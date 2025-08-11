English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Al Jazeera reporters killed: 'যদি আমার কথা তোমাদের কাছে পৌঁছায়,' ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৫ সাংবাদিক! শেষ বার্তায় আর্তি...

Israeli strike killed Al Jazeera reporters: গাজা শহরের একটি হাসপাতালের বাইরে সাংবাদিকদের তাঁবুতে হামলা চালায় ইসরায়েলি সেনা। যে হামলায় আল-শরিফ, মহম্মদ ক্রিকেহ, ইব্রাহিম জাহের, মহম্মদ নৌফাল ও মোমেন আলিওয়া ৫ আল জাজিরা সাংবাদিক নিহত হন।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 11, 2025, 01:11 PM IST
Al Jazeera reporters killed: 'যদি আমার কথা তোমাদের কাছে পৌঁছায়,' ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৫ সাংবাদিক! শেষ বার্তায় আর্তি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৫ আল জাজিরা সাংবাদিক। নিহত এক সাংবাদিকের নাম আল-শরিফ। ইসরায়েলি বোমাবর্ষণে প্রাণ হারানোর কয়েক ঘণ্টা আগে আল-শরিফ এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন। ভিডিয়ো শেয়ার করে শরফি লিখেছিলেন, 'গাজাকে কখনও ভুলে যাবেন না!' আরও লেখেন, 'যদি আমার এই কথা তোমাদের কানে পৌঁছয়...' ইতিমধ্য়েই ভাইরাল শরিফের সেই মেসেজ।

শরিফ তাঁর ভিডিয়োয় গাজা শহরে তীব্র ইসরায়েলি বোমাবর্ষণের বর্ণনা দিয়েছেন। এই ভিডিয়োকে তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছে ও শেষ বার্তা বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যদি এই কথাগুলি আপনার কাছে পৌঁছায়, তাহলে জেনে রাখুন ইসরায়েল আমাকে খুন করেছে এবং আমার কণ্ঠস্বর রোধ করতে সফল হয়েছে। জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ছিলেন আল জাজিরা সাংবাদিক আল-শরিফ। তাঁর আদি শহর আসকালানে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ করেছেন শরিফ। এমনকি তিনি এও বলেন যে, তিনি এই অস্থির সময়ে তাঁর সন্তাদের বড় হতে দেখতে চান না।

গাজা শহরের একটি হাসপাতালের গেটের বাইরে সাংবাদিকদের তাঁবুতে হামলা চালায় ইসরায়েলি সেনা। যে হামলায় আল-শরিফ, মহম্মদ ক্রিকেহ, ইব্রাহিম জাহের, মহম্মদ নৌফাল ও মোমেন আলিওয়া নিহত হন। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী হামলার দায় স্বীকার করে শরিফদের 'সন্ত্রাসী' বলেও উল্লেখ করেছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ২০০ জনেরও বেশি সাংবাদিক নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। 

আরও পড়ুন, Parasailing Shocker: WATCH | 'পায়ে হাত বোলাচ্ছে...ক্রমাগত আমার পিছনে চাপ...' আকাশেই মহিলার সঙ্গে চরম নোং*রামো ২০-র ছোকরার!

Donald Trump: এই প্রেসিডেন্টকে ধরে এনে দিলেই ট্রাম্প দেবেন কড়কড়ে ৪০০ কোটি পুরস্কার! কী করেছে দেশটা? এত্ত রাগ!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

Tags:
Israeli strikegazaAl Jazeera reporters killed
পরবর্তী
খবর

India US Tariff Row: ট্রাম্পের শুল্কবোমায় ভারতের ৩০৬৫৮০৭৫০০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যরফতানি ঝুঁকির মুখে? হ্যাঁ, 'তবে, যদি ফের ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হন', বললেন...
.

পরবর্তী খবর

Train Ticket Discount: উত্সবের মরসুমে বিরাট উপহার রেলের, রাউন্ড ট্রিপ বুক করলেই মিলবে বড় ছা...