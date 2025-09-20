English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Flight canceled in Europe: ইউরোপজুড়ে বিপর্যস্ত বিমান চলাচল, শত শত ফ্লাইট বাতিল, পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম...

Flight canceled in Europe: কলিনস অ্যারোস্পেস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে তাদের পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। সমাধানে আরও সময় লাগবে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 20, 2025, 06:22 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাইবার হামলার দাপটে  ইউরোপের বিভিন্ন বিমানবন্দর থেকে বাতিল হয়ে গেল শত শত বিমানের উড়ান।  চেক-ইন ও বোর্ডিং পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কলিনস অ্যারোস্পেসের ওয়েবসাইটে সাইবার হানা হওয়াতেই লন্ডনের হিথ্রো, বেলজিয়ামের ব্রাসেলস ও জার্মানির বার্লিন বিমানবন্দরের বেশ কয়েকটি এয়ারলাইন্সের শত শত ফ্লাইট বাতিল করতে হয়েছে।

কলিনস অ্যারোস্পেস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে তাদের পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। সমাধানে আরও সময় লাগবে। কলিনস অ্যারোস্পেস বিশ্বের অনেক এয়ারলাইন্স ও বিমানবন্দরকে পরিষেবা দিয়ে থাকে। ইউরোপভিত্তিক বেশিরভাগ বিমান সংস্থাই তাদের সেবার আওতাভুক্ত। সাইবার হামলার ফলে বিমানের চেক-ইন ও বোর্ডিং পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এয়ারলাইন্সগুলো ফ্লাইট বাতিল করতে বাধ্য হয়।

ব্রাসেলস বিমানবন্দর জানিয়েছে, শুক্রবার রাত থেকে সমস্যা শুরু হয়। এ পর্যন্ত ১০টি ফ্লাইট বাতিল এবং গড়ে এক ঘণ্টা দেরি হচ্ছে। ডেল্টা এয়ারলাইন্স বলেছে, তারা বিকল্প ব্যবস্থা চালু করেছে এবং প্রভাব ন্যূনতম থাকবে। ইজি জেট জানিয়েছে, তাদের কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে। ফ্রাঙ্কফুর্ট ও জুরিখ বিমানবন্দর এ ঘটনার বাইরে রয়েছে। পোল্যান্ড জানিয়েছে, তাদের বিমানবন্দরও নিরাপদ। তবে ইউরোপের সব বিমানবন্দরই এই হামলার শিকার হয়নি। ফ্রাঙ্কফুর্ট, হামবুর্গ ও জুরিখ বিমানবন্দরে সব ধরনের কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে।

ব্রাসেলস বিমানবন্দরের এক কর্মকর্তা জানান, ইন্টারনেট পরিষেবা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তারা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে যাত্রীদের সেবা দেবেন।

