/আমার বাড়ির ছাদ ছুঁয়ে ধেয়ে যাওয়া বিমানটির আঘাতেই যে কয়েক সেকেন্ড পরে আমার স্ত্রী ঝলসে পুড়ে মরবে...!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৫ বছর আগের এক রোদঝলমলে সকালে নিউ ইয়র্ক শহরের নিজের অ্যাপার্টমেন্টের উপর দিয়ে একটি বিমানকে অস্বাভাবিক নিচু দিয়ে উড়ে যেতে দেখেই চার্লস উলফের কেমন যেন লেগেছিল। কেমন একটা বিপদের গন্ধ যেন পেয়েছিলেন তিনি সেদিন। তাই বলে এটা ভাবেননি, এরই জন্য তাঁর জীবনে নেমে আসবে বিরাট বিপর্যয়। কিন্তু সেটাই হল! মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওই বিমানটি উড়ে গিয়ে সজোরে আছড়ে পড়ে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নর্থ টাওয়ারে। যেখানে কর্মরত ছিলেন সোয়ানসির মেয়ে, চার্লসের স্ত্রী ক্যাথরিন। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ক্যাথরিন। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আল-কায়দার সেই ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় যে ২৯৭৭ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন, তাঁদেরই একজন ছিলেন তিনি। ভয়াবহ! বীভৎসতম! ভয়ংকরতম! হিংস্রতম!
'দুর্ঘটনা হতে পারে না'
পেশায় অভিজ্ঞ পাইলট চার্লসের কথায়, "আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের উপর দিয়ে বিমানটি যাওয়ার মুহূর্তেই আমি বিকট গর্জন শুনে বুঝেছিলাম ওটা পূর্ণ শক্তিতে ধেয়ে চলা একটি ডাবল ইঞ্জিনের জেট বিমান। বিষয়টিতে আমি এতটাই নিশ্চিত ছিলাম যে, সঙ্গে সঙ্গে এফবিআই-কে ফোন করে বলেছিলাম... 'ওটা কোনো দুর্ঘটনা হতে পারে না, ওটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হামলা'।" কিন্তু...
নিরলস লড়াই
এক বছর পর সেই এফবিআই এজেন্টের সঙ্গে চার্লসের দেখা হলে সেই আধিকারিক তাঁকে জানান, "ওটা যে নিছক দুর্ঘটনা ছিল না-- আপনার ফোনটি পেয়েই আমরা প্রথম তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম।" পরবর্তীকালে, হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও তাঁদের উপর নির্ভরশীল স্বজনরা যাতে উপযুক্ত ও ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পান, সেজন্য এক নিরলস লড়াই করে যান চার্লস। তিনি বিশ্বাস করেন, ন্যায়বিচারের জন্য তাঁর এই লড়াই দেখলে তাঁর অনন্যা স্ত্রী নিশ্চিতভাবেই গর্ববোধ করতেন।
জীবন সিনেমা পাশাপাশি
মার্কিন সরকার পরিচালিত 'সেপ্টেম্বর ১১ ভিকটিম কম্পেনসেশন ফান্ডে'র নিয়মনীতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে চার্লস সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন, যাতে আরও বেশি মানুষের কাছে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে ক্ষতিপূরণ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। শেষ পর্যন্ত সেই লড়াইয়ে তিনি জয়ী হন। প্রসঙ্গত, চার্লসের এই অনন্য সংগ্রামের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সময়ে নেটফ্লিক্সে নির্মিত হয় 'ওয়ার্থ' (Worth) নামের এক চলচ্চিত্র, যেখানে চার্লসের চরিত্রে অভিনয় করেন খ্যাতনামা অভিনেতা স্ট্যানলি টুচি।
অভিশপ্ত ৯/১১
২৫ বছর আগে সেদিন ৪টি কমার্শিয়াল এয়ারপ্লেনকে হাইজ্যাক করে নিয়েছিল ১৯ আল-কায়দা সন্ত্রাসী। তারপর তারা এক ভয়ানক আত্মঘাতী হামলা শুরু করে। এর জেরে অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যান প্রায় ৩০০০ মানুষ-- ২৯৭৭! ঘড়িতে তখন সকাল ৮টা ৪৬! মার্কিনি এয়ারলাইন্স ফ্লাইট নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নর্থ টাওয়ারে ধাক্কা দিল। এর মাত্র ১৭ মিনিটের মাথায় পরের অ্যাটাক! বিশ্ব বাণিজ্য সেন্টারের সাউথ টাওয়ারের ধাক্কা দেয় আর একটি আমেরিকান ফ্লাইট। কিন্তু সেখানেই থামে না আগ্রাসন। ঠিক ৯টা ৩৭ মিনিটে আর একটি প্লেন ওয়াশিংটন ডিসিতে পেন্টাগনে আছড়ে পড়ে। সেদিন অল-কায়দার জঙ্গিরা আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে তাদের গর্ব চূর্ণ করেছিল। তবে আমেরিকা এর প্রতিশোধ নিয়েছিল, এর মাস্টারমাইন্ড ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করে।
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