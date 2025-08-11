Al Jazeera reporters killed: 'যদি আমার কথা তোমাদের কাছে পৌঁছায়,' ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৫ সাংবাদিক! শেষ বার্তায় আর্তি...

Al Jazeera reporters killed: 'যদি আমার কথা তোমাদের কাছে পৌঁছায়,' ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৫ সাংবাদিক! শেষ বার্তায় আর্তি...
Israeli strike killed Al Jazeera reporters: গাজা শহরের একটি হাসপাতালের বাইরে সাংবাদিকদের তাঁবুতে হামলা চালায় ইসরায়েলি সেনা। যে হামলায় আল-শরিফ, মহম্মদ ক্রিকেহ, ইব্রাহিম জাহের, মহম্মদ নৌফাল ও মোমেন আলিওয়া ৫ আল জাজিরা সাংবাদিক নিহত হন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৫ আল জাজিরা সাংবাদিক। নিহত এক সাংবাদিকের নাম আল-শরিফ। ইসরায়েলি বোমাবর্ষণে প্রাণ হারানোর কয়েক ঘণ্টা আগে আল-শরিফ এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন। ভিডিয়ো শেয়ার করে শরফি লিখেছিলেন, 'গাজাকে কখনও ভুলে যাবেন না!' আরও লেখেন, 'যদি আমার এই কথা তোমাদের কানে পৌঁছয়...' ইতিমধ্য়েই ভাইরাল শরিফের সেই মেসেজ।
শরিফ তাঁর ভিডিয়োয় গাজা শহরে তীব্র ইসরায়েলি বোমাবর্ষণের বর্ণনা দিয়েছেন। এই ভিডিয়োকে তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছে ও শেষ বার্তা বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যদি এই কথাগুলি আপনার কাছে পৌঁছায়, তাহলে জেনে রাখুন ইসরায়েল আমাকে খুন করেছে এবং আমার কণ্ঠস্বর রোধ করতে সফল হয়েছে। জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ছিলেন আল জাজিরা সাংবাদিক আল-শরিফ। তাঁর আদি শহর আসকালানে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ করেছেন শরিফ। এমনকি তিনি এও বলেন যে, তিনি এই অস্থির সময়ে তাঁর সন্তাদের বড় হতে দেখতে চান না।
গাজা শহরের একটি হাসপাতালের গেটের বাইরে সাংবাদিকদের তাঁবুতে হামলা চালায় ইসরায়েলি সেনা। যে হামলায় আল-শরিফ, মহম্মদ ক্রিকেহ, ইব্রাহিম জাহের, মহম্মদ নৌফাল ও মোমেন আলিওয়া নিহত হন। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী হামলার দায় স্বীকার করে শরিফদের 'সন্ত্রাসী' বলেও উল্লেখ করেছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ২০০ জনেরও বেশি সাংবাদিক নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
