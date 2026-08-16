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প্রবল বৃষ্টি নিয়ে ধেয়ে আসছে ভয়াবহ হারিকেন লালা! ১২০ কিমি বেগে ঝড়! অন্ধকারে ৬০ হাজার মানুষ

Hurricane Lala: ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার জানিয়েছে, হারিকেনের প্রভাবে হওয়া বৃষ্টিতে প্রাণঘাতী বন্যা ও ভূমিধস হতে পারে। বিশেষ করে পাহাড়ি ও খাড়া ঢালু এলাকাগুলিতে এই ঝুঁকি বেশি। হাওয়াইয়ান ইলেকট্রিক জানিয়েছে, গ্রাহকদের দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎহীন থাকতে হতে পারে। বিগ আইল্যান্ডের হামাকুয়া উপকূলে গাছ পড়ে বিদ্যুতের একাধিক খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 16, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:34 PM IST
প্রবল বৃষ্টি নিয়ে ধেয়ে আসছে ভয়াবহ হারিকেন লালা! ১২০ কিমি বেগে ঝড়! অন্ধকারে ৬০ হাজার মানুষ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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