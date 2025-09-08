Hurricane Kiko: হাড়হিম হারিকেন! ঘণ্টায় ২১৫ কিমি বেগে ধেয়ে আসছে সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত পেরিয়ে, ধ্বংসলীলা শুরু হল বলে...

Hurricane Kiko: হাড়হিম হারিকেন! ঘণ্টায় ২১৫ কিমি বেগে ধেয়ে আসছে সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত পেরিয়ে, ধ্বংসলীলা শুরু হল বলে...
Hurricane Kiko Updates: দুটি ট্রপিক্যাল স্টর্ম ফুঁসছিল মহাসাগরের বুকে। কিকো আর লোরেনা। তবে, এখন হারিকেন কিকোই খবরের শিরোনামে। ভয়ংকর তার বেগ। কতটা ভয়াল হয়ে উঠতে পারে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক'দিন আগেই আলোচনা হচ্ছিল লোরেনা আর কিকো (Hurricane Kiko) নিয়ে। বলা হচ্ছিল, লোরেনা হারিকেনে পরিণত হতে পারে। দুদিন আগে এটি মেক্সিকোর পশ্চিম উপকূলে ছিল।
মেক্সিকোর স্থল থেকে লোরেনা মাত্র ২৫০ কিমি দূরে ছিল!
কিকো-কথা
তখন বলা হয়েছিল, এর বেগ হতে পারে ১১০ কিমি প্রতি ঘণ্টা। ভয়ংকর ঝোড়ো বেগের বাতাসের সঙ্গে বিপুল বৃষ্টি-আতঙ্কও ছিল। আবহাওয়া দফতর বলেছিল হতে পারে ফ্ল্যাশফ্লাডও। তখনই তীব্র হয়েছিল হারিকেন কিকো। তখন বলা হচ্ছিল, এর হাওয়ার গতি হতে পারে সর্বোচ্চ প্রায় ১৭০ কিমি প্রতি ঘণ্টা। তখন এটি হাওয়াইয়ের কাছে ঘুরছিল। তবে এখন যা আপডেট, তাতে এর গতি ভয়ংকর বেড়ে গিয়েছে!
মেজর হারিকেন
কিকো ক্যাটেগরি-২ হারিকেন ছিল। তবে ঘটনাচক্রে এটি মেজর হারিকেনে পরিণত হতে পারে তখনই জানানো হয়েছিল। তবে, তখনও কিকো কোনও আতঙ্ক-জাগানো জায়গায় পৌঁছয়নি। কিন্তু এখন কিকো ভয়ানক হয়ে উঠছে। তার হাওয়ার গতি হতে চলেছে ভয়ংকর -- ২১৫ কিমি প্রতি ঘণ্টা।
উঁচু ঢেউ এবং বিপজ্জনক রিপ কারেন্ট
আবহাওয়া বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড় কিকো-র বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ২১৫ কিমি (১৩০ মাইল)। শুধু তাই নয়, বলা হচ্ছে, এটি আরও শক্তিশালী হতে পারে। ঝড়টি পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে এগিয়ে যাচ্ছে। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন যে, রবিবার থেকেই হাওয়াইয়ের কিছু এলাকায় উঁচু ঢেউ এবং বিপজ্জনক রিপ কারেন্ট দেখা যেতে পারে। তবে, এখনও পর্যন্ত কোনো দ্বীপে সরাসরি কোনো সতর্কতা জারি করা হয়নি। কিন্তু প্রশাসন সতর্ক অবস্থায় রয়েছে এবং জনসাধারণকেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।
