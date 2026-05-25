Donald Trump Praises PM Modi: 'আমি মোদীর বড় ফ্যান': ট্রাম্প; ৫০% শুল্কের পথেই এল ১০০% ভরসার সংকেত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বরাবরই ট্রাম্প (President Trump)-মোদী (Prime Minister Modi) কাছাকাছি। কিন্তু মাঝে-মাঝে বিভিন্ন ইস্যুতে ট্রাম্প-মোদীর সম্পর্ক নিয়ে নানা কথা শোনা গিয়েছে। কিন্তু সেসব মিথ্যা প্রমাণিত করে ফের কি ট্রাম্প-মোদী (Donald Trump and Narendra Modi) পাশাপাশি এলেন? ভারত সফরে আছেন মার্কিন স্টেট সেক্রেটারি মার্কো রুবিও (US Secretary of State Marco Rubio)। তখন দিল্লিতে চলছিল আমেরিকার স্বাধীনতার ২৫০ বছর পূর্তি (America’s 250th Independence celebrations) অনুষ্ঠান। তার মাঝেই হঠাৎ ট্রাম্পের ফোন (surprise phone call to US Ambassador)! কেন ফোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের (US President Donald Trump)? জানা গিয়েছে, ফোনে ট্রাম্প ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ভারতের (I love India) ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর (Prime Minister Narendra Modi)। বলেছেন, ভারত তাঁর ( ট্রাম্প) উপর ১০০ শতাংশ ভরসা করতে পারে!
মোদীর ভূয়সী প্রশংসা
দিল্লিতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসে আমেরিকার ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন হচ্ছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারতে মার্কিন প্রতিনিধি সার্গিও গোর, মার্কিন স্টেট সেক্রেটারি মার্কো রুবিও। অনুষ্ঠান চলাকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আচমকাই ফোন করেন। ফোনে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তিনি একজন 'বন্ধু' এবং 'মহান' নেতা হিসেবে অভিহিত করেন, শুধু তাই নয়, মোদীর ভূয়সী প্রশংসাও করেন।
'আই লাভ ইন্ডিয়া'
ফোনের ওপ্রান্ত থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমি ভারতকে ভালোবাসি। তোমাকে (সার্গিও গোর) ভালো বক্তৃতা দিতে হবে আমাদের দেশের প্রতিনিধি হিসাবে। আমি শুধু সবাইকে হ্যালো বলতে চাই। আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ভালোবাসি। প্রধানমন্ত্রী মোদী অসাধারণ নেতা। উনি আমার বন্ধু!'
ভারত-মার্কিন সুসম্পর্ক
এই বলেই ক্ষান্ত হন না ট্রাম্প। ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক নিয়েও বার্তা দেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ভারত আমার উপরে ১০০ শতাংশ ভরসা করতে পারে। আমরা ভালো কাজ করছি। রেকর্ড গড়ছি। আমাদের রেকর্ড অর্থনীতি আছে, রেকর্ড স্টক মার্কেট আছে। ভারত যা চায়, তাই আছে। আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীর খুব, খুব বড় ভক্ত!'
