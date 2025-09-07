English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
PM Modi-Donald Trump: ৫০% শুল্কলড়াইয়ে ডিগবাজি ট্রাম্পের? ভীত, পরাজিত ট্রাম্প হঠাৎ মোদীকে 'বন্ধু' বলে ডেকে উঠলেন কেন? তবে কি...

Ice-break in India-US Relation: বরফ গলছে? কেন? কী ঘটেছে? সহসাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করেছেন! সম্প্রতি ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানো ঘিরে ওয়াশিংটন নিউ দিল্লির সম্পর্ক খারাপ হয়েছে বলেই দাবি। মনে করা হয়েছে, টোল খেয়েছে দুদেশের সম্পর্ক। মাত্র কদিন আগেই আমেরিকা চিনের কাছে তার দুই বন্ধু ভারত আর রাশিয়াকে হারিয়েছে, এই মর্মে মন্তব্য করেছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 7, 2025, 06:07 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বরফ গলছে? না হলে কেন সহসা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (U.S. President Donald Trump) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর (Prime Minister Narendra Modi) এত প্রশংসা করবেন? সম্প্রতি ৫০ শতাংশ শুল্ক ঘিরে ওয়াশিংটন ও নিউ দিল্লির সম্পর্ক খারাপ হয়েছে বলেই দাবি। মনে করা হয়েছে, টোল খেয়েছে দুদেশের সম্পর্ক (ties between Washington and New Delhi)। মাত্র কদিন আগেই আমেরিকা (US) চিনের কাছে তার দুই বন্ধু ভারত আর রাশিয়াকে (India and Russia) হারিয়েছে, এই মর্মে মন্তব্য করেছে। কী ঘটেছে?

মোদী ভাল বন্ধু?

মোদীকে ভাল বন্ধু বললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একদিকে চিনের কাছে ভারত-রাশিয়াকে হারিয়ে ফেলার আক্ষেপ, অন্য দিকে মোদীর সঙ্গে বন্ধুত্বের স্মৃতিচারণ! এদিকে, ট্রাম্পের বন্ধুত্বের বার্তার প্রত্যুত্তর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। তিনি বললেন, ট্রাম্পের অনুভূতির প্রশংসা করছেন।

ভারত-আমেরিকার সম্পর্ক

গত কয়েক মাস ধরেই ভারত-আমেরিকার সম্পর্কে অবনতি ঘটেছে। প্রথম সমস্যা শুরু হয়েছিল, ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামানো নিয়ে ট্রাম্পের দাবি নিয়ে। এর পরেই আসে রাশিয়ার থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপরে ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানো। আর এসবের ফলেই দুই দেশের সম্পর্কে চিড় ধরে বলে দাবি সংশ্লিষ্ট মহলের। সম্প্রতি সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন সামিটে যোগ দিতে চিনের তিয়ানজিনে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সেখানে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চিনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিংয়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ছবি দেখা যায়। এই ছবি দেখার পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে লেখেন, মনে হচ্ছে ভারত ও রাশিয়াকে অন্ধকারতম চিনের কাছে হারিয়ে ফেললাম। কিন্তু তার পরেই ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে মোদীর প্রশংসা ট্রাম্পের মুখে।

ঠিক নয়

ক'দিন আগেই হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, নরেন্দ্র মোদী আমার বিশেষ বন্ধু। সবসময় বিশেষ থাকবেন। আমি তাঁকে খুব পছন্দ করি। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি যা করছেন, সেটা ঠিক নয়। ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

মোদীর ফিরতি বার্তা

ট্রাম্পের কাছ থেকে এই বার্তা পেয়ে জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী মোদীও। তিনি ট্রাম্পের পোস্টটি রি-পোস্ট করে লেখেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অনুভূতি এবং আমাদের সম্পর্ক নিয়ে ওঁর ইতিবাচক বক্তব্যের প্রশংসা করি। ভারত ও আমেরিকার ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। বিশ্বরাজনৈতিক কূটনীতির অংশীদার দুই দেশই। (ট্রাম্পের এই অনুভূতির) প্রতিদান দেব আমরা! প্রসঙ্গত, এখনও পর্যন্ত ট্রাম্পের চড়া শুল্ক নিয়ে ভারত কোনও জবাব দেয়নি।

বন্ধুবিচ্ছেদ

কদিন আগেই 'আমরা ভারত, রাশিয়াকে চিনের কাছে হারিয়েছি'! এই কথা বলে ডোনাল্ড ট্রাম্প এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে মোদী, পুতিন, জিনপিংয়ে'র ছবি শেয়ার করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছিল, এর মাধ্যমে ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি বড় ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ওয়াশিংটন এবং নয়া দিল্লির মধ্যে সম্পর্ক আসলে তলানিতে। ট্রাম্প বলেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'সবচেয়ে অন্ধকার' চিনের কাছে ভারত আর রাশিয়াকে 'হারিয়েছে'! এর কয়েক দিন আগে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে এই তিন দেশের নেতাকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে! প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন-সহ বেশ কয়েকজন বিশ্বনেতা চিনের জি জিনপিং আয়োজিত তিয়েনজিন এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। যেখানে তিন নেতার মধ্যে সখ্য বড় বার্তা পাঠিয়েছে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মহলে, যাকে অনেকেই 'এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা' এবং ভূরাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক 'মোড় ঘোরানো' মুহূর্ত বলে অভিহিত করছেন। আর, সবচেয়ে দুঃখের হল, এটি মার্কিন প্রেসিডেন্টের শুল্কযুদ্ধ ঘোষণার পরপরই, অনেকটা এর প্রভাবেই ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারত-চিন-রাশিয়া

প্রসঙ্গত, গত মাসে ট্রাম্প নয়া দিল্লির উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার পর ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রথম এত খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে। রাশিয়া থেকে ভারতের ক্রমাগত তেল কেনার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৫ শতাংশ বেস ট্যারিফ এবং আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। ট্রাম্প চিনের উপর ১৪৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের সীমাও বাড়িয়েছিলেন, তবে তা ৯০ দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ট্রাম্প যখন শুল্ক আরোপের তাণ্ডব চালাচ্ছেন এবং তার সহযোগীরা ভারত ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর উপর আক্রমণ করছেন, তখন নয়া দিল্লি চিন ও রাশিয়ার মার্কিনবিরোধী ব্লকের দিকে নিজেদের নজর ঘুরিয়েছে এবং নিজেদের ঠাঁই খুঁজে নিয়েছে।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

PM Modi-Donald TrumpIce-break in India-US RelationIce-break in India US Tariff RowTrump says Modi friendTrump shares pic of PM Modi Putin XiUsa lost India Russia to ChinaDonald Trumpties between Washington and New Delhidarkest ChinaShangai Cooperation Organisation
