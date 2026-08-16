/প্রবল বৃষ্টি নিয়ে ধেয়ে আসছে ভয়াবহ হারিকেন লালা! ১২০ কিমি বেগে ঝড়! অন্ধকারে ৬০ হাজার মানুষ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ধেয়ে আসছে ভয়ংকর হারিকেন লালা! বিগ আইল্যান্ডের মাউনাকেয়া ওয়েদার সেন্টারে গতকাল শনিবার দুপুর পর্যন্ত ঘণ্টায় ১০০ মাইলের বেশি বেগে ঝোড়ো হাওয়া রেকর্ড করা হয়েছে। তবে সে সময় সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি এলাকায় বাতাসের বেগ তুলনামূলক কম ছিল। ‘লালা’র প্রভাবে হাওয়াইয়ের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক বৃষ্টির আশঙ্কা করা হচ্ছে। ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টারের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বিগ আইল্যান্ডে ১০ থেকে ২০ ইঞ্চি বা ২৫.৪ থেকে ৫১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। কোনো কোনো এলাকায় বৃষ্টির পরিমাণ ২৫ ইঞ্চি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এ ছাড়া পূর্ব মাউইয়ে ৮ থেকে ১২ ইঞ্চি এবং পশ্চিম মাউইয়ে ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি বৃষ্টি হতে পারে।
হারিকেন ‘লালা’
হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের দিকে ধেয়ে আসছে শক্তিশালী হারিকেন ‘লালা’। ঝড়টির প্রভাবে হাওয়াইয়ের বিভিন্ন এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এতে আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের ঝুঁকিতে রয়েছে পাহাড়ি অঞ্চলগুলি। ইতিমধ্যে ঝড়ের প্রভাবে হাজার হাজার মানুষ বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার (এনএইচসি) ‘প্রাণঘাতী’ পরিস্থিতির আশঙ্কায় সতর্কতা জারি করেছে। দীর্ঘ সময় পর হাওয়াইয়ের বিগ আইল্যান্ডের এত কাছে শক্তিশালী হারিকেন পৌঁছনোয় স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে।
ঘণ্টায় ১২০ কিমি
সেখানকার পাওয়ারআউটেজ ডটকমের তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় সময় গতকাল দুপুর ২টা পর্যন্ত হাওয়াইয়ের ৪২ হাজার ৮৮৯ গ্রাহক বিদ্যুৎ সংযোগের বাইরে ছিলেন। বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা বিদ্যুৎ লাইনের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখছেন। ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, হারিকেন ‘লালা’র সর্বোচ্চ স্থায়ী বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৭৫ মাইল বা প্রায় ১২০ কিলোমিটারে পৌঁছেছে। ফলে ঝড়টি ক্যাটাগরি-১ মাত্রার হারিকেনে পরিণত হয়েছে। বিগ আইল্যান্ডের মাউনাকেয়া ওয়েদার সেন্টারে গতকাল দুপুর পর্যন্ত ঘণ্টায় ১০০ মাইলের বেশি বেগে ঝোড়ো হাওয়া রেকর্ড করা হয়েছে। তবে সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি এলাকায় বাতাসের গতিবেগ তুলনামূলক কম ছিল।
প্রাণঘাতী বন্যা
‘লালা’র প্রভাবে হাওয়াইয়ের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার জানিয়েছে, বিগ আইল্যান্ডে ১০ থেকে ২০ ইঞ্চি বা প্রায় ২৫.৪ থেকে ৫১ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হতে পারে। কিছু এলাকায় বৃষ্টির পরিমাণ ২৫ ইঞ্চি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এ ছাড়া পূর্ব মাউইয়ে ৮ থেকে ১২ ইঞ্চি এবং পশ্চিম মাউইয়ে ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। অতি ভারী বৃষ্টির কারণে পাহাড়ি এলাকায় আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের আশঙ্কাও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে স্থানীয়দের সতর্ক থাকার ডাক দেওয়া হয়েছে।
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