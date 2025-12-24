English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Pakistan: 'আফগানিস্তানে ঢুকে সন্ত্রাসীদের মেরেছে পাকিস্তান, তাহলে ভারত কী অন্যায় করেছে!', মুনিরের মুখোশ খুললেন পাক সাংসদ

Pakistan: সম্প্রতি করাচির লায়েরি এলাকায় একটি সম্মেলন করে মজলিস ই ইত্তেহাদ ই উম্মত। সেখানেই বক্তব্য রাখছিলেন মওলানা ফজলুর রহমান

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 24, 2025, 03:06 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানে বসেই সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে তুলোধনা করলেন পাক সাংসদ। শুধু তাই নয়, ভারত বিরোধিতা নিয়ে পাক শাসকদের যে উন্মদনা তাতে জলও ঢেলে দিলেন জমিয়েত উলেমায়ে ইসলাম সাংসদ মওলানা ফজলুর রহমান। টেনে আনলেন ভারতের অপারেশন সিঁদুর নিয়েও। 

মৌচাকে ঢিল মেরে দিয়েছেন মওলানা ফজলুর রহমান। সম্প্রতি আফগানিস্তানে বিমানহানা চালিয়েছে পাক বিমানবাহিনী। সেই কথা টেনে এনে পাক সেনাকে তুলোধনা করেন রহমান। তিনি বলেন, জঙ্গি দমন করতে আফগানিস্তানে বিমানহানা চালিয়েছে পাক সেনা। সেটা যুক্তিসম্মত। তা যদি হয় তাহলে ভারত যে পাকিস্তানের অপারেশন সিঁদুর চালিয়েছেন তাও যুক্তিযুক্ত! সেখানে পাকিস্তান কেন এত চিত্কার করছে?

সম্প্রতি করাচির লায়েরি এলাকায় একটি সম্মেলন করে মজলিস ই ইত্তেহাদ ই উম্মত। সেখানেই বক্তব্য রাখছিলেন মওলানা ফজলুর রহমান। সেখানেই তিনি আসিম মুনিরের নেতৃত্বে আফগানিস্তানে পাক হামলার প্রবল নিন্দা করেন। তিনি বলেন, রাতের অন্ধকারে আফগানিস্তানের  অসামরিক এলাকায় ওই বিমান হামলায় বহু সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ওইসব জায়গায় জঙ্গি আস্তানা ছিল বলে দাবি করছে পাক সেনা। সেই একই দাবি করছে ভারতও। সেখানে আপত্তি কেন?

ফজলুর রহমান বলেন, যদি আপনারা আফগানিস্তানে (জঙ্গি আস্তানায়) হামলা চালানো এবং সেটাকে সঠিক বলে মনে করনে তাহলে ভারতও বলতে পারে যে তারা বাহাওয়ালপুর ও মুরিদকে-তে হামলা চালিয়েছে। কারণ সেখানে জঙ্গিরা লুকিয়ে ছিল। এমনকি কাশ্মীরে হামলার জন্য দায়ী গোষ্ঠীগুলোর সদর দপ্তরেও তারা আক্রমণ করতে পারে।

উল্লেখ্য, গত ২২শে এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছিল। তার পাল্টা হিসেবে ভারত গত ৭ মে 'অপারেশন সিঁদুর শুরু করে। ওই অভিযানে ভারত পাকিস্তান-শাসিত কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের ভেতরে থাকা বিভিন্ন সন্ত্রাসী ডেরাগুলিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে।

এনিয়ে মাওলানা ফজলুর রহমান বলেন, পাকিস্তান সরকারের উচিত আয়নায় নিজের মুখ দেখা। পাকিস্তান যদি নিজের নিরাপত্তার জন্য আফগানিস্তানে হামলা চালায়, তবে ভারতও একই যুক্তিতে পাকিস্তানের ওপর হামলা চালালে পাকিস্তান প্রতিবাদ করার নৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলে। কারণ এখন আফগানিস্তানও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একই ধরণের অভিযোগ তুলছে।

