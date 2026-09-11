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আমার বাড়ির ছাদ ছুঁয়ে ধেয়ে যাওয়া বিমানটির আঘাতেই যে কয়েক সেকেন্ড পরে আমার স্ত্রী ঝলসে পুড়ে মরবে...!

Remembering 25 Years of 9/11 Attack: ২৫ বছর আগের এক রোদঝলমলে সকালে নিউ ইয়র্ক শহরের নিজের অ্যাপার্টমেন্টের উপর দিয়ে একটি বিমানকে অস্বাভাবিক নিচু দিয়ে উড়ে যেতে দেখেই চার্লস উলফের কেমন যেন লেগেছিল। কেমন একটা বিপদের গন্ধ যেন পেয়েছিলেন তিনি সেদিন।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 11, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:36 PM IST
আমার বাড়ির ছাদ ছুঁয়ে ধেয়ে যাওয়া বিমানটির আঘাতেই যে কয়েক সেকেন্ড পরে আমার স্ত্রী ঝলসে পুড়ে মরবে...!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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