Human Teeth in Sausages And Dim Sum: সসেজে কামড় দিতেই দাঁতে লাগল শক্ত-শক্ত... মোমোর ভিতরেও মিলল হিউম্যান টিথ...বিখ্যাত ফুড চেইনের খাবারের গুণমান নিয়ে হই চই...

Human Teeth in famous food chain store Sausages and Dim Sum: খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রেস্তোরাঁটি দাবি করেছে যে তাদের সমস্ত ডাম্পলিং সরাসরি কোম্পানির সেন্ট্রাল স্টোর থেকে আসে। তাই সেখানে কীভাবে দাঁত পাওয়া গেল?

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 21, 2025, 05:09 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সসেজ ও ডিম সাম-এ মিলল মানুষের দাঁত! স্টল থেকে সসেজ কিনেছিলেন এক ব্যক্তি। সেই সসেজেই মেলে ৩টি কৃত্রিম দাঁতের সারি। চিনের জিলিন প্রদেশে একটি খাবারের স্টল থেকে কেনা সসেজে এই কৃত্রিম দাঁতের সারি পাওয়া যায়। অন্যদিকে ডংগুয়ানে জনপ্রিয় একটি স্থানীয় খাবারের চেইনের স্টল থেকে কেনা ডিম সাম-এও মিলেছে আরও দুটি দাঁত! 

আর তারপরই চিনের খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রেস্তোরাঁটি দাবি করেছে যে তাদের সমস্ত ডাম্পলিং সরাসরি কোম্পানির সেন্ট্রাল স্টোর থেকে আসে। তাই সেখানে কীভাবে দাঁত পাওয়া গেল, তা নিয়ে কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি তাঁরা। এরপর একই রকম আরও একটি ঘটনা সামনে আসে। সাংহাইয়ের স্যামস ক্লাবের একটি আউটলেট থেকে কেনা জুজুব এবং আখরোটের কেকের মধ্যেও পাওয়া যায় কৃত্রিম একটি দাঁত! 

কী করে এভাবেন দাঁত আসছে? কোনও উত্তর নেই। চীনের খাদ্য নিরাপত্তা আইন অনুসারে, কোম্পানিগুলিকে খাদ্যের দামের ১০ গুণ বা গ্রাহকের ক্ষতির তিনগুণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কমপক্ষে ১,০০০ ইউয়ান। এই ঘটনার পর সাংহাই পুডং নিউ ডিস্ট্রিক্ট বাজার তত্ত্বাবধান বিভাগ তদন্ত শুরু করেছে। স্যামস ক্লাবের পণ্যে কৃত্রিম দাঁত পাওয়ার ঘটনা অবশ্য এটিই প্রথম নয়। 

২০২২ সালে এক মহিলা দাবি করেছিলেন যে, ফুজিয়ান প্রদেশের জিয়ামেন চেইনের দোকান থেকে কেনা স্যামস ক্লাবের স্বাক্ষরযুক্ত সুইস রোলের ভিতর তিনটি দাঁত পাওয়া গিয়েছিল। তবে অতীতে এই ধরণের সব ঘটনাই সাধারণত গ্রাহক ও বিক্রেতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত মীমাংসার মাধ্যমে মিটে গিয়েছিল। কোনও আনুষ্ঠানিক তদন্তের ফলাফল জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি।

