায়ী, কেন্দ্র সরকার ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজে বের করার জন্য ৫০০ সদস্যের একটি বিশেষ স্ট্রাইক দল প্রস্তুত করেছে।
এই দলে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (IB), ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (NIA), ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (NSG)-এর শীর্ষ কর্মকর্তাদের পাশাপাশি স্পেশাল সেল এবং দিল্লি পুলিশের কর্মকর্তারাও রয়েছেন। পুলিশ পুলওয়ামার একজন ডাক্তার, ড. উমর উন নবীকে এই হামলার মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তদন্তকারীদের ধারণা, বিস্ফোরণ ঘটা গাড়িটি তিনিই চালাচ্ছিলেন। তদন্তকারীদের মতে, ড. উমর গত রবিবার ভেঙে দেওয়া ফরিদাবাদ সন্ত্রাসবাদী মডিউলের সঙ্গে যুক্ত।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)