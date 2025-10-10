English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Nobel Peace Prize:  গত বছর ভেনেজুয়েলায় ভোটের সময় কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল। সে সময় দেশের প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন নিকোলাস মাদুরো। ২০১৩ সাল থেকে ভেনেজ়ুয়েলার প্রেসিডেন্ট পদে রয়েছেন তিনি। যদিও তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে মানতে নারাজ ওয়াশিংটন। আমেরিকার অভিযোগ, অন্যায় ভাবে কারাকাসের কুর্সি দখল করে রেখেছেন নিকোলাস। 

নবনীতা সরকার | Oct 10, 2025, 09:31 PM IST
Maria Corina Machado dedicated her Nobel to Trump: নাকের বদলে নরুন! ভেনেজুয়েলার মানুষের লড়াইয়ে পাশে থাকার জন্য ট্রাম্পকেই নোবেল উত্‍সর্গ করলেন মাসাডো...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অন্তত সাতটি যুদ্ধ থামিয়েও এ বছর নোবেল শান্তি পুরস্কার (Nobel Peace Prize) পাননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump)। দৌড়ে থাকলেও ট্রাম্পকে টপকে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন ভেনেজ়ুয়েলার বিরোধী দলনেত্রী মারিয়া কোরিনা মাসাডো (Maria Corina Machado)। প্রথম প্রক্রিয়ায় তিনি এ বার সেই ট্রাম্পকেই নোবেল শান্তি পুরস্কার উৎসর্গ (Machado dedicated Nobel Peace Prize to Donald Trump) করলেন। কেন তিনি এই কথা বললেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মারিয়া। পাশাপাশি এ-ও বলেন, ‘আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এই স্বীকৃতি ভেনেজ়ুয়েলার মানুষের সংগ্রামে এক নতুন অনুপ্রেরণা।’

২০২৫ নোবেল শান্তি পুরস্কার: 

চলতি বছর নোবেল শান্তিতে ৩৩৮টি মনোনয়ন জমা পড়েছিল। তার মধ্যে ৯৪টি সংগঠনের সম্মাননার জন্য মনোনয়ন জমা পড়েছিল। সেই তালিকায় ছিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম। শেষ পর্যন্ত ভেনেজ়ুয়েলার বিরোধী দলনেত্রী মারিয়াকেই এ বছর নোবেল শান্তি পুরস্কার দিচ্ছে নোবেল কমিটি। কেন তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে তার ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। কমিটির চেয়ারম্যান জর্জেন ওয়াটনে ফ্রাইডনেস জানান, ভেনেজ়ুয়েলার বিরোধী দল এক কালে দ্বিধাবিভক্ত ছিল। তাদের একত্রিত করার কৃতিত্ব মারিয়ার। বিরোধীদলগুলিকে একত্রিত করে অবাধ নির্বাচন এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের দাবি তুলে ধরেছেন তিনি। তাঁর এই কৃতিত্বকে সম্মান জানাতেই তাঁকে শান্তি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে বলে জানায় নোবেল কমিটি।

নরওয়ের নোবেল কমিটি মাসাডোকে ভেনেজুয়েলায় গণতান্ত্রিক অধিকার প্রচার এবং একনায়কতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ রূপান্তরের পক্ষে তার অবিচল প্রতিশ্রুতির জন্য স্বীকৃতি দিয়েছে।

মাসাডো ভেনেজুয়েলার বিরোধী শিবিরে একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি বারবার হুমকি পেয়েছেন এবং গত বছরের নির্বাচনের পর আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়েছেন। মনে করা হয় যে ওই নির্বাচনে বর্তমান রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরো কারচুপি করেছিলেন।

কী বলেছেন মাসাডো: 

এক্স (X) প্ল্যাটফর্মে তিনি লিখেছেন, ' এই পুরস্কার সকল ভেনেজুয়েলানদের সংগ্রামের এই স্বীকৃতি আমাদের কাজ শেষ করার জন্য একটি উত্‍সাহ, স্বাধীনতা অর্জন করা। আমরা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি এবং আজ, আগের চেয়েও বেশি, আমরা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ, লাতিন আমেরিকার জনগণ এবং বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অর্জনের জন্য আমাদের প্রধান সহযোগী হিসেবে গণ্য করি।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি এই পুরস্কারটি ভেনেজুয়েলার দুর্ভোগে থাকা মানুষদের এবং আমাদের উদ্দেশ্যকে নিরপেক্ষভাবে সমর্থন করার জন্য রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে উৎসর্গ করছি!'

ট্রাম্পের হতাশা: 

মাসাডোকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্তটি ট্রাম্পের কয়েক মাসব্যাপী গণ-প্রচারণার বিরুদ্ধে গেছে। তিনি থিওডোর রুজভেল্ট, উড্রো উইলসন, জিমি কার্টার এবং বারাক ওবামার মতো প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতিদের তালিকায় নিজের নাম যুক্ত করার আশা করছিলেন, যারা এর আগে এই পুরস্কার জিতেছেন।

যদিও 'আটটি যুদ্ধ' সমাধান করার জন্য পুরস্কার জেতার যোগ্য বলে বারবার যুক্তি দেওয়ার পরেও ট্রাম্প নোবেল শান্তি পুরস্কার পাননি, মাসাডোকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তটি এই খামখেয়ালী রিপাবলিকানকে আঘাত করবে না। সম্প্রতি, ট্রাম্প ভেনেজুয়েলায় মাদক পাচারের অভিযানের বিরুদ্ধে মাদুরোর বিরুদ্ধে একটি নতুন ফ্রন্ট খুলেছেন এবং সমস্ত কূটনৈতিক প্রচেষ্টা বন্ধ করে দিয়েছেন।

ট্রাম্পের এই পদক্ষেপে জল্পনা বেড়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ত ভেনেজুয়েলার শাসন ও সরকার পরিবর্তনের জন্য চাপ দিচ্ছে।

আসলে, আগস্ট মাসেও মাসাডো ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন, যখন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে ধরার জন্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুরস্কারের পরিমাণ দ্বিগুণ করে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার করেছিল।

ট্রাম্প যা বলেছেন:

ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরোকে একজন ড্রাগ কার্টেলের নেতা এবং অবৈধ শাসক হিসাবে বর্ণনা করেন। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, তার প্রশাসন ভেনেজুয়েলায় মাদক পাচারের অভিযানের বিরুদ্ধে মাদুরোর বিরুদ্ধে একটি নতুন ফ্রন্ট খুলেছে।

মাসাডো যা বলেছেন:

আগের চেয়েও বেশি, আমরা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প, মার্কিন জনগণ, লাতিন আমেরিকার জনগণ এবং বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অর্জনের জন্য আমাদের প্রধান সহযোগী হিসেবে গণ্য করি।

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

Maria Corina Machado Donald Trump USA Nobel Peace Prize 2025 venezuela Venezuela President Nicolas Maduro
